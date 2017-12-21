原标题：14家排队 审核趋严 银行A股IPO成“堰塞湖”

自2016年停滞多年的银行IPO重新破冰并迎来9家银行上市后，2017年银行上市热情依然不减。近两月内，厦门银行，浙商银行和江苏大丰农村商业银行赶在今年IPO申请基准日之前加入排队序列。

不过，与银行上市热情持续高涨形成对比的是，银行IPO审批节奏放缓。截至20日，沪深两市共有14家银行在排队，但仅有成都银行完成过会。银行IPO已出现“堰塞湖”现象。

证监会官网显示，截至20日，14家银行在A股门外排队的银行分别是哈尔滨银行、威海市商业银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行、江苏紫金农村商业银行、长沙银行、西安银行、浙商银行、厦门银行、郑州银行、兰州银行、青岛农村商业银行、苏州银行、青岛银行和江苏大丰农村商业银行。

其中，长沙银行、郑州银行进度较快，显示状态为“预先披露已更新”，刚报入不久的厦门银行，浙商银行和江苏大丰农村商业银行状态为“已受理”，其余银行状态均显示为已反馈。根据目前证监会IPO审核速度以及各银行排队次序，业内人士预计明年四五月或迎来银行过会高峰。

而从排队时间来看，老牌城商行哈尔滨银行于2015年11月披露招股书，是14家银行中等候时间最长的，其他银行多数也在A股门外候场超过一年。

与已经上市的银行相比，拟上市的这些城商行和农商行在资质条件方面仍有不小差距。不过，这些银行对A股上市仍然充满热情。业内人士指出，在实体经济下滑的背景下，银行利润空间逐渐被压缩，不良贷款大幅度提升，银行普遍面临资本金不足等问题，因此通过上市融资摆脱资本困境成为不少银行的选择。

例如，郑州银行近期更新的招股书显示，截至今年6月末，郑州银行一级资本充足率跌至8.61%，距离监管红线仅有0.11个百分点，该行2016年资产规模增速在A股排队IPO的上市银行中最高；甘肃银行尽管近年密集发债，也没能阻挡资本充足率的下滑，2016年末资本充足率指标同样逼近监管红线。为满足补充资本充足率的要求，多家A股仍在排队但已在港股上市的银行在今年9月份后迎来银行募资潮，如浙商银行发行1.09亿股境外优先股，募集总额约21.75亿美元；哈尔滨银行获准发行不超过0.8亿股境外优先股；青岛银行、郑州银行成功发行12亿美元、11.91亿美元的非累积永续境外优先股。

除当前资本充足率不足，不良率高企，拨备覆盖率“踩”监管红线这类众所周知影响城商行、农商行上市的原因，由于申请文件不齐备导致进入“中止审核”状态而退出IPO正常排队名单的银行也不在少数，如江苏银行、成都银行、青岛银行等。此外，管理制度不健全、内控制度以及风险管理体制不健全等因素也是阻碍城商行、农商行正常上市的众多原因之一。

中国社科院金融所银行研究室主任曾刚认为，总体来看，上市对于商业银行具有积极作用，有助于银行补充资本，完善公司治理，规范经营管理机制和信息披露制度，还能提升地方性银行在全国的知名度。

但他同时强调，城商行、农商行与股份制银行不同，其经营区域往往过于集中在当地，很容易受当地政策以及行业的影响，从而导致业务出现较大变化。

（责编： 陈冰旭）