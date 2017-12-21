党的十九大报告指出：“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。”

没有全民健康，就没有全面小康。对于贫困群众来说，一场大病就是一场灾难，很容易因病致贫返贫。

脱贫攻坚战打响以来，日喀则市紧紧围绕健康扶贫重点工作，在精准识别、管理、施策、立制、发力上下功夫。

两大方案指明方向。制订《日喀则市健康扶贫工作实施方案》和《日喀则市城乡居民健康体检与重大疾病筛查工作实施方案》，指明方向，锁定目标，紧盯重点，完善措施，强力实施。

明确原则建档立卡。按照“一地一策、一户一档、一人一卡”的原则，对 “因病致贫、因病返贫”对象建立健康档案，制作就诊卡。2017年，建档立卡2826户3880人。

抓住重点同步实施。包虫病、结核病、出生缺陷等6种重大疾病同步筛查；国家卫计委确定的45种特定疾病和48种其他疾病全面覆盖。

在全面实施“三个一批”工程的基础上，立足日喀则实际，大力实施“1＋4”工程。

集中救治一批。稳步推进大病集中救治工作。对能在县级卫生服务中心一次性治愈的患者，进行县级集中治疗和分批治疗；对不能在县级卫生服务中心一次性治愈，但能在市级医疗机构一次性治愈的患者，采取邀请专家或组织群众前往市级、自治区级医疗机构等方式进行集中治疗；对不能在我区进行治疗的重症贫困患者，加强与援藏省市的对接联系，将重症患者送往内地进行免费救治。同时，加大9类15种疾病的救治力度，完成高血压、癌症、肿瘤、心脏病、冠心病等重点疾病救治工作。2017年，日喀则市集中救治301人。

慢病签约一批。针对心脑血管、糖尿病、骨关节炎等各类慢性疾病，制订《日喀则市家庭医生签约服务工作实施细则》，建立了组合式签约服务团队，采取“县包乡、乡包村、村包户和人”的方式，远程健康指导和上门服务治疗相补充，固定服务和个性化服务相结合，推动家庭签约服务工作。截至目前，签约服务人数达到25.42万人次，其中建档立卡贫困人口签约率达到了100%，重点人群签约率达60%，普通人群签约服务率达30%。

政策兜底一批。针对癌症等重特大疾病，在全面实施农牧区医疗保障制度的基础上，向建档立卡贫困人口倾斜，将贫困户患者住院报销比例在原有的基础上提高5%，并继续将“22＋1”（自治区确定的22种重大疾病和日喀则市确定的包虫病）种重大疾病住院报销比例在原有的基础上提高10%。对农牧民孕产妇住院分娩、新生儿抢救、白内障复明手术、大骨节病治疗费用实行全额报销政策。2017年，政策兜底保障资金达547.7万元，其中重病报销520.5万元，门诊报销27.3万元。

精准退出一批。为稳步推进健康扶贫工作，逐步消化健康扶贫对象，日喀则市对健康扶贫对象采取动态管理、加强跟踪管理、治愈患者及时退出管理、因病致贫因病返贫对象及时纳入管理。截至目前，治愈的1391人经过评估已退出管理，同时，根据实际情况，将2017年集中救治的301人和慢病签约管理的2783人实行逐步退出。

（责编： 陈冰旭）