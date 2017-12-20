察隅，地处西藏东南，这里既有延绵不断的山川林木，又有亘古流淌的清澈溪流。

沙琼村就坐落在察隅县这片云飞雾绕的世外桃源之中。

沙琼村是察隅县下察隅镇一个以僜人为主的自然村，现有村民69户276人，主要经济来源以种植业、养殖业为主。

听村民松海介绍，西藏和平解放前，僜人居住在边远偏僻的深山老林里，以山洞、木棚为家，以狩猎、树皮、野果、鸡爪谷、包谷为生，过着刀耕火种的生活。而且由于居住环境恶劣、生产生活水平低下、迷信思想严重，大人小孩营养不良，小孩成活率很低。

而这一切，在西藏和平解放以后开始发生了翻天覆地的变化。

1968年，地区政府开始动员僜人从深山老林搬至山下，分给他们土地，帮助他们修建新家园，改变了过去住房面积狭小、住室与伙房相通、人均住房面积不到5平方米的落后面貌。

“你看，我们现在也有了好房子和村庄。”松海高兴地让记者看眼前这一栋栋漂亮的房屋。干净整洁的道路两旁是用石块或木板围起宽敞的院落，院落里种满了各式各样的鲜花和果树，院中民居则是用圆木垒起来的箱型吊脚式房屋，上层住人，下层可以圈养牲畜，抬头远眺，村庄周围还环绕着层层梯田。村庄、田园、山水以及行走在田间的村民，构成了一幅美丽的山村田园风光图。

“搬下山以后，我们开始种植一些稻谷、玉米、小麦、花生，养一些黄牛、生猪、鸡、鸭、鱼等，而且还发展起了旅游业，村民的生活一天好过一天，再也不像以前那样靠天吃饭了。”据松海介绍，近年来，借助僜人独特的民风民俗以及察隅县优美的自然风光，林芝市和察隅县政府都竭力把沙琼村打造成一个精品的旅游景点。从2004年到2015年期间，林芝市发改委累计投资几百余万元，给沙琼村每户村民搭建民用住房，铺设饮水管道，硬化路面；成功帮助沙琼村引进了杨树、桂花、罗汉松、栀子花、美人蕉等名贵植被。林芝市旅游部门还投资250余万元，对沙琼村房屋面进行了木条装修，帮助村子铺上了石板路，新修教室、进村大门和旅游厕所等配套设施。

据统计，每年到下察隅镇沙琼村旅游者就达1000多人次，仅该村在接待外来旅游者中所做的“僜家手抓饭”一年的纯收入就达30余万元之多，而且具有僜人民俗风情的手工艺品，如僜人服饰、佩饰、僜刀、狩猎工具等带来的收入就更多了。

如今的沙琼僜人，早已远离刀耕火种的原始生活，开始全心全意投入到经济发展的浪潮中去，整个沙琼村呈现出一派蓬勃发展的良好氛围。

（责编： 陈冰旭）