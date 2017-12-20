近期诸多小市值股票成交低迷，日均成交额不足几百万，甚至屡屡出现“闪崩”。尤其是一些股东质押比例较高的公司，微量成交下的阴跌更值得警惕。而以目前估值水平来看，小票从原先的流动性溢价走向平价乃至折价的过程仍未结束。

分析人士认为，小市值股票成交低迷、持续下跌，是市场情绪和资金风险偏好等的综合反应。小股票流动性的折价是否加深，从年终之际的市场来看，仍难下定论。但今年以来A股市场这种流动性的变化模式，为投资者展现了追求成长机会中可能存在的市场自发性调整风险。

脆弱的小票流动性

财汇金融大数据终端显示，12月以来，一批小市值股票日均成交额降至几百万元规模。剔除近期上市的新股，截至12月19日，127只股票日均成交额低于1000万元，绝大多数是市值低于100亿元的小盘股。其中，20多只股票的日均换手率低至0.2%以下，显示成交极度低迷。

投资者可以发现，对于一些乏人问津的股票，一旦有大卖单出现，则可能遭遇“闪崩”。市场人士认为，资金出逃导致的个股闪崩只是外在表现，背后折射出的是小市值股票脆弱的流动性。由于缺乏流动性支撑，小市值股票股价呈持续下跌走势，尤其需要警惕一些股东质押比例较高的个股可能引发的连锁反应。

放在市场整体缩量的背景下，小股票交易萎缩在预期之中，也是A股市场与全球市场接轨的表现之一。有别于此前多年A股市场存在的小盘股溢价现象，在成熟市场，流动性强、基本面好的大蓝筹更吸引投资者关注，能够享受流动性溢价；业绩差、交投不活跃的个股，承受流动性折价是常见现象，甚至沦为“仙股”。浦银安盛基金分析人士认为，不同质地、不同流动性个股在市场上的命运不断分化，是市场自发形成的结果，是A股市场走向成熟的必经阶段。

小市值策略失效的背后

即将过去的2017年，随着小市值公司溢价快速消退，A股盛行已久的小市值策略走向失效。根据西南证券统计，A股涨幅与市值呈正相关：即市值越大的公司涨得越多，市值越小的公司涨得越少。从市值分布看，2000亿以上市值公司涨幅高达30%，之后收益随公司市值下降而递减，当市值降到200亿以下时，整体涨幅全部为负：100亿-200亿市值公司涨幅中位数为-15%，50亿-100亿的涨幅中位数为-20%，50亿以下的涨幅中位数为-25%。

西南证券策略分析师朱斌表示，A股各市值区间的公司业绩增速并无显著差异，剔除异常值（业绩增速200%以上与-100%以下的公司）后，反而是小市值公司的业绩增速显著高于大市值公司。

当业绩增速没有显著差异时，2017年市场的极端变化，可以理解为市场风险偏好发生了显著变化。随着小市值公司“壳资源”溢价不再明显，流动性减弱使得小市值公司的估值开始向常态化回归。

部分机构人士更倾向于从ROE而非业绩增速的角度来看待小盘股估值体系的变化。私募基金世诚投资表示，中小市值股票缺乏系统性机会的原因有三：一是其净资产收益难以从目前的相对低位获得系统性的提升（比如创业板指数，虽然盈利增速近年维持在两位数，但ROE一直在10%左右的低位徘徊），而市场一旦认清ROE（决定股价和估值的最重要因素）的大趋势，估值再下一个台阶是大概率事件；二是IPO常态化将对中小市值股票的供求关系产生持续影响；三是在未来的产业格局下，小公司越来越难以获得持续成长的那张“门票”。

成长股机会仍要看成色

朱斌认为，2017年年初，50亿以下市值公司的平均市盈率接近90倍，是1000亿以上大市值公司的近5倍。经历了过去一整年的估值回撤后，大小市值之间的估值差异显著收窄：50亿以下市值公司的估值回落到1000亿以上市值公司的近3倍，中型市值公司估值回落到大型市值公司的1倍多一点。如果考虑到中小市值公司的业绩增速显著高于1000亿以上市值的大公司，那么两者的PEG在2018年将出现显著接近。从这个角度来看，中小市值的公司在2018年将有不错的相对表现。

但即便认为成长股、中小市值公司存在机会，其内部的分化趋势也不容忽视。信达证券策略分析师谷永涛对比了2017年以来中小板指数、创业板指数、中小板综指、创业板综指的走势。从数据上看，中小板指数涨幅最高，中小板综指近期在盈亏线上下波动，创业板指数和创业板综指表现较差。由此可见，成长股的分化已开始，且从涨跌走势来看，这种分化是逐渐形成的。

谷永涛认为，推动成长股内部产生分化的重要原因是业绩的分化。对比创业板近年来的营收增速和净利润增速，创业板整体的营业收入增速，自2014年年初至今震荡攀升，截至2017年三季度，营收同比增速达32.71%，但是整体归属母公司股东净利润增速却出现了较大波动，其同比增速在2016年一季度达到阶段顶部，为61.08%，随后则快速下滑至2017年中报的6.33%，三季度又小幅回升至7.57%。营收增速持续好转，但净利润增速回落，创业板整体经营效率不佳。相对较差的业绩导致市场表现欠佳。2018年成长股内部的分化仍将继续，业绩将成为主导个股分化的重要因素。

（责编： 陈冰旭）