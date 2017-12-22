在党的十九大精神指引下，为着力解决特种设备检验工作不平衡不充分的问题，今年11月份以来，在质检总局统一安排部署下，中国特种设备检测研究院（以下简称中国特检院）牵头组织各地特检机构共计12家单位奔赴青海、西藏和新疆建设兵团三地，联合开展特种设备检验大会战。目前，大会战各项工作正在全面有序展开，努力提升受援地区特种设备安全保障水平，力争为受援地区广大人民群众带去更多的安全感和获得感。

为认真贯彻党的十九大精神，落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》、全国质检系统援藏援疆工作会议和质检总局对口援青协议等部署和要求，结合青海、西藏、新疆建设兵团三地特种设备检验工作实际需要，今年11月初，质检总局审时度势、周密筹划，多次组织召开专题会和协调会，讨论研究开展检验大会战相关工作，成立了由质检总局特设局和中国特检院双组长单位负责、援助单位和受援单位共同参与的大会战组织机构，由中国特检院牵头制定《援助青海、西藏、新疆建设兵团特种设备检验大会战工作方案》，紧锣密鼓地布置大会战筹备工作，并于11月23日在青海省西宁市召开誓师大会，吹响了检验大会战行动号角。

领导高度重视

亲临一线指导

此次大会战涉及青海、西藏、新疆建设兵团360余万平方公里的近两万台套待检设备，数量大、分布广、环境差、时间短、难度高，任务艰巨、责任重大。

质检总局副局长、党组成员陈钢在誓师大会讲话中指出，这次大会战，来自全国各地的检验人员组织起一支“特种部队”，要发扬“特别能吃苦，特别能战斗、特别能忍耐，特别能奉献”的“四特”精神，尽最大的努力打好特种设备检验大会战。要体现人民利益高于一切的高度政治觉悟和“一方有难，八方支援”的优良品质，真正为受援地区解决实际问题。要以改革创新的精神和严谨务实的态度着力构建长效机制，实现工作可持续发展，为更好保障特种设备安全、服务西部经济社会发展作出新的更大贡献。期间，陈钢深入指挥部和检验现场慰问检验人员，了解实际工作情况。

青海省政府对本次大会战高度重视，副省长田锦尘在誓师大会上指出，要认真学习兄弟省市的新理念、新经验，强化领导、细化举措、加强服务，全力打好特种设备检验大会战，以优异的会战成果推动该省质量提升行动再上新水平；副省长匡湧于12月13日深入西宁火车站电梯检验现场、青海省特种设备检验大会战指挥部一线，亲切看望慰问现场工作人员，勉励大家迎难而上、再接再厉，保质保量地完成任务，夺取青海省特种设备检验大会战的全面胜利。

为了开展好本次大会战，质检总局特设局领导班子分批带队赶赴青海大会战一线坐镇指挥，认真听取专题工作汇报，主动走访一线检验现场，深入调研各项工作的开展情况，有力地指导了大会战的顺利进行。

同时，为了加强党组织对援青检验队伍的正确领导，充分发挥好战斗堡垒作用，各援助单位先后在西宁成立援青特种设备检验大会战临时党支部，坚持临时党组织靠前指挥，着力做好思想政治和组织协调工作，不断增强援青检验队伍的凝聚力和战斗力。

“三地”全力支持

做好协调保障

为开展好本次大会战，青海、西藏、新疆建设兵团三地各级质监部门积极行动，对本行政区域内各类特种设备检验情况进行彻底自查，重点检查了超期未检，未登记注册、未检验的各类设备。对于自查发现的问题，建立详细台账，并逐级报送至省级质监部门。

11月7日，青海省质监局率先印发《青海省特种设备隐患治理大会战工作方案》，并成立大会战指挥部。这期间，他们克服生活上的各种困难，放弃午休周末，不分性别年龄，连续奋战，平均每天召开两次会议，在短短20天左右的时间内完成了大会战方案制定、全省各地区质监部门组织协调、省内特种设备使用单位和电梯维保单位沟通联系、援青检验队伍接待和任务安排、誓师大会筹备组织等工作。大会战开始以来，青海省质监局先后召开局长办公会研究部署大会战工作两次，局领导到一线检查指导工作达10余次；召开专题工作会30余次，编制印发各类文件、会议纪要、简报等30余份，每天晚上9时召集援助单位召开协调会议，研究解决各类技术问题；利用援助单位资源组织开展各类技术培训4次；组织西宁市50多家电梯维保企业开展座谈会5次。

