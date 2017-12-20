12月19日，国家发改委就全国碳排放交易体系启动工作举行新闻发布会，国家发展改革委副主任张勇介绍，以发电行业为突破口，率先启动全国碳排放交易体系。初期纳入碳交易市场的发电行业企业有1700多家，排放量超过30亿吨。

碳交易，是全球推动环保、减排采取的市场化交易手段。1997年的《京都议定书》规定了各成员国的排放上限。从这个协议开始，二氧化碳排放权成为一种商品，在全球市场上进行交易，即“碳交易”。

未来更多企业将纳入碳市场

“碳交易是把温室气体排放权看作一种可以交易的产品，不同行业与企业可交易碳排放配额。”中国能源网首席信息官韩晓平介绍，例如有些发电厂今年获得了1万吨碳排放配额，通过节能改造，这家发电厂只排放了5000吨碳，企业可以把剩余的配额拿到市场上交易，获得额外的收益。

2011年以来，发改委在北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳七个省市开展了碳交易试点，2013年到2017年11月，7个试点累计配额成交量超过了2亿吨二氧化碳当量，成交额超过了46亿元。从试点的范围来看，碳排放总量和强度出现了双降的趋势。

12月19日，国家发改委发布了《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》（下称“方案”），全国碳交易启动。随着方案的发布，全国碳交易市场建设进入新的阶段，现在工作的重心要从试点转向推动建设全国统一的碳排放权交易市场。

发电行业首批纳入碳市场，国家发改委气候司司长李高表示，初期纳入碳交易市场的发电行业企业有1700多家，排放量超过30亿吨。

李高介绍，根据方案，纳入碳交易市场的门槛是排放量每年2.6万吨二氧化碳当量，实际上相当于综合能耗1万吨标准煤左右的水平。“将来纳入碳市场的门槛可能还要降低，要把更多的企业纳入到碳市场的管理范围。”

根据工作安排，我国碳资产的“银行”和“仓库”——全国碳交易注册登记系统落户湖北，上海市承担全国碳交易系统建设运维任务。

市场化手段促企业减排

韩晓平说，企业剩余的碳排放配额拿到市场上交易，可以获得额外的收益，这是市场手段对节能企业进行的鼓励。还有一些企业利用天然气代替煤炭作为主要能源，天然气目前价格较高，企业由碳交易获得的收益可以补贴下一年度使用清洁能源的成本，形成良性循环。

对于碳交易的买方来说，有一些企业可能准备在未来几年进行大规模节能减排改造，在近几年就可以选择在碳交易市场购买排放权，相较于罚款，这种方式更加灵活，也更易被企业接受。

韩晓平表示，我国各省份之间碳使用量与比例差异较大，他以上海为例表示，上海基础设施建设需求量较大、工业发展较快，但是受到环境因素限制，拥有的风电、光伏等可再生能源都不是很多，主要能源仍来自于煤炭，如果碳交易市场能扩围至全国，甘肃等西北地区的省份也能参与碳交易，“西北省份的天然气等可再生能源资源较多，能与北京、上海等地的碳交易市场进行互补”。

发改委人士称不影响电力供应

有声音担心会造成企业成本上升，影响电力稳定供应。

对此，发改委气候司副司长蒋兆理昨日表示，碳市场建成以后，发电行业总体成本是不会上升的，也不会影响电力的稳定供应。

蒋兆理称，发电行业是作为首批纳入的碳交易行业，根据国务院批准的配额总量设定和分配方案，在发电行业都是采用基准线法，在基准线的配额分配体系下，对于发电行业的影响，应该分两种情况。

他指出，那些管理水平高、单位产品排放低的企业随着碳市场的实施，生产得越多，获得的配额相应地就会越多，竞争优势就越来越明显，随着电力体制改革不断深入，获得的发电机会、市场空间会越来越大；相反，管理水平比较低、技术装备水平比较低的企业处在基准线之下，它的单位排放又比较高，可能在未来市场的竞争当中处于劣势。

蒋兆理说，总体来讲，对于发电行业，它的负担是均衡的，对于单一行业的电力市场来讲，它卖出的配额都是被发电行业所吸收。这种情况下，发电行业总体成本是不会上升的。他认为，发电行业的碳交易不会影响电力的稳定供应，而且会促进发电行业的可持续发展、清洁发展。

清洁能源发电企业或获益

发改委方面介绍，从行业来看，有的企业会因为碳交易增加负担，也有企业会因为碳交易而获取利益，总体来讲，它是平衡的。

北京公众环境研究中心主任马军透露，目前获得全国碳交易市场首批“入场券”的是发电行业。华能、大唐、华电等五大电力央企可能首先受到影响。

马军介绍，五大电力央企主要以煤电为主，而为了达到节能减排的目的，我国可能会给央企设定更为严格的碳排放配额，让央企为全国企业起示范性作用，短期内，这可能会在一定程度上影响公司成本，不过具体账目如何变化，仍要看未来碳排放配额如何分配，“预计全国碳交易市场仍需3年才能建立健全，短期内五大电力央企的营收应该不会出现大幅波动”。

“与五大电力央企不同的是，以核电等清洁能源发电的中核集团公司和中国广核集团有限公司都可能从碳排放交易市场中获益”，在厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强看来，除了发电公司之外，从事碳交易咨询与中介的公司都将迎来新商机。

此外，在业界看来，电力行业的减排不仅包括发电环节，还包括输配电与用电环节，全国碳交易市场的建立将有助于电力行业投入更多财力开发、升级智能电网和特高压输电等配置。韩晓平也表示，随着市场机制的逐步完善，以往一些进行节能改造、分布式可再生能源装置配备的企业将步入“蓝海”。

（责编： 陈冰旭）