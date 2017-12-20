压题图片：向秋拉姆正在招呼马鹿。 本报记者 次旺 摄

记者 米玛 王晓莉 杨子彦

向秋拉姆拿着用土盐和芫根拌在一起的饲料，“嗦嗦嗦……”不停地向山野呼喊。不一会儿，寂静的荒野草地热闹了起来，数百只野生马鹿，从各个方向纷纷聚拢过来。看到我们这些陌生人，警惕、犹豫片刻之后，最终还是围拢在固定的投食点四周，等候分享美味的食物。人与自然和谐相处的动人画面，让人惊叹，更传递温暖。

在317国道类乌齐县境内，“长毛岭国家级野生马鹿自然保护区”的宣传牌随处可见。顺着指示牌向类乌齐县长毛岭乡普琼村行进，初冬季节里，仍是松柏苍翠，溪水潺潺。不一会儿，我们“学习贯彻十九大·高原记者万里行”采访组，就到了“西藏类乌齐马鹿国家级自然保护区长毛岭管理站”，同时也是“西藏类乌齐马鹿国家级自然保护区科研监测站”。

“保护区总面积为120614.6公顷，涉及类乌齐县桑多镇、长毛岭、卡玛多、类乌齐和岗色等5个乡镇。”类乌齐县林业局副局长罗淋介绍说。

一身藏青色藏式长袍，瘦高个，堆满笑容的向秋拉姆向我们走来，手里始终端着装有马鹿饲料的塑料盆子。

“因为现在是初冬，马鹿还不太多，到了下雪的时候，在保护站附近就可以看到几千只。”向秋拉姆说。

一位藏族“嫫拉”（老阿妈），一群野生马鹿，这里面究竟有着怎样的故事和不解之缘？

“在我15岁的时候，村里上山放牧回来的村民，带了3只刚出生不久的野生马鹿幼崽，听说母鹿已经死了，那3只就交给我养着。”说起她和野生马鹿的缘分，向秋拉姆的话匣子慢慢打开了。

“刚开始，我也是把它们当作玩伴，但后来，真的有感情了，把它们当成家里的一员。”

“4年以后，村里的大人们告诉我，该把小马鹿放归自然。”

“我生怕会有其他野生动物把它们吃掉，也很害怕它们不能自食其力。”

最终，3只小马鹿，在向秋拉姆和村民的“驱赶”之下，消失在家乡的荒野山岭之中。

那年冬季的一天，十几只野生马鹿下山觅食，出乎向秋拉姆意料的是，那3只小马鹿也在其中。

“它们还认得我，我就用糌粑拌上好多盐喂给它们吃。”向秋拉姆幸福地回忆。

从此，一个女人，一群马鹿，结下了情谊、达成了默契、定下了约定：每年夏季，马鹿们会在高山草甸中消失得无影无踪；初冬时节，又成群结队陆陆续续跑下山来，它们知道，向秋拉姆就在山下等待着。

只要向秋拉姆“嗦嗦嗦……”的呼叫声响起，眨眼工夫，鹿群就会从山野草丛间冒出来。就这样，一晃40多年过去了。

时过境迁，人在、鹿在，约定还在。

向秋拉姆告诉记者，自上世纪80年代起，县里加强了对野生动物的保护工作。

“我不仅可以与鹿为伴，每年还有补助。”向秋拉姆提起这事儿很是高兴。

1993年，经自治区人民政府批准，建立了类乌齐自然保护区；2005年，国务院办公厅正式下发文件， 类乌齐自然保护区正式升格为类乌齐马鹿国家级自然保护区。

“你们看看，这是我们护林员和管理员的宿舍，还有科研宣教和养殖救护用房、简易垃圾收集站，巡护步道、森林防火瞭望塔、饮水设施、太阳能光伏电站等基础设施现在都很齐全。”罗淋介绍说，类乌齐马鹿国家级自然保护区自建立以来，逐年完善保护区管理机构，成立了类乌齐马鹿国家级自然保护区管理局，与类乌齐县林业局合署办公，下设保护管理科、科研宣教科、综合办公室、公安派出所等科室。保护区范围内现有野生马鹿8000余只，比设立初期增长了60%。

15岁时的一次偶然“邂逅”，向秋拉姆与野生马鹿有了“无声约定”。从此，她与这些高原生灵相守相伴了48年。昔日的天真少女也成了饱经沧桑的老人。今年63岁的她，已经从野生动物保护员的岗位上退休，但她的儿子白玛泽仁和仁青泽培已经在“管护站”工作，从事着母亲做了一辈子的工作：保护国家二级野生动物——马鹿。

党的十九大报告指出，坚持人与自然和谐共生，建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。向秋拉姆说，现在国家这么重视生态保护工作，她对“马鹿宝宝”们的未来已经非常“放心”，坚信家乡特有的这些生灵，永远会自由自在生活在这片美丽的山川草地之间。

采访结束临上车时，向秋拉姆手里拿着温好的奶瓶，嘴角挂满笑意，强烈要求记者一行去看看她刚收养的一只受伤的小马鹿……向秋拉姆是退休了，但她与野生马鹿的“无声约定”还在，她离不开这片保护区，同样，野生马鹿也离不开一代代人的呵护。

（责编： 常邦丽）