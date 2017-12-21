制订长期发展规划，完成投资项目5个；大力推广“拉萨净土”品牌，深化构建线上线下销售网；全力构建净土二商优质、平价、惠民米面油市场供应工程；引进职业经理人，组建职业经营团队……

2017年，拉萨市净土产业投资开发有限公司（以下简称拉萨净土公司）在经过充分详实的市场调研基础上，通过调方向、转结构、优机制、树品牌、拓市场、抓党建、助扶贫等一系列方式破除了发展中的瓶颈，在项目建设推进、品牌打造建设、市场渠道拓展方面取得了一定的成绩，开创了拉萨净土健康产业新局面。

调方向转结构 破除瓶颈再出发

2017年，拉萨净土公司以市场为导向，完成了公司的方向和结构调整，明确了公司的主营业务，破除了公司创立3年以来的瓶颈问题，业务板块有了质的转变。

“公司存在产业布局不明晰、销售局限于本地市场、无清晰商业模式和主打产品等问题，成为制约公司发展的瓶颈，进行改革升级势在必行。针对问题我们制订了‘净土2.0’发展计划。”公司总经理格勒巴桑说：“简言之，就是要打造精品和拳头产品，市场从仅限拉萨到立足全区，走向全国，乃至全球。”

针对存在的问题和未来发展目标，拉萨净土公司按照“净土1.0”到“净土2.0”的3年计划纲要以及“生产自救、主动作为”五大战略实施方案，推进公司重点工作落实。

回归净土公司以国有企业为核心属性的本质，加快优质资源的调研整合；加快“僵尸”项目、亏损项目、无前景项目的清理工作；组织专业调研团队对全市净土健康产业进行调研摸底，并组建运营中心对产品研发、重塑品牌、包装设计等方面进行探索，现已初见成效……一项项举措预示着焕然一新的净土产品将在市场面世。

树品牌拓市场 奋力开创新局面

2017年1月20日晚，“拉萨净土”独家冠名了央视中文国际频道播出的“欢乐一家亲”小年夜晚会，这使“拉萨净土”品牌走出区内，第一次出现在全球观众的视线里，品牌的影响力空前扩大。

酒香也怕巷子深。2017年，拉萨净土公司在成功注册“拉萨净土”17类系列商标的基础上，努力提升净土产品质量和升级包装设计的同时，通过冠名、赞助等形式加大对品牌的维护和推广工作。此外，公司通过制定、完善、报审《“拉萨净土”区域公用品牌使用管理办法》，组织实施拉萨净土产品追溯防伪与监管平台建设，申报拉萨净土健康产业协会，推动“拉萨净土”品牌市场化运作。

在开拓市场方面，拉萨净土公司强力拓展销售渠道，形成净土产品展销馆、直销店、淘宝网店等为主的线上线下销售网，净土产业投资格局逐步形成。在北京、江苏、杭州等地相继开设净土产品专营店和体验馆，成功打开内地市场。完成公司对外贸易资格审批工作，今后拉萨市优质净土产品（食品除外）均可出口，为下一步拓展国外市场奠定基础。开设了淘宝、天猫、京东净土商城，自行开发了“拉萨净土+”电子商务平台。

抓党建助扶贫 社会责任扛在肩

要想发展好，监督不能少。拉萨净土公司切实加强党的建设，全力支持纪检工作，高度重视党风廉政工作，为公司发展保驾护航。2017年，公司将党的建设相关条款写入公司章程，党委班子成员严格落实“一岗双责”，明确责任分工。抓整改、促落实，大到公司组织架构调整、完善公司章程及专职人员配备，小到完善内部绩效考核制度，公司党委为党的建设工作在国有企业中的全面贯彻落实做出了应有的努力。

在拉萨市空港新区甲竹林镇甲日村净土藜米种植基地内，种植户曲珍数着今年拿到手的工资笑得合不拢嘴。除了藜米，拉萨净土公司的枸杞和金银花等项目，每年转移当地剩余劳动力均超过300人，人均收益3000余元。

拉萨净土公司还按照“扶贫重扶智”的思路，注重对农牧民的技术培训。以藜米项目为例，通过培训共有450余人掌握了藜米种植技术。公司还通过增设岗位等途径，共帮扶西藏籍高校毕业生就业34余人，解决困难职工及家属子弟就业20余人，结对帮扶贫困学子19人。

调整发展方向，转变经营结构，优化内部机制，树立公司品牌，开拓产品市场，狠抓党建工作，助力精准扶贫。随着一项项着力补短板的措施深入实施，拉萨净土公司的发展必将迈入一个新时代。

（责编： 陈冰旭）