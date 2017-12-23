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冬至怎么过 年轻人有自己的玩法

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作者： 卓嘎拥宗发布时间： 2017-12-23 13:34:54来源： 西藏商报

“天时人事日相催，冬至阳生春又来。”冬至是我国的传统节日，吃饺子、吃汤圆、喝羊肉汤……不同地方的人有不同的过法。而除了这样传统的过法，拉萨的年轻人又是怎么过的呢？

对于情侣来说，周末约会是促进感情的重要方式。今年的冬至恰巧临近周末，这样的日子，情侣们更是抓准时机约会耍浪漫。边顿和央宗就是这样一对情侣，异地恋的他们，从相识到相恋，再到即将走进婚姻殿堂，他们的爱情在经历过风雨后，将迎来美丽的彩虹。“下午等她一到拉萨，准备先去吃西餐。安静的环境，旋律优美的歌曲，配上红酒和蜡烛，她一定会喜欢的。吃完饭后，还想带她去看4D电影！”边顿兴奋地和记者描述着想象中约会的情景。

相较到外面吃饭，有些人更喜欢自己亲手下厨，为另一半准备一顿满满是爱的味道的晚餐，比如李女士。李女士来拉萨已经很多年了，虽然家不在拉萨，但有了男友的陪伴，拉萨也成为了她的第二个故乡。“等会一下班，我准备到超市去买火锅食材、水果和酒水。今年的冬至正好碰上周五，如果只是简单地吃个饺子，感觉太单调了，而且他也喜欢吃火锅。吃着火锅过二人世界，想着就很美好。”李女士开心地说道。

情侣们准备过一个浪漫的冬至，“单身狗”们也坐不住了，想要过一个更热闹的冬至。虽然可能没有像情侣那般的浪漫生活，但有朋友和家人的陪伴，生活一样热闹，一样可以过个美好又热闹的冬至。

拉巴旺堆和他的朋友们，早在周一便约好了一起过冬至。“我和那几个哥们，是大学时候的朋友，现在都参加工作了，平时聚会的机会少。今年冬至临近周末，所以约好了一起聚。我们准备先去吃火锅，然后再去K歌，热闹热闹。”拉巴旺堆说道。

冬至，除了这样热闹的过法，还有一群人更喜欢呼朋唤友去放松。普桑和他的朋友们便是其中的一群。普桑说，“我们平时工作累，今年冬至刚好临近周末，所以想去放松放松。前两天我就约好了几个朋友，一下班先一起去吃顿饭，然后准备去游泳。”

 

（责编： 常邦丽）
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