从过去的全州垫底，到如今的全州名列前茅，从过去遍地开花教学质量参差不齐的100多所一师一校，到如今全县五所教学资源高度集中、硬件设施齐全的学校，德钦县的教育发生了翻天覆地的变化。

随着迪庆藏区全面实施十四年免费教育，德钦的农牧民子女从学前两年到高中阶段实现全免费就学。同时，在校学生还享受“高原农牧民子女学生生活补助”“学生营养改善计划工程”，这让德钦学生不仅吃得饱、还吃的好，牛奶、鸡蛋、苹果、蜂蜜已成为学生餐桌上常见的营养食品，许多家长说，“孩子是领着工资在读书。”

德钦县民办教育在近20年的发展过程中，对传承和弘扬民族文化，促进“两基”工作，帮助贫困、残疾、孤儿等弱势群体接受教育发挥了积极作用。但由，一些民办学校存在办学不合法、管理不规范、教师队伍不稳定、经费来源不明确、财务管理不规范、设施设备不达标、教学不统一、安全难保障等诸多问题。

近日，德钦县为切实保护受教育者的合法权益，促使民办教育得到健康有序发展，县人民政府决定彻底清理辖区内擅自举办民办学校的行为。目前，清理整治工作正在依法有序稳妥推进当中，所有工作本着公正公平执法，让每一位学生得到妥善安置，决不让孩子在清理整治工作中心灵受到伤害和辍学。

截至2017年11月，德钦全县共有初级中学1所，小学4所，县幼儿园1所，乡镇幼儿园7所，村级学前点27所，县教师进修学校1所。全县适龄儿童3488人，小学在校生3488人；全县适龄少年1437人，初中在校生1437人；全县在园儿童1230人。

（责编： 陈濛濛）