新疆建设兵团质监局于11月20日印发《兵团特种设备检验检测帮扶工作方案》。目前，中国特检院已牵头组织陕西省特检院、甘肃省特检院、四川省特检院等机构40余检验人员进驻兵团检验现场，并已完成待检设备初步摸底排查和任务分配工作，各项检验工作正在陆续开展。

据不完全统计，截至目前，大会战已完成青海、西藏、新疆建设兵团各类特种设备检验达7220多台（套），排查特种设备使用单位约380多家，排查设备3860台，发现隐患10940多处。援青单位共获赠锦旗10面，感谢信若干封。

组织精兵强将

展示特检风采

在质检总局特设局的指导下，中国特检院对本次大会战认真研究、精心部署。正如该院院长林树青在誓师大会上指出的那样，此次大会战对于援助单位而言，既是充分肯定和信任，也是一次考核和检验，更是弘扬特检精神、展示特检风采，探索特检事业可持续发展道路的良好契机。

作为领头羊，中国特检院积极做好沟通协调工作，协助特设局召开援助工作协调会、制定大会战工作方案，在青海现场成立了专门的大会战办公室，组建了承压组、机电组和保障组等机构，并建立了相关工作制度和程序，积极承担誓师大会和援青指挥部各项协调保障工作，保障了援青大会战的有序进行。与此同时，还派出技术组赴新疆兵团开展对接、排查和统计工作。本次大会战共有来自全国12家检验机构的200多名检验人员参与，为了做好各地检验力量的调配，合理划分检验区域，明确检验任务，中国特检院开展了大量的沟通协调和调查研究，有力地保障了大会战各项检验任务的有序开展。

作为主力军，中国特检院组建了40多人的援青工作队，承担了青海省近1/3的检验排查任务，是援助人数、承担任务最多的单位。此外，还承担了青海省玉树州、果洛州、海南州、黄南州等高海拔、艰苦地区的大部分检验工作。为做好大会战各项工作，该院成立了领导小组，院长亲自担任组长，领导小组下设6个工作组，明确职责、协同配合，全力为大会战顺利开展做好支撑保障工作。除此之外，还建立了院领导轮流值班负责制，先后赴青海现场一线指挥协调工作。

为支援青海特种设备检验工作，中国特检院早在2012年就成立了青海压力管道新技术中心，该中心从无到有，建立了一支18人的技术服务队伍，多年来长期为青海提供优质高效的压力管道检验服务，已提前完成青海的压力管道检验任务，被誉为“高原管道铁军”，在本次大会战的组织协调和后勤保障工作中作出了突出贡献。

质检总局副局长、党组成员陈钢（右二）在大会战青海指挥部听取工作汇报，总局特设局局长贾国栋（右四）、青海省质监局局长李良才（右三）陪同。

特别能吃苦——

不忘初心赴一线艰苦环境展作风

青海省特种设备检验大会战如期打响。在上级领导的高度重视下，重庆市特检院第一时间抽调技术骨干赶赴青海参与援助，在历时近一个月的时间内，检验人员克服了环境气候、饮食风俗、睡眠起居等多方面的困难，严格按照计划推进检验工作，严格执行质量体系的有关要求，其优良的作风与顽强的精神受到服务对象高度赞扬。

12月11日，重庆市特检院两名锅炉检验员在忙碌了一天后再次接到任务安排——对民和县某中医院的锅炉开展检验工作。尽管身体已经有些疲惫，但他们在工作中没有放过一个细节。12月15日，该院两名锅炉检验员驱车赶赴化隆县开展检验。伴随着海拔的逐渐升高，两名检验员的身体承受着巨大的考验，沿途路面的积雪更使得一路上充满危险。到达受检单位后，两名锅炉检验员不顾身体不适立刻投入工作，高质量、高效率地完成了检验工作。

这样的场景在此次大会战中随处而见，福建省特检院的特检卫士也用吃苦耐劳、撸起袖子加油干的工作热情感染了企业用户。西宁市某干休所居住着许多老红军离休干部，而其供暖锅炉因故长期未进行内部检验。为此，该院援青项目部检验人员利用中午午休时间，到使用单位进行锅炉内部检验。工作完成的当天，锅炉就恢复运行，保证了老人们正常取暖。该院检验人员的敬业精神，得到使用单位好评。

