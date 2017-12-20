山南市委常委、副市长、湖南省援藏前线指挥部党委书记廖良辉讲话。

援藏教师代表杨琴发言。

与会领导为获奖教师代表颁奖。

湖南省首批组团式援藏专任教师表彰暨欢送会现场。

12月16日，在湖南省首批组团式援藏专任教师即将圆满完成援藏任务光荣离藏之际，山南市召开表彰暨欢送会，对一年半来在各方面表现优秀的援藏教师进行表彰奖励。山南市委常委、副市长、湖南省援藏前线指挥部党委书记、总领队廖良辉出席并讲话，山南市副市长扎西加措主持，市教体局主要负责人、湖南省援藏工作队有关同志、山南市第三高级中学班子成员和全体援藏教师参加会议。

援藏教师代表杨琴作了《选择援藏 此生无悔》的交流发言，三高校长、湖南省第八批援藏工作队教育组副组长邹四雄简要汇报了组团式教育援藏工作情况，市教体局党委书记董安学宣读了表彰决定，与会领导为获奖教师代表颁奖。

廖良辉代表市委市政府和湖南省援藏工作队充分肯定了首批组团式援藏教师一年半来所取得的工作成绩，特别是在底子薄、基础弱的前提下，今年高考上线率达到79.3%，比去年提高26个百分点，大大超出了各界预期，赢得了广泛赞誉。

在首批组团式援藏教师即将离藏返湘之际，廖良辉特别感谢市委市政府、教育主管部门和社会各界对三高的关心重视；感谢湖南省委省政府和省教育厅对组团式教育援藏的特殊关心支持；感谢首批组团式援藏教师克服困难、无私奉献，为三高发展打下的坚实基础。

廖良辉特别期待大家永远牢记“三高人”这个共同的身份，一如既往地关心支持三高建设和发展；期待大家继续传承好“老西藏精神”和“缺氧不缺精神、艰苦不怕苦”的特殊援藏精神；期待以后的组团式援藏教师能传承好首批援藏教师的宝贵精神财富和光荣传统。

廖良辉饱含深情地特别祝福大家回去以后有更大更好的事业发展平台；特别祝福三高越来越好，早日成为“西藏基础教育、湖南教育援藏、湘藏交流交融”的“三张名片”。

（责编： 陈濛濛）