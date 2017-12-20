冬日的察隅，阳光明媚，流水清冽。绕过蜿蜿蜒蜒的察隅河水，记者来到了僜人新村，见到了闻名已久的夏电夏。

夏电夏，僜人新村村委会主任，一个衣着朴素，但双目有神的黑瘦男人。初次见面，你很难想象就是这么一个身单力薄之人，却在大山深处构建了一个属于自己本民族的“僜巴文化陈列馆”。

2010年，夏电夏去上海参观了上海世博会。在明亮耀眼的灯光下，夏电夏看着陈列着各个国家、民族精美的文化展览品，心里受到了强烈冲击：“为什么我们僜人就不能也办一个展览馆，来记录僜巴文化的历史呢？”从这一刻起，夏电夏心里就种下了一个璀璨的梦——建一个僜巴民俗文化陈列馆。

为了这一梦想，他构思了七年，也实干了七年。如今，当初的梦想已经开出了“花苞”：100多平方米的土地、8间陈列室，摆满了夏电夏的心血。

“这间屋子摆的是我们僜人以前的一些生活用具。”在陈列室里，夏电夏开始一一向记者介绍，“这个是石磨，用来磨糌粑的；那个是溜索，以前我们僜人过山、过水就用它；这个是我们以前烧火做饭的；还有一些竹篓、竹筛，这些都是我们以前生活离不开的工具……”。

除了一些必备的生活用品，陈列馆里还展示大大小小数十个僜人原始的捕猎机关。“这些机关有的是用来保护粮食，有的是用来抓捕猎物。”夏电夏一边介绍，一边向记者展示机关的运作过程。

当记者问及这些机关的来源时，夏电夏很骄傲地说：“这些机关都是我亲自做的，我们僜人本来就以狩猎为生，制作这些对我来说很容易。”就这样，夏电夏用自己的双手，几根丝线，几块石头与木板，生动地向世人展示了僜人的狩猎文化与传统。

提起这些“物件”，夏电夏的心里也是一阵感慨：“当初为了这些东西，我可是费了不少心血，几乎跑遍了所有僜人居住的地方，其中有些东西还是以高出平常好几倍的价钱买回来的。”说起当初寻找“宝贝”的心酸历程，夏电夏恐怕是难以忘却，“这其中最贵的价值一万多元，最少的也要几百元。”

七年的时间，夏电夏早已记不清为这间陈列馆花费了多少金钱与心血。现在的他，只希望有更多的人能够关注僜巴文化，让僜巴文化更好地传承于世。

（责编： 常邦丽）