一边挨家挨户走访摸排特种设备使用情况，一边逐字逐句讲解特种设备法规标准，并对排查中发现的超期未检设备进行现场检验，这是中国特检院的检验员们在西宁市大通县每天工作的一个日常画面。12月份的大通县，户外温度已经降到零下十几摄氏度，给检验工作带来极大挑战，常用的水基耦合剂一接触设备本体就凝固失效，便携式设备的锂电池也迅速失电甚至无法开机，面对种种困难，检验人员动脑筋想办法，采用汽车防冻液+热水作为耦合分散剂保证耦合效果，用自己的身体给检验设备保温，终于解决了现场检验的各种困难，保质保量完成检验任务。

援青援藏援疆检验大会战检验分队正式出征

特别能战斗——

攻坚克难显身手保驾护航斗志强

12月3日，星期日，西宁的清晨寒风刺骨，伴随着2600米的海拔和不到10%的湿度，着实让沈阳特检院援青分队外出检验的尹明军与刘帅经受着不小的考验。检验现场，两人首先核对了产品出厂合格证、型式试验证书、部件铭牌等信息，随后利用砝码确认了电梯平衡系数。虽然现场条件有限，但他们分工明确，并悉心指导安装人员如何配合。经过多次装载试验，他们已经口干舌燥，可手上的活却丝毫没有停歇，紧接着一项项试验与部件检验工作都有条不紊地进行。现场检验结束后，俩人顾不上休息，立即同使用单位与维保单位人员召开末次会。会议结束时，夜幕早已降临。像这样的工作对于尹明军与刘帅来说已经习惯，他们说，作为一名特检人，能在特种设备检验岗位上发挥自身的价值是至高无上的荣耀，这也是在为全面建设小康社会贡献着特检人的力量。

青岛市特检院的检验人员也在用自己的实际行动践行着“特别能战斗”的精神。12月初，该院承压组在一次配合城北区开展锅炉排查中，为保质保量完成任务，他们加班加点，一直工作到晚上。殊不知，在这样的高原地区，他们还要忍受身体的各种不适反应，在几十米高的余热锅炉上爬上爬下作业。即使这样，他们仍以积极乐观的态度，面对寒冷干燥、低压缺氧等恶劣工作环境，奋战在高强度高危险的一线，认真做好方方面面的工作。

而四川省特检院的特检人用两年的艰苦“战斗”贡献着自己的力量。因西藏特检所人员紧缺，任务繁重，该院以支持民族地区发展为重，积极组织技术骨干开展电梯检验援藏工作。2016年10月首批援藏检验队赴藏电梯检验历时57天，圆满完成了西藏自治区244家使用单位1151台各类电梯定期检验工作；2017年10月第二批援藏检验队经过36天的艰苦奋战，圆满完成拉萨地区211家使用单位共计998台电梯的定期检验任务，全力为藏区电梯安全保驾护航，为拉萨地区电梯安全提供了有力的技术保障。

特别能忍耐——

巾帼冲在第一线轻伤不喊下火线

检验人员利用午休时间探讨工作

无论在昆仑山与阿尔金山的风口茫崖，还是在高寒缺氧、日照剧烈的德令哈，抑或是在干旱多风、温差悬殊的格尔木，这个冬季都迎来了一群身着统一红色制服的来客，他们就是吉林市特检中心的各个检验小分队。根据大会战部署，该中心第一时间成立援青项目组，第一时间派出5批共53名检验骨干到达各个检验现场，第一时间奔赴雪域开展检验。他们克服了高原环境带来的种种困难，加班加点严格依规开展检验，一个月内发现重大隐患800余处，监督排除隐患2400余处，获得了一致好评。

在该中心的援青检验队伍里，有几个冲在一线的女检验师特别引人注目。电梯5组张京铁就是“铁娘子军”中的一员。虽然年龄不饶人，但改变不了她一贯雷厉风行的工作风格。在保质保量完成每天检验工作的同时，她还主动与当地维保单位沟通，传授一些实用的技能。她说，能够把检验知识、安全带给青海人民，这是她最大的欣慰。明年就到退休年龄的电梯检验师于秀云，算得上援青会战几十号人中的老大姐了。她对待检验工作一丝不苟，会因为检验中的一个小问题与同事讨论得面红耳赤。虽然自己身体也不怎么好，每天却跟年轻人一样奔波于各个现场，回来一样整理资料出报告，每天都忙到深夜。往往一天下来，整个腿都是肿的，手一按一个坑。她说，在退休前还有机会参加这么大规模的检验会战，是永远值得珍藏的特别回忆。

