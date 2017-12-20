农业部预计，2017年我国棉花耕种收综合机械化率达到73%，机采率达28%。

据介绍，我国棉花生产呈现两大特点。新疆棉区棉花机采水平快速提升。机采棉主要集中在新疆棉区，占全部棉花机收面积的99.2%。预计2017年新疆生产建设兵团棉花机采率达80%，比上年增长11个百分点；新疆棉花机采率达25%以上，比上年增长4个百分点。黄河流域、长江流域棉区机采发展开始起步。山东、湖北两省分别是黄河流域、长江流域棉花种植面积最大的省份，近年机采棉均实现了零的突破。

据介绍，近年来，中央财政加大棉花采摘机支持力度，2012年至2017年累计投入资金3亿元补贴购置采棉机，将大型采棉机单台补贴额由20万元提高到60万元，同时鼓励各地开展棉花机械新产品补贴试点，支持引导新产品研发和推广应用。2014年，农业部、财政部启动了大型采棉机融资租赁项目试点，通过财政贴息支持新疆农民购买大型采棉机。5年多来，我国采棉机保有量新增1600台，总量超过3400台。

下一步，农业部将按照优先加快新疆棉区发展、积极推进黄河流域棉花机械化发展的思路，会同有关部门加大政策支持力度，引导推动国产采棉机技术熟化、质量提升和棉花加工线升级，同时，加强黄河流域等重点棉区关键技术示范推广，不断提高我国棉花生产全程机械化水平。

又讯 记者林火灿从国家统计局获悉：2017年全国棉花产量达548.6万吨，比2016年增加14.2万吨，增长2.7%。其中，新疆总产量408.2万吨，占全国的74.4%，比上年提高7.1个百分点。

从播种面积看，2017年，全国棉花播种面积为3229.6千公顷（4844.5万亩），比2016年减少146.6千公顷（219.9万亩），下降4.3%。国家统计局农村司高级统计师赵建华表示，新疆棉花播种面积占全国的比例从2016年的53.5%进一步扩大到2017年的60.8%，增长7.3个百分点。因此，尽管2017年其他棉区棉花平均亩产比上年略减，但由于新疆棉花每公顷产量达2079.3公斤（138.6公斤/亩），远高于国内其他棉区平均1108.6公斤/公顷（73.9公斤/亩），其棉花单产水平提高以及棉花播种面积占全国比重的提高拉高了全国棉花单产水平。

（责编： 陈冰旭）