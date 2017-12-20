图为中科招商集团董事长兼总裁单祥双

从2015年3月20日正式挂牌新三板，到2017年12月15日被强制摘牌，中科招商利用自己存活的这2年零9个月时间，完美的体验了一把“过山车”般的刺激。

复盘：A股“壳王”崛起

在新三板很火的2015年上半年，中科招商登陆新三板，借助这一资本平台，中科招商通过四次定增，进行了高达108.84亿元的募资，成为当时新三板市场的融资王和定增王。

2015年股市异常波动，中科招商通过旗下的投资平台，中科汇通(深圳)股权投资基金管理有限公司等，对二级市场十多家上市公司进行疯狂扫货，并迅速举牌，一时轰动整个A股市场。

分析人士称，中科招商当时花了约40亿元左右举牌了十多家上市公司，大多为市值40亿元及以下的小市值公司，壳股特征明显。中科招商由此赢得A股“壳王”这一称号。

而“壳王”确实也押中了一条大鱼。2015年7月，中科招商通过中科汇通两次举牌鼎泰新材(002352)，耗资约2.6亿元。随后不到一年时间，鼎泰新材发布重组预案，顺丰控股作价433亿元借壳上市。复牌后的鼎泰新材连续累计11个一字板，中科汇通此后成功套现5.86亿元，为中科汇通带来约3.3亿元的盈利。

这一年，中科招商的总裁单祥双春风得意，他曾在2015年12月1日的第八届金麒麟论坛上表示：“很高兴地告诉大家，中科招商成了新三板的最大受益者，也是最大的贡献者之一，我们引爆了新三板！”

没想到，两年之后这个“最大贡献者”却被新三板“开除”了。事实上，正是由于“贡献者”不断巨额融资，对新三板市场形成“抽血效应”，间接剥夺了其他企业的融资机会。而PE借助资本市场变身金融控股平台的操作，也引发了监管的警惕。

陨落：1300亿“巨无霸”被摘牌

仅隔了短短一年，形势剧变。

2015年还频频接受媒体专访，“详解中科招商大棋局”的单祥双，到了2016年一下子安静了许多。

单祥双面对媒体不再侃侃而谈，而是有意克制自己，甚至还特意跟记者强调，“你们报道的时候可以写‘中科招商相关负责人’，但不要说是我说的。”

彼时，监管层正在不断完善对新三板挂牌企业的要求，加大对其融资行为的规范。

继2015年年底证监会暂停私募基金管理机构在全国股转系统挂牌和融资后，2016年5月，股转系统发布《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》，对私募基金管理机构新增8个方面的挂牌条件。第1条便是：管理费收入与业绩报酬之和须占收入来源的80%以上。

对于已挂牌的20多家私募机构来说，如不符合上述新增挂牌条件，需自查并在1年内进行整改，否则将面临摘牌风险。而中科招商的2015年年报显示，中科招商仅有18.87%收入来自管理费收入。

上述《通知》还对定增的金额和节奏进行了限制，并规定募集资金不得用于投资沪深交易所二级市场上市公司股票及相关私募证券类基金，但因投资对象上市被动持有的股票除外。这等于是为巨额定增和用募集资金在二级市场举牌套上了“紧箍咒”。

屋漏偏逢连夜雨。2016年以后，监管层加大对上市公司资产重组的审核要求，严打炒壳行为。中科招商也开始大幅减持之前举牌股票。2017年12月份，中科招商陆续发布公告称，减持祥龙电业(600769)、中设集团(603018)、朗科科技(300042)等。随后，中科招商还公开表示，未来会逐步减持上市公司股票至完全退出，以后将不再用举牌方式投资上市公司。

还没等到中科招商减持完成，一纸强制退市的通知就来了。由于中科招商2016年度管理费和业绩报酬之和占收入来源的比例为41.39%，未达到监管要求的80%。自12月26日起，中科招商将被新三板市场强制摘牌。

作为新三板市场曾经的标杆企业，中科招商在2015年4月的总市值曾高达1300亿元，比当时乐视网(300104)的市值还高。但如今，中科招商的总股本是108亿股，12月15日收盘股价为0.77元，总市值只有83.83亿元，连最辉煌时的零头还不到。

分析人士表示，伴随着中科招商等私募的摘牌，新三板私募时代将宣告结束。

单祥双：塞翁失马，焉知非福？

在12月15日收到股转系统退市公告的当晚，单祥双在集团内部的会议上发表了讲话，他坦言，“对于这个结果，虽然我们前阶段在和股转系统反复沟通时已有了思想准备和应对预案，但今晚公告出来还是比较突然，因为上午我还又到股转系统去做了整改沟通。”

单祥双这样总结公司被退市的原因：“公司作为综合型投资集团，私募股权基金管理只是公司的一部分业务，特别是公司定向增发后，直接投资比重大幅度上升，直投收益扩大，导致私募业务收入占比不足80%。由于集团作为挂牌公司主体，仅集团在管存续基金就60多支，根据基金管理合同，变更基金管理人需要全体投资人的认可，公司在短时间内无法清算基金或变更这些在管基金的管理人，集团作为整改核查对象，无法注销集团的基金管理人资质，最终不能达标。”

关于公司在新三板的表现，单祥双表示，“2013年我们曾计划登陆香港市场，后来新三板市场成为多层次资本市场体系建设中的重要一环，我们积极响应国家发展新三板的号召，于2015年成功登陆新三板。”

对于公司未来的发展，单祥双称，“现在环境发生变化了，我们在新三板终止挂牌，这对中科招商来说的确是一个不小的挫折，但我们已经着手开始登陆其他资本市场的相关工作。塞翁失马，焉知非福？”

（责编： 陈冰旭）