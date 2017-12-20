党的十九大是一次不忘初心、牢记使命、高举旗帜、团结奋进的历史性盛会，极大地鼓舞了全党全国各族人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的信心和力量，具有极其重大的历史意义。

我要全面学习贯彻落实党的十九大、习近平总书记重要指示精神和区党委九届三次全会、吴英杰书记重要讲话精神，践行习近平总书记提出的“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的标准，始终高举爱国爱教旗帜，坚决反对民族分裂，把爱国爱教的优良传统发扬光大，为建设美丽和谐的新西藏而不懈努力。

藏传佛教要不断适应社会发展进步的要求，这是历史赋予我们的职责。就藏传佛教本身而言，不断适应社会、服务社会、济世助人是自身长期存在的法宝，符合当代中国发展进步要求。

一是弃恶扬善。行善弃恶是佛教所倡导的基本思想和行为准则，也是佛教的核心内容。佛祖释迦牟尼云：伤害他人非沙门也。又云：诸恶莫做，众善奉行，自净其意，是诸佛教。藏传佛教的健康传承，关键在于自身建设，特别是素质教育和人才培养。弥勒菩萨说：如果不精通大小五明，即使是圣者也难以全知全能。这就需要加强学习，不断提高自身修养，努力践行慈悲为怀的利他精神。毛主席指出：要全心全意为人民服务。习近平总书记十九大报告中指出：“不忘初心，方得始终。中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。”公元前600多年，佛祖释迦牟尼创建了佛教。在当时印度社会各阶层间的矛盾十分复杂，各诸侯国之间战乱不断，各种宗教思想广泛传播的社会背景下，无法找到一个满意的解决方法，于是佛祖创立了佛教。因此，我们要大力弘扬藏传佛教“爱国爱教、遵规守法、弃恶扬善、崇尚和谐、祈求和平”的优良传统，教育引导广大寺庙僧尼和信教群众积极投身改革开放和新时代中国特色社会主义现代化建设，改善民生过好今生幸福生活。

二是平等宽容。大到国家间，小到家庭间、个人间，甚至虫类等所有有生命的动物，都存在这一情况。世尊释迦牟尼说过：我的佛教种族不是主要的，世系不是主要的，只有行为才是主要的。不管是谁，种族的高低只能表明出身的高贵与低贱，主要看其本人所从事的事业，世间所有的安乐，来源于为他人、为社会奉献安乐，世间所有的痛苦，来自于贪念自身的安乐。只有我们乐于奉献，才能为全面建成小康社会和建设中国特色社会主义现代化强国作出积极贡献。

三是扶贫济苦。发扬扶贫济苦精神，推动宗教与社会主义社会相适应。扶贫济苦是世间人道的最高境界，几千年前，我国思想家孔子、庄子、孟子都把这一点作为最高的标准发扬光大。2000多年后，变成了中华民族遵守和衡量品德的标准。世尊也用行动证明过这一点，有一次他对一位尼姑说：你眼睛目前看不清，我帮你缝补衣裳，这以后经常为比丘缝补衣裳，还帮护病人，洗刷马桶。在这样品德的基础上，只有宗教适应社会发展进步的要求，才是宗教长期存在最有效的途径。我们要共同使宗教适应社会发展进步的要求，满足信教群众的需要。佛祖对佛弟子提出了“契理契机”的原则，其核心内容是要求佛门弟子不断适应自己所处的历史和社会环境。佛陀根据当时的需要，为印度王族和婆罗门说过恭维的话。根据春夏秋冬季节的变化庄稼才能成熟的道理，如果不按规律办事，一切都会毁于一旦。所以，集仁爱与礼节于一体的孔子也认为要制定一套行之有效的规矩来约束人们的行为，制定了君君、臣臣、父父、子子间要遵循的规矩。要求所有的人们都必须根据自己的身份来遵守自己的行为和礼节，对与自己地位不相称的欲望和行为进行了限制。毛主席教导说：以损人的目的开始，以害己的结果告终。要自己熟悉自己，自己认识自己。所以我们要以社会主义核心价值观创立一套与社会发展进步相适应的规章制度，报着遍天下都充满仁爱之心的愿望，建立一套藏传佛教与新时代中国特色社会主义社会相适应、与政治相适应、与人民相适应的稳固的教规教义。

（作者：自治区政协委员，中国佛教协会西藏分会副会长，楚布寺管委会副主任、堪布）

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