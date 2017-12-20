经过一段时间的规范和整理，商业银行重回服务实体经济的本源。随着改革的不断深入，思考和探索如何更好地为实体经济创造价值、为股东创造价值、为社会创造价值成为银行发展的新路径和新方向

从业务创新到转型升级，从防控风险到回归本源，银行业改革没有完成时。《经济日报》记者近期从多位业内人士处获悉：“价值银行”有望成为银行业发展的又一路径和方向，即思考、探索如何更好地为实体经济创造价值、为股东创造价值、为社会创造价值。

重源头为实体创造价值

随着银行改革的深化，价值创造的内涵也在不断丰富，从“持有资产”转变为“管理资产”，从单一的“信贷资金提供者”转变为“综合金融服务者”。

就非信贷融资来说，债券承销、股权投资等服务正日益受到商业银行的重视。借此，实体经济的融资渠道变得更多、资金成本更低。

“工行关注信贷融资与非信贷融资协调发展。过去5年，累计承销、发行各类债券规模近4万亿元，累计新增投资各类人民币债券约4万亿元。”中国工商银行相关负责人说，银行是连接供求的桥梁，是资源的有效组织者，需多维度优化经济资源配置。

“银行今后应全力以赴支持现代化经济体系建设，积极支持重点战略、重点领域，持续强化小微金融服务。”银监会相关负责人说。

首先，以深化供给侧结构性改革为主线，积极服务创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略等各项国家战略。同时，将信贷资源更多地向战略性新兴产业、先进制造业和创新创业企业倾斜，支持更多社会主体投身创新创业，促进科技成果转化，不断增强我国经济的创新力和竞争力。

其次，高度重视小微金融服务，把“小客户”做成“大市场”。随着资本市场日趋成熟，大型企业“离银行而去”已成趋势，它们将更倾向于以上市、发债等直接融资方式获取资金。由此，重视小微企业成为银行业的必然选择。未来，银行可围绕小微企业融资“缺信息、缺信用、缺抵押”等症结，创新服务方式和金融产品，同时合理制定服务价格，积极主动减费让利。

强治理为股东创造价值

“商业银行承担着极其重要的经济功能和社会责任，完善有效的公司治理，更事关存款人的权益、事关国家金融安全稳定。”银监会相关负责人说。

具体到上市银行，尤其是国有控股大型上市银行，其不仅承担着为股东创造价值的责任，还事关国有资产的保值增值，公司治理的重要性不言而喻。

目前，A股年度分红金额最高的上市公司“花落”工行，该行5年来年均分红比例达33%，通过分红和上缴所得税累计为国家创造近万亿元的价值回报。

“公司治理的核心之一是相互制衡机制，董事会、监事会、高管层之间各司其职，协同发力。”工行相关负责人说。

他表示，为了持续为股东、客户创造价值，银行还需高度关注可持续发展议题，具体到经营管理中，既要改造、提升传统动能，又要培育壮大新动能，以国际化、综合化、信息化建设为抓手，打造多源动力、多点支撑的增长格局。

反观非上市银行，尤其是部分城商行，其公司治理状况仍不容乐观，甚至存在严重缺陷。例如，某些银行社会贡献不大、高管收入却颇丰，股东支持不多、股权变动却较快，风险控制不严、关联交易却较多。

“这些现象需要从根本上加以解决，这个‘根本’就是公司治理。”上述银监会负责人说，公司治理不是简单地追求利润最大化，而是各利益相关方积极参与的共同治理。

他表示，未来商业银行要遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，进一步完善银行的股权结构，优化其法人治理架构，强化信息披露和外部监督，最终形成高效的决策机制、有效的制约机制、科学的激励约束机制。

尚服务为社会创造价值

各利益相关方共同参与，这不仅是公司治理的内在逻辑，更是银行服务的必然要求。因此，在履行经济责任的同时，银行更需坚持承担社会责任不动摇，成为“有温度的价值创造者”。

“为了更好地创造社会价值，银行可从绿色金融、精准扶贫、社会公益等方面入手。”中国银行业协会相关负责人说。

绿色是永续发展的基础和人们对美好生活的追求，绿色金融是银行业履行社会责任和实现商业利益的最佳领域。

近期披露的监管数据显示，截至2016年底，21家主要银行业金融机构绿色信贷余额达7.51万亿元，较年初增长7.13%，占各项贷款的8.83%。其中，节能环保项目和服务贷款所支持的项目预计可节约标准煤1.88亿吨，节水6.02亿吨，减排二氧化碳当量4.27亿吨。

中国银行业协会相关负责人还表示，银行业金融机构也应是脱贫攻坚的重要力量，接下来需坚持“大扶贫”格局，精准扶贫、精准脱贫，继续做好农户小额信用贷款、农户联保贷款等服务，认真开展农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点工作。

位于四川盆地东北部的巴中市是一个典型以“三农”为主的连片贫困区，记者赴当地采访时发现，银行业机构坚持“输血、造血”并举，将信贷支持、普惠服务、智力支持、结对帮扶有机统一。

在四川省通江、南江、万源、金阳四个县市，作为定点扶贫机构的工行从“扶贫先扶智”入手，近3年来已定点累计投入教育扶贫资金近2200万元，捐建了17所希望小学、12所中小学宿舍楼和教学楼，较好地增强了当地脱贫的原生动力。

多家商业银行负责人均认为，社会责任管理是一个持续循环改进的动态系统工程，银行今后应持续深化“责任”理念，从惠当前、利长远出发，切实将责任管理融入核心业务、日常经营、各利益相关方的互动过程中。

（责编： 陈冰旭）