在检验一线，这样轻伤不下火线、令人感动的故事还有很多很多。得知特设局组织大会战的消息后，已经50多岁的杭州市特检院老检验师王怀新第一个主动请缨。一到现场，王怀新顾不上旅途疲惫和高原反应，立即带领团队开展起重机械和厂（场）内机动车辆隐患排查。援青20天，王怀新和他的团队用脚步丈量了西宁市城东区的特种设备，用实干赢得了当地企业的良好口碑，用实际行动谱写了杭州市特检院对口援助工作的新篇章。

走过曲麻莱县海拔最高、距离最远的6个县，跨越了海拔4815米的哈秀山垭口，经过了万里长江第一湾……中国特检院的检验人员同样用实干赢得了赞誉。高原反应没有使他们退缩，高强度检验工作没有打倒他们，反而这样的经历，让他们引以为豪，更加激励他们奋战在特检事业最需要的地方。

赴藏特种设备检验突击队出征

特别能奉献——

固本强基传帮带授人以渔建机制

发挥技术优势，加强对当地安全监察人员的传帮带，有效提升当地造血能力，建立并创新长效机制，实现工作可持续发展是此次大会战的主旨所在。特检人是这样说的，也是这样做的。

针对青海省县区市场管理局成立不久，安全监察从业人员调整多，对特种设备安全监察业务不熟等现状，宁波市特检院技术专家以不同方式提供技术服务，主动向青海省质监局提供由宁波市质监局和宁波市特检院联合编制、面向新安全监察人员的《特种设备安全检查指导手册》，以及配合该手册宣讲的课件，并结合现场检验开展深入指导；同时，该院技术专家积极向大会战指挥部献计献策，主动提出了旨在提高安全监察人员实践能力的锅炉安全检查方法，向基层局提出了建立大会战检验和安全隐患排查工作联动机制的构想，从固本强基的角度开展对口支援，为相关工作的有效推进和工作效率的提高发挥了积极作用，为培养当地人才队伍，强化体系建设巩固了基础。

众“智”成城，合力攻坚克难也是特检人“特别能奉献”的一个方面。12月7日，在青海省质监局特设处的安排下，福建省特检院、吉林市特检中心和青海省特检所的检验技术人员，驱车往返300多公里，来到尖杂海黄大桥，共同破解斜行电梯的检验难点。尖杂海黄大桥是座斜拉桥，两座支撑桥墩里面安装了6台维修专用电梯，其中有两台电梯是斜行上下运行的，斜度超过15度，这与目前在用的普通电梯运行是完全不同的。由于桥墩本身建筑结构的特殊性，电梯只能经过特殊设计，斜行上下运行，因此，该电梯与常规电梯有着本质的区别。为了不影响该电梯按时投入使用，上述3个检验机构的技术人员认真检查了电梯运行状况，仔细查验各零部件的工作情况，就该电梯的特殊性深入进行研究讨论，对其中的不足之处提出了改进的建议，为青海省特检所实施下一步监督检验提供了技术支撑，也得到电梯施工单位的支持与认可。

瞄准新蓝图，风好正扬帆。大会战尚未结束，特检人永不止步。此次大会战是特检人用实际行动在第一时间贯彻落实党的十九大精神，解决特种设备检验工作不平衡、不充分问题的具体行动，也是特检人发扬“四特”精神，在新时代、新思想的指引下，开启的又一个新征程。

（援助单位名单：中国特种设备检测研究院、福建省特种设备检验研究院、重庆市特种设备检测研究院、四川省特种设备检验研究院、陕西省特种设备检验检测研究院、甘肃省特种设备检验检测研究院、新疆维吾尔自治区特种设备检验研究院、沈阳特种设备检测研究院、杭州市特种设备检测研究院、青岛市特种设备检验检测研究院、宁波市特种设备检验研究院、吉林市特种设备检验中心）

（责编： 央卓）