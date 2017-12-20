第7处“十月作家居住地”落户武夷山 高凯 摄

北京出版集团旗下十月文学院与武夷山悦武夷酒店日前在十月文学院佑圣寺签署合作协议，“十月作家居住地·武夷山”将于12月底正式挂牌运作。“十月作家居住地·武夷山”是继布拉格、爱丁堡、加德满都、西藏拉萨、四川李庄、北京等海内外6处“十月作家居住地”后，设立的第7处“十月作家居住地”。

为了探索中国文学“走出去”的新方式、新途径，北京出版集团旗下十月文学院于2015年创立了“十月作家居住地”这一融作家交流、版权交易、图书展示为一体的平台。目前，“十月作家居住地”已经在海内外建立了六所，分别是中国的北京、四川李庄、西藏拉萨以及三座海外城市尼泊尔的加德满都、英国的爱丁堡和捷克的布拉格，已有吴雨初、马原、韩少功、余华、叶广岑、刘庆邦、徐则臣、文珍等作家通过这一平台入驻居住地，开展文学采风与交流活动。12月18日，北京出版集团总经理、十月文学院院长曲仲与武夷山悦武夷酒店董事长陈昌宋分别代表合作双方签署合作协议。

曲仲现场简要介绍了“十月作家居住地”的功能，他表示，“十月作家居住地”是“十月”品牌在海内外的重要推广地，是融作家创作交流、版权交易、品牌传播为一体的多功能复合型平台，是推动“十月”品牌与中国文学“走出去”的重要基地。“十月作家居住地·武夷山”是继布拉格、爱丁堡、加德满都、西藏拉萨、四川李庄、北京等海内外6处“十月作家居住地”后，设立的第7处“十月作家居住地”。曲仲希望，十月文学院与悦武夷酒店以此次良好合作为开端，为推动中国文学原创作品的创作与发展做出努力。

据了解，悦武夷酒店是一个颇具武夷山特色的东方美学庭院空间，“十月作家居住地·武夷山”将为作家在武夷山及周边地区进行生活体验、创作与交流提供便利条件。陈昌宋表示，“悦武夷”将利用武夷山得天独厚的秀美环境和悠久的茶文化历史，与十月文学院一道，把“十月作家居住地·武夷山”打造为一个“茶+文学”的独特作家居住地。

十月文学院借助已成立的海内外“十月作家居住地”的平台辐射效应，深入推广“十月”品牌与文学成果，同时积极开发建立新的作家居住地，经过考察洽谈，目前已确定宁夏、西双版纳设立新基地。(完)

（责编： 常邦丽）