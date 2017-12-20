2017年并购重组市场的通过率为91.9%。业内人士表示，监管层鼓励优质的并购重组项目。未来公司的并购重组需求可能有所增加，券商并购重组业务有望继续回暖。

全年过会率超九成

数据显示，截至12月19日，2017年证监会共审核了161家企业（含二次上会的企业）的并购重组申请，148家企业并购重组顺利获通过，10家未通过，3家取消审核。整年并购重组市场的通过率为91.9%，其中，10月、11月连续两个月并购重组上会通过率均为100%。实际上，自9月19日起，并购重组经历了近3个月的零否决率，直至12月7日才打破该纪录。

川财证券分析师杨欧雯表示，2016年的过会率为91.27%，从前后数据对比情况看，并购重组过会率并没有出现明显的提升。实际上，高过会率与并购重组项目审核前期更为充分的反馈修改有关，一些问题较为明显的并购重组项目在过会前已经宣布终止。

“并购重组是公司业务拓展以及资本运作的重要途径，对于传统企业转型具有重要作用。有利于淘汰落后产能，为企业可持续发展做出贡献。”天风证券分析师陆韵婷表示，过去许多上市公司进行重组并购的主要目的为管理市值，而并非是为了产业发展。现在，上市公司将并购重点从概念并购转移至产业整合式并购上，部分不合格标的知难而退，使得留下来的重组并购案例质量普遍较高，过会率也因此较高。

大券商并购重组业务占优

而较高的并购重组过会率有助于有相关业务的券商业绩提升。其中，大券商客户资源优厚，财务顾问实力脱颖而出。数据统计显示，华泰证券、国泰君安、广发证券、海通证券以及中信建投主承销并购重组项目都超过10家，占所有项目数量的38.8%。其中，中信建投、国泰君安和广发证券数量与质量并重，今年3家并购重组项目通过率都达到100%，高于行业平均水平。今年上半年，中信建投证券并购重组财务顾问业务净收入2.68亿元，位居行业第一；紧随其后的是华泰联合证券，净收入为2.25亿元；广发证券以1.54亿元位列第三，中金公司以1.08亿元位列第四。

陆韵婷表示，从整体行业来看，今年上半年财务顾问业务有所下降。但是，财务顾问业务占投行业务收入占比有所上升。今年上半年财务顾问占比较去年同期上升0.6个百分点，贡献度达到投行收入的23.46%。中小券商并购重组收入对于投行业绩贡献较大，这可能是由于IPO趋严，中小券商在IPO资源和资历方面有所欠缺，发力并购重组业务有利于弥补投行业务短板，形成新的竞争点。而大券商在并购重组业绩收入上遥遥领先。

展望明年券商的并购重组业务，陆韵婷表示，未来公司的并购重组需求有可能增加，券商的财务顾问业务收入将可能出现新的增长点。根据测算，受IPO监管趋严以及并购重组过会率稳步提高的影响，明年券商行业并购重组业务收入对投行业绩贡献将有所增长，大概占整个投行业务收入25%左右。

（责编： 陈冰旭）