12月19日，上市公司龙力生物收到深交所中小板公司管理部关注函，要求龙力生物说明公司债务违约、资金链是否紧张等情况。

12月18日晚间，上市公司龙力生物公告称，公司2016年11月10日与中海信托签署信托贷款合同，第一期借款1.38亿元已经在12月7日到期，但公司未清偿贷款，出现债务违约。同时，龙力生物四个银行的8个账户已经被冻结。

12月19日，新京报记者多次致电龙力生物进一步了解相关情况，电话均未有人接听。

债务违约 旗下8个账户被冻结

据龙力生物12月18日晚间公告，公司因流动资金需求，2016年11月10日与中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）签署《信托贷款合同》，约定借款不超过3亿元，借款期限为12个月，龙力生物实际控制人程少博承担连带责任担保。

为了这笔贷款，中海信托专门设立了“中海汇誉2016-93龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划”，并通过该信托募集资金2.27亿元，其中部分份额为大同证券同吉9号集合资产管理计划投资。

龙力生物称，上述借款的第一期借款为1.38亿元，第二期借款为8897万元。

12月7日，第一期债务到期，龙力生物并未能如期偿还借款，引发连锁反应致使大同证券的资管计划也需要延期兑付。

12月18日，龙力生物公告承认，未能清偿上述债务，出现违约，目前相关债权人已启动诉前保全程序，对公司部分银行账户进行了冻结。

龙力生物称，经核查公司四个银行合计8个账户被冻结，其中申请冻结金额分别为农业银行禹城支行9167万元、工商银行禹城支行9167万元、建设银行禹城支行9167万元，中国银行禹城支行2.32亿元。以此计算，龙力生物被申请冻结的金额合计超过5亿元。而据龙力生物披露，实际冻结金额仅为441万元。

12月19日，深交所中小板公司管理部发布关注函要求，龙力生物详细披露公司已被银行冻结账户的详细情况、目前公司的存款余额等银行账户情况、现有债务的具体情况、对外担保等情况。并说明是否出现资金链紧张、后续资金使用计划及具体筹资计划。

截至2017年9月30日，龙力生物公司货币资金余额为9.36亿元，大于此次债务违约的1.38亿元。深交所要求，龙力生物请补充披露上述资金在第四季度的具体使用情况，是否存在资金被违规占用的情形。

龙力生物称，目前公司正在核查冻结账户的情况，如果冻结账户为公司主要账户，公司股票存在可能被实施“其他风险警示”的风险。

控股股东99%股权质押

虽然龙力生物实际控制人程少博为已经违约的借款进行连带责任担保，但在此次违约爆发前，龙力生物实际控制人程少博所持有的股权99.99%已质押。

根据龙力生物公告，截至12月18日，程少博持有龙力生物股份1.1亿股，占公司总股本18.4%。目前，程少博手中股票只有6316股未质押，所质押股票占其所持有的龙力生物股票的99.99%。

wind数据显示，在2016年7月12日至2017年12月14日期间，程少博10次质押所持有的龙力生物股票（其中3笔为解除质押后的再质押），目前质押权人包括国联证券、中信证券、山东省国际信托股份有限公司、长城华西银行等多家机构，涵盖证券公司、信托公司、银行。

在质押用途上，程少博只有2016年7月质押给中粮信托的416万股是为龙力生物进行担保，占其所持有龙力生物股票的3.77%，其余均为个人融资。

程少博频频质押融资背后，龙力生物2016年连续收购了快云科技100%股权、兆荣联合100%股权，也同样不断向机构融资。

根据龙力生物2016年年报，截至2016年年底长期借款总额5.996亿元，其中由程少博、朱立新共同承担的5项连带责任担保借款总额为1.996亿元；公司取得的信用借款总额为3000万元；两笔质押担保借款总计3.7亿元。

截至2017年9月底，龙力生物资产总额为45.6亿元，负债总额为13.9亿元，其中流动负债为5.84亿元，长期负债合计为8.05亿元。

（责编： 陈冰旭）