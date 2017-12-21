日前，西藏公路建设传来喜讯：国道349线泽当至贡嘎机场段高等级公路建成通车，拉萨与山南实现全程高等级公路连接，两市间车程从三个小时缩短为一个半小时。

对此，山南市各族群众欢天喜地，直夸党和政府为群众办了一件大实事、大好事，修了一条“便民路”“致富路”“幸福路”；使拉萨与山南之间连得更紧、更近，拉萨、山南“一体化发展”不再是遥远的梦。

便民：一个半小时就可到达拉萨

从泽当大桥出发，沿着新建成的泽贡高等级公路前行，不到一个小时即接入陇巴互通立交，转至贡嘎机场至拉萨高等级公路，一个半小时便到达拉萨。

沿途风景旖旎，特别是当车辆驶入雅江特大桥，祥云与车辆齐飞，秋水共长天一色，车在水上行，人在车上坐，让人心旷神怡，兴奋不已。

据了解，泽贡高等级公路全线沿雅鲁藏布江北岸铺设，全长89.87公里，采用双向四车道一级公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽23米；共有桥梁54座、涵洞（通道）276道、隧道1座。

记者发现，泽贡高等级公路建成后，极大地方便了拉萨、山南两地群众的出行。“现在，我可以早上开车到山南上班，晚上到拉萨住了。”工作在山南、家住拉萨的顿珠欣喜地对记者说道。

原来，顿珠的爱人在拉萨工作，双方父母也都在拉萨工作生活，所以他们把房子买在了拉萨。但两地分居，时间长了难免会有些小矛盾。“现在好了，公路通车后一切都解决了。”顿珠高兴地说。

泽贡高等级公路的通车，上了岁数的山南市民更是喜极而泣。在山南工作了一辈子，退休后定居山南，今年68岁的扎桑老人告诉记者：“过去，从山南到拉萨坐车要走一天。现在只用一个半小时，真是日新月异，进步神速啊！”

富民：增收致富走上快车道

在“工薪族”高兴的同时，沿线农牧民群众同样伸出大拇指，纷纷点赞。

格桑是乃东区泽当镇的运输户，经常来往于山南和拉萨之间。12月8日，泽贡高等级公路通车当天，虽然没有拉货，但他特意开上爱车跑了一趟拉萨。“太好了，山南和拉萨之间终于通上高等级公路了。”格桑测了一下，开货车到拉萨用时2个小时左右，这一结果让他乐开了花：“以前要4个多小时，现在足足省了一半的时间。过去一天跑一个来回，现在一天可以跑两个来回了。”

记者发现，受益的不仅是乃东区群众。据了解，泽贡高等级公路从陇巴互通立交到乃东区泽当镇，沿线经过贡嘎、扎囊、乃东3个县区，所过6个乡镇均设置有互通立交，真正把路修成了“便民路”“富民路”。

同时，为了更好地惠及当地群众，项目实施优先使用当地人员。据统计，自泽贡高等级公路建设以来，累计为沿线地区增加就业岗位7244个，增加经济收入7.75亿元。“从去年开始，我就在公路工地干活，累计收入7万多元。”扎囊县阿扎乡章达村群众罗布高兴地告诉记者，村里很多群众都在泽贡高等级公路工地打工，靠打工收入，村里很多人家新添置了家具，改善了生活。

惠民：为发展注入强大动力

近年来，山南市和拉萨市共同推动拉萨、山南“一体化发展”。泽贡高等级公路的通车，标志着拉萨、山南“一体化发展”更进一步，为两地经济社会发展注入了强大动力。

据泽贡高等级公路工程项目部指挥长强旦介绍，该项目是国家“十三五”规划的重点公路工程项目之一，是全力打造全区三小时综合交通圈的重要基础，是构建藏中南核心经济区交通环线的重要一环，是完善区域公路网、全面建成小康社会的重要支撑。公路建成通车有利于密切藏中南各节点城市联系、促进拉萨、山南“一体化发展”、形成藏文化精品旅游线路。

据了解，为了把泽贡高等级公路建成民生工程、民心工程、暖心工程、精品工程，工程建设过程中施工方高度重视生态保护。沿线绿化充分考虑生态恢复与景观效果二者兼顾：在注重绿化的同时，注意“借景”，使沿途景观与新建绿化带交相辉映。在积沙路段以及需要弯道诱导或不良风貌的路段采用封闭绿化；在公路两侧采用连续大面积绿化，大量种植适合高原生长的细叶红柳、水柏枝、花棒等植物，着力打造高原风光、防护、经济三位一体多功能绿化带，促进公路建设与环境保护协调发展。

（责编： 陈冰旭）