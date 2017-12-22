北京大学人民医院组团式援藏医疗专家入藏开展技术帮扶又传喜讯。近日，北京大学人民医院援藏呼吸专家李冉因地制宜，充分发挥自身过硬的胸腔镜、支气管镜技术优势，在西藏自治区人民医院开展了自治区首例支气管镜代内科胸腔镜检查。该项技术开展，标志着自治区人民医院呼吸内科诊断能力再上新台阶，为西藏胸膜疾病诊治开辟了新途径。

西藏自治区人民医院呼吸内科收治了一名左侧胸腔积液的藏族大伯扎吉（化名）。入院后，呼吸内科为扎吉进行了胸腔置管引流，但胸腔积液仍以每日800-1000毫升的速度增长，完善胸腔积液、支气管镜等各种检查但未能查出病因。结合西藏当地情况考虑有结核的可能，但扎吉已规范进行抗结核治疗3个月，胸腔积液仍未缓解。扎吉的病情让医护人员都忧心忡忡。

援藏专家李冉经过认真思考，并结合自己的诊疗工作经验提出对于这种胸腔积液原因不明的患者，目前最优化的选择就是进行内科胸腔镜检查来明确病因。

据李冉介绍，内科胸腔镜技术在局麻下支气管镜室操作就可以完成，在胸壁开一个小切口进行操作，插入内镜后直观地观察到胸膜病变情况再针对性地获取活检标本，与外科胸腔镜相比创伤及风险都更小，而且诊断准确率高。

李冉在北京大学人民医院呼吸内科工作期间，跟随高占成主任医师、穆新林副主任医师进行了多年内科胸腔镜操作，已经熟练地掌握了这门呼吸介入技术并积累了很多经验。

在西藏自治区人民医院呼吸内科的大力支持下，呼吸内科进行了充分的术前准备。李冉与当地医生共同为扎吉进行了支气管镜代内科胸腔镜探查术，操作过程历时一个半小时顺利结束，术后扎吉安返病房。术中西藏自治区人民医院呼吸内科其他医护人员也观摩了操作全过程。

此次不仅是西藏自治区人民医院的首例支气管镜代内科胸腔镜检查，也是西藏自治区的首例检查，该项技术的开展填补了西藏地区学科技术领域的空白。

（责编： 央卓）