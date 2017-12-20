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萨嘎县“六个精准” 治贫困 187户642人脱贫

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作者： 楚武干发布时间： 2017-12-20 09:04:56来源： 中国西藏新闻网

下辖7乡1镇38个行政村，现有建档立卡贫困人员1058户3652人。自脱贫攻坚工作开展以来，萨嘎县着力实施“六个精准”，下大力根治深度贫困。今年，萨嘎县187户642人脱贫，圆满完成了年度目标任务。

精准结合，易地搬迁开展有力。自2016年以来，全县已有贫困人员551户1873人易地搬迁并全部入住。

精准施策，产业项目有序推进。全县6个产业项目已全部开工，其中，萨嘎县建筑建材精准扶贫项目已进入运营阶段，年收入达300万元，今年脱贫的642人全部得到产业分红。总投资6745万元的一大批产业扶持项目正加紧建设中，预计明年全部建成投产。

精准帮扶，开展结对帮扶行动。全县1136名干部职工及农牧民建筑施工队参与结对认亲活动，共开展帮扶活动1600余次，帮扶物资折合人民币达50万元。

精准培训，帮助贫困户转移就业。截至目前，建档立卡贫困人员转移就业708人，实现增收720.03万元；完成建档立卡贫困人员培训184人，完成目标任务的53%；设立教育“圆梦基金”，共资助贫困大学生59名，发放资助金27万余元。

精准管理，推动生态扶贫机制常态化。制订了《萨嘎县生态岗位人员管理（暂行）办法》，实行年初安排、年中记录、年底考核的生态扶贫管理机制，3655名贫困群众吃上了“生态饭”。

精准核查，加大兜底扶持力度。全县共有兜底保障对象53户103人，通过对保障对象实行建档立卡，建立动态管理机制，严格执行政策规定，按照最低生活保障解决基本生活问题的原则，做到应保尽保。

（责编： 陈冰旭）
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