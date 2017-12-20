一直以来，自治区国税局以培育和践行社会主义核心价值观为根本任务，以社会主义道德建设为主线，以文明执法、诚信服务为重点，在全系统大力开展创建文明单位活动，有力促进了国税工作开展。近日，在中央文明委《关于表彰第五届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第一届全国文明校园的决定》上，自治区国税局榜上有名，荣获第五届“全国文明单位”称号。

自觉接受纳税人监督 实现权力在阳光下运作

税收是国家财政的重要组成部分，为国家经济增长提供保障。记者从自治区国税局了解到，2016年西藏国税共计组织收入259.11亿元，同比增收62.71亿元，增长31.9%。其中，税收收入252.92亿元，同比增收61.37亿元，增长32%，税收收入首次突破200亿元大关，为西藏经济发展和民生改善提供了坚强的财力保障。

尽管税收工作取得了骄人的业绩，但文明单位的创建也一直都是自治区国税局机关高度重视的工作。自治区国税局以税务工作开展促进文明单位创建、以文明单位创建促进税务工作开展，自治区国税局先后获得2014年“全区民族团结进步先进集体”、2015年西藏自治区“五一劳动”奖状等荣誉。以看得见、摸得着的工作质效推动“放管服”改革、优化营商环境再上新台阶。

自治区国税局党组成员、副局长杨承碧介绍，一直以来，自治区国税局在转变服务理念、优化服务环境、细化服务规范、创新服务方式、加强依法治税上下功夫，促进征纳和谐。制定出台了一系列税收业务工作规范，及时完善整套税务行政管理工作规则。

打造“阳光税务”，规范全区税务系统的政务公开规则，对政务公开的内容、范围、形式、时间和管理过程的职责程序、任务和要求进行明确和规定。利用自治区国税门户网站，开辟了业务咨询、政策信息发布、投诉受理、意见反馈等渠道，自觉接受纳税人的评议和监督，真正实现权力在阳光下运作。

树立以“纳税人为中心”的服务理念，寓服务于执法，树形象于奉献，积极推行“首问责任制、办事预约制、限时服务、AB岗制、一窗式、一站式”等服务措施和“八公开”的办税制度，切实维护纳税人的合法权益，积极推进信息化建设。

畅通诉求渠道，高效处理投诉。自治区积极参与地方开展的政风行风评议活动、发挥税务内外网局长信箱、12366服务热线、办税服务厅投诉受理窗口等诉求受理主体的职能作用，通畅来访、来函、来电、意见箱、局长接待日等诉求通道。

截至7月 网络申报纳税人累计已达2.5万户

文明是灵魂，有载体才有着力点，才有活力，才能经久不衰。但作为税务机关，全区税务系统始终坚持“为国聚财、为民税收”的使命，始终坚持创建工作与税收工作的深度融合，服务于西藏经济社会的发展。

自治区国税局面对复杂多变的经济形势，艰巨繁重的改革发展任务，牢牢把握组织收入原则，想方设法挖潜增收，圆满完成了收入任务。据了解，“十二五”时期自治区国税局累计组织收入768.59亿元，是“十一五”时期的3.8倍，增收611.2亿元，年均增长32.28%。2016年完成组织收入259.11亿元，增长31.9%，增速位居全国第一，税收收入首次突破200亿元大关，实现历史性突破，为西藏经济发展和民生改善提供了坚强的财力保障。截至2017年12月12日，西藏税务部门组织收入323.04亿元，同比增长31.76%，增收77.86亿元。

“十二五”时期，自治区国税局为各类纳税人办理税收减免82.1亿元，是“十一五”时期的9倍，累计办理出口退(免)税1.46亿元，比“十一五”时期增长31.5%。2016年通过减、免、退、抵等方式减轻纳税人负担129.46亿元，2017年1至7月份减免各项税收178.7亿元，有效发挥了税推供给侧结构性改革、服务“一带一路”战略、推动民生改善的作用，最大限度地发挥了税收的职能作用。

依法治税持续推进。2016年自治区国税局稽查部门查补收入2.96亿元，创历史新高。2017年1至7月份，税务稽查查补收入9356万元。持续提升“便民办税春风行动”的品牌影响力，完善细化10类31项便民措施。仅2017年1至7月份，自治区国税局通过财税库银横向联网缴款方式入库税款达141.51亿元，占总入库税款的78.86%；截至7月，网络申报纳税人累计已达到2.5万户。

杨承碧表示，下一步自治区国税局将深化争创认识，强化争创措施，优化创建质量，提高全局的文明程度，打造自治区国税的崭新形象，为全区经济社会的长足发展和长治久安做出贡献。

（责编： 陈冰旭）