支付宝扫码领红包活动正在如火如荼进行中。日前微信朋友圈却传出有人参加这个活动扫码后被修改了支付密码，还被骗2000多元。消息传出后，很多网友心里直打鼓。可事实真相却并非如此。支付宝官方日前辟谣表示，朋友圈传的所谓扫码被改密码才是骗人的，扫码根本不可能被人修改支付密码，扫码领红包也不存在免密支付的风险。最关键的是，支付宝承诺“你敢扫，我敢赔”，如果用户使用支付宝扫了可疑的二维码导致账户被盗，或者商家的支付宝收钱码被恶意替换，资金损失可以通过保险公司获得赔付。

前几天，一组“控诉”扫支付宝红包被盗取密码并损失数千元的截图在朋友圈疯传。相关人士说自己就是扫了支付宝领红包的二维码，支付密码被改了，然后被转走2000多元。一些网友借此截图提醒大家一定要小心扫码，谨防被骗。

然而，支付宝官方微博很快就此回应称，“用支付宝扫码领红包，扫了就会修改支付宝密码”是谣言。支付宝扫码领红包是官方活动，发得越多赚得越多，码不可能是假的。支付宝也承诺“你敢扫，我敢赔”，如果用户使用支付宝扫了可疑的二维码导致账户被盗，或者商家的支付宝收钱码被恶意替换，资金损失可以通过保险公司获得赔付。此外，除了本人，谁都改不了支付密码，除非本人自己泄露。

支付宝方面还介绍，手机扫码支付分为两种：一种称为主扫，是由商家出示收款的二维码，顾客扫码进行支付。另一种则是顾客向商家展示收银码（条形码加二维码），由商家扫码收款。在扫码付款中，用户都需要填写支付金额和密码才能成功支付，不可能修改付款密码。支付宝目前只支持付款码、声波和在指定应用中进行小额免密支付，不支持主扫方式进行免密支付，因此扫码领红包也不存在免密支付的风险。

那么到底有没有可能扫一个二维码就能把钱盗走呢？手机工程师林先生表示，通过第三方支付平台一扫码就获取密码或者把钱转走，基本是不可能的。二维码扫描完红包直接进账，不会有多余的操作。不管是支付宝红包还是微信红包，领取红包都不需要填写个人信息。

如果扫码后，就跳转到别的网站，或者要求填写用户个人信息、点击别的链接甚至还要下载其他程序，就必须提高警惕了。遇到这样的情况很有可能是遭遇了二维码藏毒诈骗，伪装成红包的二维码很可能被植入了病毒程序。网友最好直接终止，不要进行任何操作。

（责编： 陈冰旭）