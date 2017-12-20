2017年接近尾声，下季房价走势如何？12月19日，央行调查统计司公布的城镇储户问卷调查报告显示，接近一半的调查对象预期“基本不变”，近10%的居民预期“下降”。

专家指出，未来调控政策、特别是央行的信贷价格和额度将在房价走势中扮演重要角色。

32%的居民预期下季房价“上涨”

央行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查，结果显示，对下季房价，32.0%的居民预期“上涨”,48.0%的居民预期“基本不变”,9.3%的居民预期“下降”,10.7%的居民“看不准”。

值得留意的是，预期“上涨”的较上季调查（31.8%）略有上涨；预期“基本不变”的则从46.1%上涨到48%，预期“下降”的居民则从10.3%调整到9.3%。

此外，被问及未来3个月准备增加支出的项目,按照居民选择比例由高到低排序为:旅游(30.2%)、教育(28.2%)、医疗保健(26.2%)、大额商品(24.6%)、购房(23.2%)、社交文化和娱乐(18.6%)、保险(15.8%)，其中选择购房的较上季(22.5%)小幅上升。

中原地产首席分析师张大伟告诉新京报记者，决定房价的主要还是看调控政策、特别是央行的信贷价格和额度。

根据央行货币政策三季度执行报告，个人住房贷款增速此前出现了不小的下降：9月末，增速回落至26.2%,较年内最高点低10.6个百分点。“趋势看，房地产长效机制在逐渐落地，投资需求减少，市场成交会逐渐平稳。”张大伟认为。

北京房贷增速回落 部分小区价格下跌

12月15日，央行北京营业管理部公布的2017年1-11月北京市货币信贷统计数据报告显示，房地产贷款增速继续回落。

具体来看，截至11月末，个人购房贷款余额为9646.5亿元，比年初增加1348.2亿元，比上年同期少增989.8亿元，余额同比增长17.7%，增幅比上年同期低25.3个百分点。

在贷款增量减少的情况下，房贷利率上涨也成为全国性的趋势。

据融360监测数据显示，2017年11月全国首套房贷款平均利率为5.36%，相当于基准利率1.09倍，环比10月上升1.13个百分点;同比去年11月首套房贷款平均利率4.44%，上升20.72个百分点。

12月19日，记者以购房者的身份致电了部分房产中介。一位我爱我家的中介表示，针对其负责的东城区某小区房价，较此前高点略有下降，但“幅度不大”，不过仍然存在议价空间。

一位链家房产中介表示，其负责的小区部分房源亦有下调。“现在有合适的房源可以出手了。”这位中介称。

根据此前国家统计局发布的70个大中城市住宅销售价格变动情况，11月二手房价格下调的城市有4个，而北京二手房连续6个月跌幅位居全国第一。

（责编： 陈冰旭）