今年以来，八宿县教育系统不断创新教育形式和载体，以“唱、讲、结、提、宣”“五字诀”让民族团结教育之花开遍校园。

唱名曲，广交朋友。各学校以新生入学思想教育为契机，深入开展“民族团结一家亲”活动，广泛组织学生齐唱中华名曲，组织不同民族学生进行才艺表演、游戏互动，让学生在结交新朋友的同时加深对民族团结的认识。

讲故事，了解历史。以“六个深入”为抓手，在各学校深入开展热爱祖国、维护祖国统一的宣传教育；深入开展坚持党的领导、坚持社会主义制度、坚持民族区域自治的宣传教育；深入开展反对分裂、维护稳定和社会主义法制宣传教育；深入开展各民族团结友爱和“三个离不开”宣传教育。

结对子，促进团结。扎实开展民族团结实践活动，实行“三级结对”，即学校领导与汉族学生、藏族、僜人、门巴族学生“结对”，班主任和科任教师与班级汉族、其他民族学生“结对”，班干部与一名少数民族或汉族学生“结对”，使广大师生真正感受到“民族团结一家亲”的温暖。

强宣传，营造氛围。制订《八宿县教育局民族团结教育宣传月工作方案》，抓实每年的“民族团结教育月”活动，号召每所学校开展“三个一”宣传活动；充分利用每周一升旗仪式、国旗下讲话、班团队会等形式多角度宣传民族团结；广泛开展爱国主义、民族团结和反分裂教育，不断丰富学校民族团结教育的内容和形式。

（责编： 陈濛濛）