吴英杰书记在自治区党委九届三次全会上对全区学习贯彻党的十九大精神作了具体安排部署。我要把学习贯彻党的十九大和区党委九届三次全会精神作为当前和今后一个时期的首要任务，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以新气象、新作为为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化西藏贡献力量。

我们一定不辜负吴英杰书记的殷切希望，牢记吴英杰书记的关心教诲，坚持“政治当作灵魂、学习当作食物、纪律当作保证、组织当作依靠”“爱国爱教、教派平等、显密兼修、僧尼共学、教研并重”，做一名爱党爱国爱教的宗教界人士和佛学院经师。

一是深入学习宣传党的各项利寺惠僧政策。自治区党委、政府全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，制定实施了“六个一”“九有”等一系列利寺惠僧的好政策，全面改善了寺庙僧尼闻思修的条件。特别是中央第六次西藏工作座谈会和自治区第九次党代会以来，西藏的经济建设和文化建设等各方面都有了较大发展。我一定要宣传好这些政策，教育引导寺庙僧尼争做爱国爱教、遵规守法、弃恶扬善、崇尚和谐、祈求和平的好僧尼。学好苯教佛法理论，做一名德才兼备的智者，忠诚服务好党和国家，服务好人民。正如佛祖所曰“自净其意，断除杂念”，要忠诚一切众生，忠诚国家和人民，要持无我利他的菩提信念，做民族团结、教派平等、世界和平、社会和谐、世态安宁、服务人民的善事，推动宗教与社会主义社会相适应。

二是与达赖集团进行针锋相对的斗争。业可分为善恶，所造的业符不符合国家法律法规，符不符合社会，取决于心念的好坏。若起心动念正直，身言所造的业为善业，与社会相适应，有益于社会。相反，起心动念不正，则所造的业为恶业，对社会造成恶劣影响。一切众生渴望离苦得乐，实际生活中我们虽渴望得乐，但因无知而积恶业因。渴望离苦，但因无知而未积善业因。我要树立正确的历史观、祖国观、民族观、文化观、宗教观，始终跟党走，拥护党的领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，做一名政治上靠得住的爱国爱教僧尼。分裂主义分子在国内渗透破坏社会和谐稳定，在国外勾结国际敌对势力，妄想把西藏问题国际化。我要认清那些分裂祖国、妄想“西藏独立”的恶劣行为，坚定不移地跟分裂主义分子斗争到底。信教群众、不信教群众要并肩作战，团结一致地反对分裂，做到爱国爱教、教派平等、显密双联、学习团结，听党指挥、跟党走，坚定不移地反对达赖集团的渗透破坏，采取有效措施严厉打击达赖集团分裂破坏活动，与害国扰民的达赖集团作针锋相对的斗争，坚决维护祖国统一，加强民族团结。

三是做践行四个标准的宗教界人士。践行习近平总书记提出的“政治上靠得住，宗教上有造诣，品德上能服众，关键时起作用”标准。一要政治上靠得住，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在自治区党委、政府的坚强领导下，树牢感党恩、听党话、跟党走的信念和决心。二要宗教上有造诣，精通显密心经，教育引导广大信教群众改善民生过好今生幸福生活。三要品德上能服众，对众生发慈悲之心，为国家，为社会，为佛法和众生做有益的事。四要关键时起作用，在党和人民需要的时刻、在大是大非面前、在反分裂斗争、在广大信众迷茫的时候，坚决勇敢地站出来，发出爱国爱教藏传佛教界人士的声音，充分发挥好自己的作用，依照利他为主的显密佛法精神，多行善。守持寺规戒律，坚持不懈地闻、思、修好十明学科，做一名对祖国对众生造福的宗教界人士，做到内外清白、言行一致、表里如一、爱党爱国、爱教爱民、利益众生、文才兼备、教派平等，为社会和谐稳定、宗教和睦、佛事和顺作出应有贡献。

（作者：自治区政协委员，中国佛教协会西藏分会理事，巴青县鲁布寺管委会委员，西藏佛学院经师）

（责编： 常邦丽）