12月19日，京东青海扶贫馆开馆，同时京东西宁仓开仓，黑枸杞、牦牛肉等青海特色产品将通过京东平台走进千家万户。“这是京东在青海践行京东精准扶贫‘输血’与‘造血’的重大举措。”京东集团副总裁、西北区总经理孙桂宇说。

提起“稞小白”，青海本地人一定不会陌生。在当日活动现场，京东物流与该企业完成了供应链服务合作签约。据了解，京东物流将为“稞小白”提供从工厂到消费者的端到端、一体化的物流服务。同时，通过大数据和技术，为商家实现线上线下、多渠道、多平台一体化的订单渠道管理。目前京东物流在西北地区已与多家本地特产企业达成合作。青海可可西里销售负责人张波说：“借助京东自建的覆盖全国的物流网络，我们已经将青海本地的牦牛肉干、黑枸杞、人参果卖给了全国各地的消费者。未来我们也会充分利用好电商平台和京东物流的优势，将更多本地特色产品推向全国市场”。

可以说，京东青海扶贫馆的开馆，开辟了一条青海农产品走出青海，走向全国的新通道，将促进我省农副产品产业升级，帮助贫困县将农副产品卖出好价钱，卖出品牌，促使贫困群众普遍受益，同时，也将丰富全国消费者的购物选择。

京东西宁仓的落地，也吸引了不少在外打拼的青海人返乡就业。家住海东的郭建伟在仓内负责仓储工作，此前他在广东打拼了8年，他说：“以前在外打工，一年顶多回家两次，现在回来工作既能照顾上家人，还能为家乡发展做贡献。”据悉，目前仓库里大约90%都是青海本地人。

孙桂宇表示，未来还会将地方特色产品与京东进行更深度的绑定，利用强大的物流供应链体系，将更多优质的农产品引入城市。除了产业扶贫之外，京东还将致力于通过扶贫培训、用工扶贫、金融扶贫等实际行动，帮助贫困人口脱贫致富。

（责编： 央卓）