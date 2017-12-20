习近平总书记在十九大报告中指出，中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。共产党人的初心和使命，指引我们佛教徒普度众生、利乐有情。实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想，实现这个伟大梦想是中国共产党自成立以来就肩负的历史使命。“中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。”党的十九大深情回顾了96年来中国共产党为实现历史使命付出的艰辛努力、取得的巨大成就，深入阐述了新时代中国共产党的历史使命，为我们宗教界人士在新时代更好肩负历史使命提出了新要求。学习贯彻党的十九大精神，一个重要内容就是牢牢把握新时代的历史使命，在新时代中国特色社会主义伟大实践中，要凝聚起亿万人民同心共筑中国梦的磅礴力量。

自治区党委、政府和吴英杰书记高度重视西藏佛学院工作，非常关心我们宗教界人士，特别是在吴英杰书记的亲切关怀和大力支持下，西藏佛学院的办学条件得到了极大改善，使我亲身感受到了党的好政策，增强了自己为社会作贡献、尽义务的信念。

一、感恩党的关心关怀，坚定不移跟党走。自治区党委、政府全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于宗教工作的一系列决策部署，制定并落实了一系列利寺惠僧的好政策，使我们的修行和生活条件发生了翻天覆地的变化，切身感受到改革开放的成果，感受到党和政府的温暖，感受到利寺惠僧措施带来的实惠。这些无差别、均等化的利寺惠僧政策举措和如今这么好的生活修行条件，无论是在以前的哪一个时期都是不曾有过、不敢想象的。这些都是托党的恩情，作为佛家弟子，自己要饮水思源，充分认识这些都是中国共产党给的，知恩感恩报恩，坚决做到拥护中国共产党的领导，坚定不移跟党走，为维护祖国统一、加强民族团结、人民安居乐业发挥作用，作出积极贡献，不辜负党和政府对宗教界人士的期望，努力使自己成为一名合格的、符合时代进步要求的、爱国爱教的宗教界人士。

二、做好西藏佛学院学员的思想教育引导工作。中华民族一家亲，一心一意共筑中国梦，是中华儿女共同的心愿，也是全国各族人民的共同目标。作为佛学院的经师，要教育引导学员爱护民族团结犹如爱护自己的双眼、爱护自己的生命一样。各民族要团结一致，因为团结是幸福之源。和气四瑞的真谛告诉我们，团结稳定是福、分裂动乱是祸，尊老爱幼、和睦共处、团结互助才能安居乐业、阖家幸福。要学习、发扬和气四瑞精神，进一步加强民族团结，为祖国的繁荣、民族的发展、人民的幸福贡献力量。以十世班禅大师、帕巴拉·格列朗杰副主席等宗教界爱国人士为榜样，继承和弘扬他们爱国爱教、护国利民、遵规守法的优良传统，服从党和政府的管理，与以习近平同志为核心的党中央在思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行，为推动藏传佛教与社会主义社会相适应贡献自己的力量。

三、把学习党的十九大和区党委九届三次全会精神落实在行动上。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在自治区党委的坚强领导下，要贯彻落实自治区党委、政府关于把西藏佛学院建设成“促进藏传佛教健康发展的阵地、培养爱国爱教人才的阵地、推动藏传佛教与社会主义社会相适应的阵地、向全区寺庙输送高素质僧尼的阵地”的指示精神，坚持正确办学方向，坚持政治过硬、教派不偏、显密结合、僧尼共学、教研并重，创新教学方式模式，不断提高办学水平，培养爱国爱教优秀僧才。按照《16周岁以下少年活佛培养教育方案》，做好少年活佛培养工作，努力培养新一代既精通佛学知识，又懂科学文化的爱国爱教高素质僧尼。

（作者：全国政协委员，自治区政协委员，中国佛教协会西藏分会副会长，西藏佛学院副院长、经师，色拉寺管委会副主任）

（责编： 常邦丽）