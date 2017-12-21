自治区政协文史资料学习委员会在自治区政协常委会议、主席会议和两级党组的坚强领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义、社会主义旗帜，围绕中心、服务大局，坚持实事求是原则，出实招、干实事，保持特色，开拓创新，较好地完成了各项任务。

五年来，文史委始终坚持把打造文史精品工程作为工作目标，把助推西藏经济社会长足发展和长治久安、弘扬时代精神和民族精神、推动西藏文化大发展大繁荣作为工作宗旨，科学谋划文史工作，主动创新新时期西藏文史工作的思路、办法和途径，倾力打造了一批“三亲”突出、感召力强、影响力大的精品文史力作，把最具政协特色的文史资料工作抓得有声有色：共征集各类史料1800余篇、约1100万字；编辑出版文史图书9辑（分别为：《藏族老人诉说西藏史》《藏历算法珍宝之库》《藏族风俗一百例》《西藏文史资料选辑Ⅳ》《邦达仓史料》《日喀则史料专辑》《亲历西部大开发·西藏卷》《我的西藏记忆》《藏族百年实录》，其中前2辑为藏文版），汉文出版字数达592万字，藏文出版字数达30万字。文史工作在探索中突破超越，在发展中创新出彩，取得了前所未有的新成绩。

出色完成《亲历西部大开发·西藏卷》的编撰出版任务

《亲历西部大开发》系列丛书是为了纪念国家实施西部大开发战略15周年，由全国政协统一部署，西部十二省区市协作完成的大型图书，《亲历西部大开发·西藏卷》系统地回顾和梳理了西藏在西部大开发历程中发生的重大事件和历史变革，既为历史留下了生动鲜活的第一手史料，也向广大读者展示了新世纪以来西藏在经济社会建设中的探索实践、丰硕成果、宝贵经验，对进一步推进西藏深化改革、扩大开放、加快发展具有现实的指导意义。

在史料征集过程中，文史委用不到6个月的时间，征集史料210篇、140万余字。在认真审核研究、精心遴选的基础上，精选稿件67篇、42万余字，提交有关部门审定。文史委无论在史料的体例体量上，还是在全书的篇章结构上，都完全符合全国政协的编撰要求，尤其是全卷42万余字，几乎没有文字错漏，44篇文稿被评为优秀稿件，后又完善图片说明，多次修改封面设计，并及时送请有关领导、专家和人民出版社审定，在西部12个省区市中名列前茅，是最早完成编审、出版工作的省区市之一，得到了全国政协文史委、牵头单位——四川省政协、自治区政协领导以及评审专家的充分肯定和高度评价。该书出版后，受到领导和社会各界的一致好评。

全力挖掘出版《我的西藏记忆》，社会反响强烈

2015年，为了热烈庆祝西藏和平解放65周年、自治区成立50周年，进一步弘扬“老西藏精神”“两路精神”，激发和凝聚西藏各族人民为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗的强大正能量，积极投身西藏的发展稳定生态事业，文史委按照主席会议的要求，组织专人赴区内外采访四路进军西藏的老红军、老战士和离退休老干部，抢救性地征集了一大批珍贵稀缺的“三亲”史料，倾力挖掘了一段段感人至深的“西藏故事”，辑集出版《我的西藏记忆》一书。2016年8月，该书正式出版后，社会反响热烈，特别是一些曾在西藏工作过的老同志饱含深情地表示，这本书的出版，是对他们“扎根西藏、奉献青春”的最好纪念，是诠释“老西藏精神”“两路精神”的最好教材，他们将一如既往地关注和支持西藏发展。

倾力推进《藏族百年实录》编撰出版工作

《中国少数民族百年实录征编规划》是11年前、十届全国政协确定的文史资料征编专题化、系列化的重点协作课题之一，由于往届区政协文史委力量薄弱，致使这项工作延宕至本届政协文史委。为客观全面地反映藏民族百年来波澜壮阔的发展历程，特别是展现在中国共产党领导下，藏民族从封建农奴社会到社会主义社会的历史跨越，由封建落后走向繁荣发展的恢弘画卷，十届区政协文史委组成以来，积极向全国政协文史委汇报工作，主动认领了《藏族百年实录》的编撰任务。

