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让僜人文化大放光彩

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作者： 史金茹发布时间： 2017-12-20 10:31:57来源： 西藏日报

僜人，俗称“僜巴人”，是西藏地区人口最少的少数民族族群，主要分布在西藏察隅县，是一个鲜为人知并且未被认定为民族的族群。

多年来，他们一直以山林为家，以山洞、树穴为屋，靠着狩猎、挖野菜为生，穿的是自己手工编织的衣服。由于人口较少，且生活隐蔽，一直以来不被外人知悉。直到西藏和平解放以后，在国家和各级党委、政府的关心下，僜人才逐渐走出山林，改变原始的生活方式，住上了宽敞明亮的房屋，生产生活水平和居住条件也有了极大提高。

作为一个特殊的群体，僜人的生产、生活、民居、餐饮、服饰、信仰等有其非常独特之处，这些独特的民风民俗构成了当地极具参观、考察、研究的旅游资源优势，对外来人员颇具吸引力。但是，随着文明的发展，一些僜人文化必将面临消失的处境，那么该如何保护僜人文化，将僜人文化弘扬出去？笔者认为应该做到以下几点：

一是取其精华，去其糟粕。要把僜人文化看成是中华民族传统文化的一部分，尊重差异，理解个性，和睦相处，继承和发扬僜人文化中音乐、服饰、特色手工艺等一些民俗民风；加强对僜人的思想文化教育，潜移默化地转变僜人思想中的一些迷信、禁忌等不合时宜的陈规陋习。

二是要做好特色旅游文化产业，将僜人民俗文化保护与旅游发展结合起来。合理布局，加大对僜人旅游专项资金的投入力度，进一步完善旅游配套体系，新建一些农家乐模式的家庭旅馆，完善室内生活配套设施；加大僜人民俗手工艺品的开发与生产力度，例如开发生产僜人传统服饰、首饰和工艺品的流水线，使其能满足市场供需；合理规划人力资源，加大手工艺品开发人员培训力度。同时，引进旅游管理人才，进一步做好僜人旅游资源的开发和挖掘工作；加大推广宣传力度，打造极具僜人特色的旅游品牌。

三是建立文化保护基地，积极制订农村文化产业发展规划，积极开展申报文化遗产项目或者传承人，加大对僜人文化保护的投入力度。同时，借助新闻媒体和网络等方式，制作僜人专题影片和专题书籍，力推僜人文化，呼吁更多的人保护僜人文化。

（责编： 常邦丽）
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