近年来，经济全球化面临的不确定性明显增多，其背后是全球治理在三个方面出现严重赤字。一是民主赤字。尽管本世纪以来新兴市场国家和发展中国家整体崛起，与发达国家的力量对比发生明显变化，但全球治理体系并没有充分反映世界经济格局的深刻变化。全球治理权分配的不平衡，阻碍了经济全球化健康发展。二是制度赤字。2008年国际金融危机爆发后，国际经济合作和竞争局面发生深刻变化，全球治理体系和规则面临重大调整。但由于既得利益国家和国家集团的阻挠，这些调整进行得十分缓慢，全球治理体系和规则不适应全球经济发展要求的问题越来越突出。三是责任赤字。一些发达国家享受了全球治理的主要权利，但在承担责任方面极力推脱，大大降低了经济全球化的包容性。

作为世界第二大经济体和最大发展中国家，我国努力承担大国责任，积极参与完善全球治理，有力促进了世界经济增长和经济全球化健康发展。一是推进“一带一路”建设，发起创办亚洲基础设施投资银行和金砖国家新开发银行，设立丝路基金等，为世界经济增长和全球治理变革注入中国动力、提供中国方案。二是促进二十国集团转型发展，推动二十国集团为实现世界经济强劲、可持续、平衡增长作出更大努力。三是推动国际货币基金组织份额调整，人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子，促进全球经济治理体系民主化改革。四是继续加强南南合作，设立“南南合作援助基金”和国际发展知识中心，继续增加对最不发达国家投资，免除有关最不发达国家的债务，努力帮助发展中国家发展。

中国的努力为全球治理体系变革和经济全球化健康发展带来和煦春风、注入强劲动力。当前，全球治理体系进入加速变革的关键期，经济全球化走到新的十字路口。各国应积极推动全球治理体系变革，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

提高经济全球化的包容性。习近平同志指出：“经济全球化进程遭遇逆风，一个重要原因是发展的包容性不足。”要树立更加开放包容的理念，更加注重普惠平衡，更加注重公正共赢，让不同国家、不同阶层都能享受发展红利，让经济全球化造福各个国家、各类人群。

深入推进贸易和投资自由化便利化。维护世界贸易组织规则，把促进贸易和投资自由化便利化放在更加突出的位置，重振贸易和投资活力，这是实现经济全球化再平衡的必然之举。应推动世界贸易组织部长级会议取得积极成果，推进多哈发展回合剩余议题谈判，完善开放、透明、包容、非歧视性的多边贸易体制，建设开放型世界经济。努力提升新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，推动形成更加公正合理的国际经济秩序。

以人类命运共同体理念推动“一带一路”建设。“一带一路”建设是推动经济全球化健康发展的有效方案。各国以人类命运共同体理念推动“一带一路”建设，应共同制定推进区域合作的规划和措施，为合作及项目实施提供政策支持；加强海关合作，拓宽贸易领域，加快投资便利化进程；继续扩大互派留学生规模，开展合作办学，加强旅游合作，加强科技合作，加强沿线国家民间组织的交流合作；推进货币稳定体系、投融资体系和信用体系建设，加强金融监管合作；加大交通、能源、跨境通信等基础设施建设力度，促进共同发展。

（作者为国务院参事、中国与全球化智库理事长）

（责编： 陈冰旭）