为推动各项工作有序开展，文史委立即起草制定了编撰方案，并且反复征求专家学者和有关人士的意见，几经修改完善后，全面启动了史料征集工作。2015年10月，全国政协文史委正式委托西藏自治区政协文史委牵头，四川、云南、甘肃、青海省政协文史委参与协作，共同开展《藏族百年实录》史料征编工作。截至2016年9月，区内外共征集史料1200多篇、800余万字，这在历届西藏政协文史工作中是绝无仅有的。在随后的一年时间里，文史委克服时间紧、人员少、任务重的实际困难，组织力量对征集到的史料做了大量的分析、研究工作，拟定了《〈藏族百年实录〉目录框架》， 并于2016年9月27日至28日，在拉萨成功召开了汇稿会。会后，采用倒排时间表的方式，开展复选、复审、再编工作，并实行主审、复审、终审三层工作机制。特别是召开定稿会的前三个月，又提出了“决战一百天”的响亮口号，全体人员都主动放弃藏历年和双休日的休息，集中全力对精选后的319篇、180余万字书稿逐字逐句进行编审和统稿，顺利通过了区党委宣传部、统战部、党史研究室的政治审查。2017年6月5日至7日，全国政协文史委在北京召开《藏族百年实录》定稿会，这是全国唯一一个在北京召开的、由全国政协文史委主办的《中国少数民族百年实录》定稿会。与会领导和专家在认真审读的基础上，一致同意《藏族百年实录》通过审查，并且给予了充分肯定和高度评价。7月份以来，文史委继续全力做好《藏族百年实录》出版前的准备工作，并安排专人赴京与社会科学文献出版社衔接，协调书本插图、装帧开本、封面设计、正文排版等具体事宜，确保《藏族百年实录》系列丛书在年内正式出版发行。

多种形式提高委员履职能力与水平

2013年是十届西藏政协的开局之年，文史委针对具体工作实际，立即筹办了由392位新任自治区政协委员参加的委员培训班，帮助委员进一步掌握讲政治、讲大局、讲规矩的科学内涵，增强了委员的大局意识、责任意识和履职意识，切实提高了委员履职尽责的能力。2015年7月，文史委成功举办政协委员学习贯彻“四个全面”战略布局思想暨文史知识专题培训班，引导广大政协委员紧扣“四个全面”战略布局思想，全面系统地学习了推进协商民主建设的深刻内涵和现实意义。培训活动主题鲜明、内容集中、成果丰硕，广大委员学有所获、受益匪浅，反响热烈。本届政协以来，文史委先后在区党校、拉萨政协、那曲政协举办三期基层政协文史工作者专题培训班，文史委主要领导亲自授课，取得了显著成效，推动了全区文史工作繁荣发展。

同时，文史委积极组织文史委员赴区内外开展专题调研和委员视察等履职实践活动。2017年5月，文史委协助全国政协文史委赴昌都、拉萨等地进行“茶马古道文化遗产保护和利用”专题调研活动，深入了解西藏茶马古道文化遗产的保护和利用的工作现状及存在问题，并向自治区党委、政府提出了有参考价值和可操作性的建议。作为重要协商内容，“茶马古道文化遗产保护和利用”列入了2017年全国政协的专题协商会，得到全国政协领导的高度重视和充分肯定。

文史资料工作是弘扬民族精神、民族文化的重要载体和平台。一篇篇“三亲”特色的文史资料，从不同角度、不同层面具体生动地描述了历史悠久的藏民族的沧桑巨变，全方位地展现了西藏各族人民始终高擎民族精神和民族文化的火炬，不畏艰难险阻，不畏困难挫折，实现历史性跨越和取得辉煌成就的壮丽篇章。历史是一个民族的根，文化是这个民族的魂。区政协文史资料学习委员会通过深入挖掘藏民族奋斗史中蕴含的精神力量和宝贵财富，进一步诠释了民族精神的丰富内涵，大力弘扬了优秀民族文化，为坚定文化自信，讲好西藏故事，加快全面建设社会主义现代化西藏作出了文史工作应有的贡献。

（责编： 常邦丽）