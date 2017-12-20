12月18日晚间，上市公司高鸿股份公告称，央行已同意一九付变更主要出资人，由高阳捷迅将一九付100%股份转让给新增出资人上海时园科技有限公司，本次股权转让的交易价款确定为人民币三亿元。工商资料显示，滴滴出行科技有限公司为后者唯一股东。

交易完成后上海时园科技有限公司持有一九付100%的股权。根据央行官网公示，北京一九付支付科技有限公司拥有互联网支付的业务资质。这样，滴滴通过收购获取了支付牌照。

12月19日，滴滴出行方面向新京报记者表示，“未来支付公司将服务于滴滴相关出行场景，提升司乘体验。”

此前曾联手蚂蚁金服入股一九付母公司

一九付全称为北京一九付支付科技有限公司，母公司高阳捷迅是央企大唐电信科技产业集团下属上市公司高鸿股份控股全资子公司，于2012年6月获得央行颁发的互联网支付业务许可，并于今年6月成功续牌至2022年。

根据公告，2017年12月18日，北京高阳捷迅信息技术有限公司与上海时园科技有限公司签订《股权转让协议》，（目前）一九付工商变更尚未结束，尚未收到股权转让款项。

此前10月20日，高鸿股份曾公告，拟引入战略投资者对全资子公司北京高阳捷迅技术有限公司(简称“高阳捷迅”，旗下拥有一九付)进行增资，当时经过竞争性谈判，确定投资者为:上海云鑫创业投资有限公司、嘉兴桔子共享投资合伙企业(有限合伙)、北京金吾创业投资中心(有限合伙)、北京数字畅优科技中心(有限合伙)。由于当中有蚂蚁金服和滴滴系企业，当时有媒体称“蚂蚁金服联合滴滴曲线入股支付公司”。

交易价格由传言的4.3亿降到实际的3亿

早在今年3月，也就是牌照续展前，就有传言称，滴滴拟以4.3亿元左右的价格收购一九付，曲线获得支付牌照。当时，滴滴方面回应媒体称，出行是支付交易的重要场景，滴滴一直和支付行业合作伙伴保持广泛探讨和交流。滴滴将持续专注出行领域，并无进入支付行业计划。

本次公告披露，今年前九月，北京一九付支付科技有限公司营业收入为378.34万元，营业利润和净利润则分别为-479.08万元和-479.27万元，出现亏损。而在去年其营业收入为2918.38万元。业务萎缩明显。

本次股权转让的交易价款确定为人民币3亿元。公告解释，本次评估，收益法的评估值为1.81亿元，市场法的评估值2.62亿元，收益法和市场法的评估结果相差0.81亿元，以收益法评估值为基础计算的差异率为45.13%。评估结果差异的主要原因认为考虑的角度不同，收益法是从企业的未来获利能力角度考虑的，反映了企业各项资产的综合获利能力；市场法是从股权交易角度反映企业的市场价值。

一九付认为，市场法是将评估对象置于一个完整、现实的经营过程和市场环境中，市场法的评估结果更贴合目前的股权交易市场情况。最终选取市场法的评估结果2.62亿元作为最终评估结论。

资深互联网观察家丁道师表示，“滴滴以3亿获得支付牌照算很便宜了。”不过记者注意到，一九付的支付牌照业务类型只有一种，即互联网支付。

■ 焦点

6年来已发生36起支付牌照收购

支付牌照已经成为移动互联网时代的重要基础设施。

而随着2015年8月央行对支付牌照总量控制后，支付牌照成了商家必争之地。小米、美的、美团、恒大都已对此布局。此前，唯品会以4亿收购浙江贝付，小米科技以6亿收购捷付睿通65%股权。根据网贷之家的统计，2011年5月3日至2017年6月26日，全国共发生36起收购或拟收购第三方支付公司的案例。

上述统计称，从价格来看，拥有互联网支付和银行卡收单业务资质的牌照价格最高，并呈逐年上升趋势，单个业务牌照价值差异较大，发展状况更好的价值更高；预付卡发行与受理业务资质牌照价格相对较低，价格还与业务范围有关，基本在5000万元-1亿元左右，拥有多个业务资质并且本身业务发展较好的第三方支付牌照价格则要更高。

■ 分析

为滴滴在金融领域拓展清障

“支付牌照的价值并不一定在于它能够带来多少盈利。”业内专家在接受新京报记者采访时曾指出，支付公司能给巨头们带来相应的账户体系，实现数据、资金等在账户体系内的存留。

特别是在如今的大数据时代，如果没有账户体系，可能谈不上高质量的数据。巨头们想在互联网金融有所发展，包括消费金融也好，理财也好，就会缺少相应的着力点。

而滴滴拥有大量的用户出行消费数据。

也有分析称，滴滴账户现金流水很大，资金留存在自己体系之内还可减免借别人通道的“通道费”。

IT分析师唐欣指出，有了支付牌照，就可以获得更多沉淀资金，鼓励用户投资理财等，或者根据支付情况为乘客、司机提供贷款服务，可以获得额外的收益，支付牌照可以为滴滴在金融领域拓展扫清障碍。

2016年3月，滴滴设立融资租赁公司，正式涉足金融领域。滴滴出行通过香港子公司“快富控股有限公司”在上海自贸区设立全资子公司“众富融资租赁(上海)有限公司”，经营融资租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询及担保。同年8月，滴滴在APP试驾车商城中上线了一款汽车消费金融产品，滴分期。

资深互联网观察家丁道师认为，“暂时看还是有备无患，使滴滴支付的推出有了法律依据。当然，绝大部分的企业买了支付牌照，使用率并不高，消费者层面还是微信和支付宝。”

唐欣观察，滴滴的支付还是限于其自身业务，在整个支付盘子中的份额很小。

（责编： 陈冰旭）