党的十九大以来，我把认真学习领会党的十九大和区党委九届三次全会精神作为当前和今后的首要任务，同时将自己的思想和行动统一到党的十九大和区党委九届三次全会精神上来。目前，我们山南市宗教界组织宣讲团在各寺庙和广大僧尼中开展宣讲活动，掀起了学习党的十九大和区党委九届三次全会精神的热潮。

一是党的十九大是在关键时期召开的一次非常重要的大会。党的十九大的主题是：不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。党的十九大报告关于宗教工作的重要论述，充分肯定了宗教工作取得的显著成效，也对做好新时代宗教工作指明了正确方向、提出了明确要求，我们广大宗教界人士备受感动和鼓舞。

二是学习贯彻党的十九大精神是我们当前的首要任务。习近平总书记的报告主题鲜明、思想深刻，内涵丰富、高瞻远瞩，具有极强的感召力。报告为夺取全面建成小康社会、新时代中国特色社会主义伟大胜利提出了方案，指明了党和国家的前进方向，是党团结带领全国各族人民坚持和发展新时代中国特色社会主义的政治宣言和行动纲领，体现了时代精神和人民愿望，我们宗教界人士和广大信教群众衷心拥护。

党的十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想为全党的指导思想，这是我们藏传佛教与中国特色社会主义社会相适应的指路明灯。学习贯彻党的十九大和区党委九届三次全会精神，要全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持藏传佛教中国化方向，为伟大的新时代作出积极贡献。我们把藏传佛教的行善利他的思想与时代要求紧密结合起来，首先，拥护党的领导，拥护社会主义制度，拥护民族区域自治制度；其次，以社会主义核心价值观为引领，做好教义教规阐释，引导寺庙僧尼和信教群众积极投身新时代中国特色社会主义现代化建设，改善民生过好今生幸福生活，为全面建成小康社会作出积极贡献；第三，抓住西藏社会特殊矛盾，坚持维护祖国统一、加强民族团结这一西藏工作的着眼点和着力点，坚决反对分裂，与达赖集团划清界限，维护宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐。

三是学习贯彻党的十九大精神关键在于落实。我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，坚决拥护中国共产党的领导，从思想上政治上行动上始终与党中央和自治区党委保持高度一致，不忘初心，牢记使命，高举爱国爱教旗帜，作出符合社会发展、时代进步要求的积极贡献。

深入学习党的十九大和区党委九届三次全会精神，关键要在抓落实上狠下功夫。按照“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的重要要求，发挥好宗教界人士在信教群众中的影响力，为实现中华民族伟大复兴中国梦的西藏篇章作出积极贡献。一要在寺庙僧尼和信教群众中用通俗易懂的语言宣讲党的十九大精神特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，深入宣讲区党委九届三次全会精神特别是吴英杰书记重要讲话精神，做到寺庙僧尼和信教群众家喻户晓、领会精神、入脑入心。二要全面贯彻落实全国和全区宗教工作会议精神，全面贯彻落实吴英杰书记对藏传佛教工作的一系列重要讲话指示精神，推动藏传佛教与社会主义社会相适应。三要学习贯彻新修订的《宗教事务条例》，积极配合党和政府依法管理宗教事务，提高宗教工作法治化水平。四要以戒为本，正信正行，加强自身建设，推动新时代藏传佛教健康传承。

（作者：自治区政协常委，中国佛教协会西藏分会副会长，山南市佛教协会会长，桑耶寺高僧）

（责编： 常邦丽）