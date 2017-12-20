图为僜人阿洛松在给记者讲述僜人群众的生活变迁。

图为僜人妇女的服饰。

图为僜人金夏一家。 （本版图片均由本报记者 麦正伟 史金茹 摄）

图为察隅县下察隅镇新村夏电夏在向记者介绍他的僜人文化博物馆。

记者 史金茹 麦正伟

公式

僜人，俗称“僜巴人”，是西藏人口最少的少数民族族群，主要聚居在察隅县下察隅和上察隅镇。 作为一个特殊的群体，僜人的生产、生活、民居、餐饮、服饰、信仰等有其非常独特之处，这些独特的民风民俗构成了当地极具参观、考察、研究的旅游资源优势，吸引着无数的外来游客。

五十六个民族便有五十六种风情，就像五十六朵不同颜色的鲜花，分布在祖国各个角落，点缀着我们美丽的神州大地。

但是，除了我们所熟知的五十六个民族之外，在我国还有一些未被认定为民族的族群，这些族群也有着自己特色的民族服饰、生活习惯以及文化传统，与五十六个民族一起共同构成了中华民族绚丽多彩的文化。

僜人，就是这些族群中的一个。

僜人，俗称“僜巴人”，是西藏人口最少的少数民族族群，主要聚居在察隅县下察隅和上察隅镇。西藏和平解放前，绝大多数僜人居住在深山老林，过着刀耕火种的原始生活，被称为“不开化的人”“猴子”“野人”。西藏和平解放后，在党和政府的光辉照耀下，僜人早已走出山林，步入了文明社会，家家户户住在绿树掩映、独具僜巴特色的木楼里，百姓安居乐业，日子越过越好，僜人独特的民俗风情也渐渐被愈来愈多的人知晓。

饭食飘香衣靓丽

提到僜人，最让人称道的就是味道鲜美的手抓饭和特色的僜人服饰。

在察隅县下察隅镇新村的“僜家乐”里，宽敞明亮的房间内摆放着干净整洁的藏式桌椅，椅子上早就坐满了慕名而来的游客。

这天，“僜家乐”的女主人卫牧阳特意穿上了僜人服饰，白色衬衣，粉色编织长裙，耳朵和脖子上戴着长长的银饰，尽显僜家服饰的独特魅力。

她一边给客人倒茶添水，一边简单介绍着僜人服饰的特点：“我们僜人妇女的服饰一般以鲜艳美观为特色，上衣短而瘦小，加彩色条纹几何图案，下身一般穿着长至脚踝的五颜六色筒裙，有各种条纹状图案，颜色艳丽，从远处看像波浪一样……”。

“确实很漂亮，这个颜色款式和别的民族都不太一样。”游客不停地称赞着僜人服饰的魅力，还有不少游客购买了一些银饰和手工编织手袋，留作纪念。

而僜人小伙子郭青也穿着僜人服饰，白色衬衣，藏蓝色的长裤，外套一件对襟无领无扣的粉色编织长坎肩，头上缠着白色的布带，左肩斜挎着一把砍刀，在厨房里有条不紊地做着手抓饭。

“手抓饭是用自产的谷米和切碎的鸡内脏，辅以姜、葱等作料闷熟后，用手捏成团盛在盘子里，并配上几块香喷喷的鸡块，我们僜人节庆或招待客人时的传统美食手抓饭就做好了。”在僜人家庭中，手抓饭一般由男子制作，主料为米饭和鸡肉，辅料为察隅特产的10多种香料和佐料，经过一两个小时的精心烹制才能完成。郭青正是制作手抓饭的一把好手，只见他一边忙碌着，一边微笑着向记者简单介绍制作手抓饭的工序。

不需多久，热情好客的女主人牧卫阳已经把一盘盘喷香的椿芽、手抓饭送到客人桌上，一桌独具僜巴风情的原生态大餐立马呈现在众人眼前。

“这是香椿芽、野菜和鸡肉，这一大盘用铺着翠绿芭蕉叶的就是我们僜人的特色手抓饭，那个芭蕉叶包着的是蒸好的鸡爪谷糕……”听着主人介绍着一道道美食，在场的人都迫不及待地拿起筷子吃起来。

正当众人吃得忘乎所以时，牧卫阳笑容满面地提着银酒壶走过来，向客人敬上一杯她亲手酿制的鸡爪谷酒，并用僜语唱起祝酒歌。

“蓝天下，吹着凉爽的风。野外，花草迎风飞舞。在各民族的帮助下，我们有了幸福而美好的生活。凉风习习，稻花飘香，我们在这里祈祷人民幸福生活……”。

听着牧卫阳动听而悠扬的歌声，吃着美味的鸡肉和爽口的野菜，在这里，僜巴人家用原生态的美食大餐将幸福美好的生活图景完美展现……

新的时代新生活

西藏和平解放前，僜人大多居住在深山老林，房屋用树枝、树叶、干草、兽皮等搭建而成，十分简陋。生产工具也非常落后，主要有刀、箭、镖、木棍等，农业实行刀耕火种，粮食产量低，一年中有半年以上时间靠采集野菜、野果和套猎吃生肉为生。

