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西藏青年创新创业大赛30个项目进入复赛

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作者： 汪庆发布时间： 2017-12-20 08:47:44来源： 中国西藏新闻网

近日，记者从第二届西藏青年创新创业大赛初赛评审现场了解到，此次大赛经过海选共有151个项目符合初赛评审要求，其中涉及民族传承特色类64个、农畜产品加工类28个、服务业类24个、互联网类14个、藏香藏药类12个、种养殖类9个。本次评审分为书面评审和现场评审，书面评审由17位评委从14日至17日进行评审，选出64个项目；现场评审由11位评委于18日10:00-18:30进行，选出30个项目进入复赛（即半决赛）。

据团区委工农部部长泽仁扎西介绍，书面评审分为三组，民族传承特色类64个项目一组；种养殖类、农畜产品加工类、藏香藏药类49个项目一组；服务业类、互联网类38个项目一组，经过对151个项目书面评审打分，按照平均分从高到低取前64个项目参加初赛现场评审会。“我们从海选的151个项目中选出民族传承特色类项目24个；种养殖类、农畜产品加工类、藏香藏药类项目19个；服务业类、互联网类项目21个。现场对64个项目再次进行评审，由项目的可行性、创新、运营状况、市场及竞争、团队情况、青年带动能力、文字表述等七个方面进行评审，取前20名直接进入复赛，第21至40名再次现场讨论，评审出10个项目与前20名组成30个项目进入复赛。”

“选出30个项目进入复赛之后，我们将集合创业者，进行统一培训、讲解，然后从30个项目中选出11个项目进入决赛，最后选出本次大赛的一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名。”泽仁扎西说。

（责编： 陈濛濛）
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