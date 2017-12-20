交行首席经济学家连平认为，从大环境上来看，货币市场的利率也处在不断上升的状态。2018年，预防系统性金融风险依然是一个重要的政策主题，因此房贷利率大概率不会回落。此外，在目前趋严的调控政策下，房地产的投机需求会得到抑制，但随着人口不断涌入城市，一线城市的房地产市场也很难看到极速下跌。

在楼市调控的大环境下，今年全年个人房贷额度一直都很紧张。临近岁末，房贷业务现在的走势如何、明年是不是还会有新变化成了公众关注的话题。北京青年报记者昨天从工行、中行、招行、民生、浦发、光大、北京银行等多家银行的北京分行获悉，他们现在仍正常受理个人房贷业务，个贷利率水平近期也保持平稳。不过，业内人士普遍认为，虽然房贷利率已经连续上涨至高位，但未来继续上涨的可能性仍然很大。

现状

北京房贷平均利率5.27%

北青报记者从市场上了解到，目前北京地区绝大部分银行的首套房贷最低利率是在基准利率基础上上浮5%-10%，少数银行上浮幅度会达到15%；二套房贷利率基本都是上浮20%。

融360最新的房贷报告显示，11月全国首套房平均利率为5.36%，相当于基准利率的1.09倍，环比10月上升1.13个百分点；同比去年10月首套房贷款平均利率4.44%，上升20.72个百分点。在融360监测的35个城市首套房贷款平均利率中，最低值为厦门4.93%，最高值为郑州5.77%，北京11月份平均利率为5.27%，比10月份还下降了0.01%。

中原地产首席分析师张大伟指出，目前大部分银行已经开始执行首套房贷款利率为基准上浮10%，1.1倍基准利率已经成为房地产市场刚需的主流。对于购房人来说，意味着购房贷款成本继续上升。据张大伟提供的数据，每百万元首套房贷25年月供额最近3年来首次突破6000元。

聚焦

额度紧放贷时间长成常态

不过，目前对贷款买房者来说，最担心的倒还不是利率高低而是放贷时间。今年一整年，在楼市调控的大环境下，个人房贷额度一直都很紧张。

北京市民李女士7月份将自己原来的房子卖掉又买了另外一处住宅。当时买她旧房子的买家在中介的建议下选择了一家“放款还算快”的中小银行。可是，虽然买家的手续早已齐全，贷款却迟迟放不下来。一个多月后，李女士买的新房子约定的付款期限也快到了，她只好求亲戚东拼西凑，还找中介借了少许高息过桥贷款才没有违约。后来，李女士与买家一起天天催银行放贷，可对方的回答就是三个字：“没额度。”据说10月份整整一个月，因为没有额度，这家支行都没有放出一笔个人房贷。11月初，买家的贷款终于到账，李女士赶紧还了欠债。

业内人士告诉北青报记者，其实像这样三个多月就能放下款的情况已经算运气不错，还有不少人排队都在半年以上。2017年还剩下不足2周的时间，当下申请贷款，今年之内已经不可能放下款来。

分析

明年1月新配额释放将缓解贷款压力

张大伟表示，从全年房贷数据看，虽然2017年刷新历史纪录，但购房人感觉房贷额度紧张却是2017年的常态。因为今年楼市成交量刷新纪录，而且2016年大量的新建住宅贷款都是在2017年释放。他预计，2018年也会延续这一态势，房贷额度不会宽裕。

融360分析师李唯一认为，当前形势下银行吸收存款的成本和难度均有所上升，在控制贷款增速的前提下，需要合理有效分配贷款额度，但贷款需求依旧保持在高位水平。年底银行额度紧张依然成定局，存在大量房贷业务排队等待处理的情况。到明年1月，随着新一年的贷款配额释放，贷款额度压力将得到一定程度缓解。

李唯一同时指出，明年1月份释放出的新额度并不足以解决整个市场中的需求，此外，未来资金或会更多流向实体部分，因此明年额度问题并不会得到大幅度缓解。真正有效缓解额度问题关键还是在保障居住需求，市场通过扩大供给保障类房、租房等，分批解决住房问题，避免短时间内购房需求过度集中。相信在未来的时间里，通过各方面的努力，供需会逐渐走向平衡。

展望

房贷利率大概率不会回落

业内人士普遍认为，虽然房贷利率已经连续上涨至高位，但未来继续上涨的可能性仍然很大。

张大伟预计，资金成本继续上升将是趋势，包括余额宝等固定理财收益年化资金成本已经超过4.1%，这种情况下，叠加管理成本，按揭贷款的基准利率4.9%对于大部分银行来说，已经属于低利润产品。所以银行将逐渐从基准为主流提高到基准上浮10%。

“首套房贷利率已经处于高位，但受到外围市场的影响，2018年央行加息的预期进一步上升，房贷利率上调的可能性依然存在，但上浮空间已经不大。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，如果明年的宏观经济持续向好，首套房贷利率上升的可能性会加大。

交行首席经济学家连平认为，从大环境上来看，货币市场的利率也处在不断上升的状态。2018年，预防系统性金融风险依然是一个重要的政策主题，因此房贷利率大概率不会回落。此外，在目前趋严的调控政策下，房地产的投机需求会得到抑制，但随着人口不断涌入城市，一线城市的房地产市场也很难看到极速下跌。（记者 程婕）

动态

上月北京二手房价格环比下降0.5%

在经过之前8、9连续两个月的停涨之后，近两个月北京的新房价格开始出现局部反弹。继10月小户型新房价格环比回升后，11月北京的中户型新房价格也出现环比上涨。昨天，国家统计局北京调查总队公布的11月份北京住宅销售价格指数显示，上个月北京只有中户型新房价格出现了0.4%的涨幅，其余户型新房和二手房房价均保持“停涨”。整体来看，上月北京房价依然处于稳中有降的态势：新房价格环比持平，二手房价格环比下滑0.5%。

与去年同期相比，北京的大户型新房价格已经自9月份以来连续第三个月持续下滑。上个月北京144平方米以上大户型新建商品住宅价格同比跌幅达到了1.5%，是三个月来跌幅最大的一次。数据显示，上个月的新建商品住宅中，90平方米及以下小户型价格均较去年同期上涨1%，90至144平方米中户型价格上涨0.2%；而144平方米以上大户型下滑1.5%。

另外，从国家统计局北京调查总队昨天公布的11 月份北京二手房销售价格指数显示，截至目前北京的二手房价格已经连续下滑了7个月，从今年5月份开始到11月份呈现环比一路下跌的走势。按照户型来看，上个月北京所有户型二手房价格无论环比还是同比全都下降。经过连续7个月的下跌之后，目前北京二手房价格整体已经较去年同期低了0.9%，而这一指标在上个月还是0.2%。

（责编： 陈冰旭）