西藏民主改革以来，在党和政府的关怀下，在当地藏族群众的大力帮助下，僜人的生活发生了翻天覆地的变化。他们走出了深山老林，迁居到河谷地，修建起新的家，开始了男耕女织的生活。

“我们也过上了种地的生活，不用再靠打猎、挖野菜为生了。”察隅县下察隅镇竹尼村党支部书记格桑赤烈说，“在21世纪初，我们上、下察隅镇的僜人在党和政府帮助关心下，单独成立了七个生产队，拥有1200多亩耕地，种植玉米、水稻等作物，生产发展很快，有的生产队还修起了小水电站。”

为了让僜人过上更好的生活，党的十八大以来，察隅县还对僜人村落进行了整体打造，主要包括主体房屋改造维修，新建伙房晒台、围墙、猪圈牛棚等，还为群众解决了藏床、藏桌、组合柜等家具，进一步改善了群众的生活条件。目前，僜人群众的村道均已实现硬化，家家修建有独立的浴室及卫生间，群众生产生活条件不断改善，村容村貌得到极大改观。

“记得我小时候，村子里只有十几户人家，都住在简陋的木板房里，那时村里还没有通电，吃水要到很远的河里去打，而且村里村外全是泥泞小路。”格桑赤烈回忆起许多年前的生活时说，“现在，竹尼村家家户户都住上了崭新的房屋，有花有草、有水有电，水泥路也修到家门口。2016年，靠国家惠农政策性补贴以及发展种植业、村集体经济，村民人均收入达1.04万元，过上了以前想都想不到的好生活。”。

在加强关乎僜人群众生活的各项基础设施建设的同时，察隅县还先后投入91万元建立自更、新村的鸡爪谷种植基地，投入68万元建立嘎腰、新村油茶项目以及30万元的夏尼村红心果种植基地，投入22万元的嘎腰土鸡养殖场、10万元的沙琼村野猪养殖基地、30万元的京都村肉牛养殖项目，拓宽僜人致富渠道，增加群众现金收入。

此外，随着近几年僜人风情在区内外的知名度不断提升，僜人还逐渐发展起了旅游业，重点打造新村、夏尼两个僜人村建设，形成沙琼听僜人“首领”世袭的传奇故事、欣赏僜人歌舞表演；在新村品特色僜人手抓饭、饮僜香饮料，参观僜人民俗陈列馆；还发展起来了僜人特色民俗手工艺品加工业，比如僜刀、挎包、披肩、男女衣服、耳饰、僜家特有银饰品等。

“这样能够吸引更多游客，让游客来了之后有看头，看了之后觉得有意义，出去之后能够主动宣传察隅僜人特色风情游，不但给我们僜人带来了更多的经济收入，而且还广泛宣传了僜人文化。”察隅县相关负责人说。

移风易俗变观念

社会生活的巨大变迁必然会带动观念的转变。随着生活水平的提高和生产方式的不断创新，僜人习俗中一些陈规陋习正不断退出历史舞台。

在僜人的传统婚俗中，一般都是父权制下的买卖婚姻，大多实行一夫多妻制，妻子的多少如同家庭实力的象征，承担着主要的劳动。经过教化，现在僜人已经基本上是一夫一妻制了。

而且，僜人一直有信鬼神的传统，特别是每遇疾病、丧葬、生育时，僜人便会停止劳动，举行杀牲送鬼活动，以此求得平安幸福。

随着僜人村的医院、医疗卫生制度、医保制度逐渐完善，每个村庄都有了村医务室，并且配齐了村医，群众就医条件得到明显增强，不少僜人生病、分娩时会选择前去医院看病，而不是信奉鬼神。

在当地政府的教育下，僜人现在也非常重视教育工作，下察隅镇6个僜人村与镇政府签订年度教育工作目标责任书，严格按照“控辍保学”目标责任来执行。截至目前，6个僜人村共有学生304人，其中大学生38人、高中生39人、初中生84人、小学生143人，适龄儿童入学率达到98%，均享受国家义务教育政策和“三包”政策。

“以前我们僜人都是在山上过着原始生活，是共产党让我们过上了好日子，享受到了各种惠民政策，给了我们土地、房子，还让我们的孩子上了学，我们信仰的当然是共产党，是社会主义。”下察隅镇嘎腰村妇女主任安康塞坚定地说道。

从山上到山下，从落后到文明，僜人的观念正逐渐发生着变化。如今的僜家风情就像一颗明珠，在雪域江南散发出日益夺目的光彩，吸引着四面八方的游客。

（责编： 常邦丽）