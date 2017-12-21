原标题：人民币对美元昨创近三个月新高

分析人士预计 人民币明年将继续维持相对于美元的收益率优势

昨天（20日），在岸人民币兑美元16：30收盘价为6.5798，比前一交易日大涨277个基点，是9月20日以来首次收在6.58关口上方，创下近三个月新高。

今年人民币对美元中间价已升值5%

昨天，人民币中间价小幅上调，比上一交易日调升32个基点，报6.6066。交易员指出，因美指偏弱，中间价小幅走升，人民币早盘小涨，午后随着结汇大量增加，盘中人民币快速升破6.58关口。“今天感觉大家都在卖，主要是自营。”一中资行交易员称，“之前汇率整理过一段时间，总是要动的，今天算是积累情绪的一个释放。”

有交易员还指出，这两日人民币反弹主要是对美元指数调整的被动反应，另外人民币反弹也导致部分美元多头离场。由于市场对美国税改的影响看法不一，美指反弹缺乏持续动力，而美指整体偏弱的走势也进一步淡化了人民币的贬值预期，离在岸美元/人民币风险逆转指标创下四年低点。随着美元的利好逐渐出尽，而年底客盘结汇量也将逐渐增加，市场预期人民币将保持双向波动偏升值。

有数据显示，今年前三季度，人民币对美元中间价均有所升值，升值幅度分别为377基点、1249基点、1375基点，截至12月20日，四季度以来累计升值249个基点，幅度小于前几个季度，但仍较上年末升值3304个基点，升值幅度为5%。年内剩余不到10个交易日，今年人民币对美元中间价将实现升值，终结了过去三年连续贬值的走势。

主要渠道跨境资金流动总体平稳合理

日前，国家外汇管理局公布了2017年11月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2017年11月，银行结汇9753亿元人民币（等值1474亿美元），售汇10251亿元人民币（等值1549亿美元），结售汇逆差497亿元人民币（等值75亿美元）。其中，银行代客结汇9237亿元人民币，售汇9549亿元人民币，结售汇逆差312亿元人民币；银行自身结汇517亿元人民币，售汇702亿元人民币，结售汇逆差185亿元人民币。在连续两个月呈现顺差之后，11月份银行结售汇及代客结售汇再次出现逆差，但逆差规模较小，远低于前几年11月份的水平。因此，业内人士认为。当前我国外汇市场供求平衡格局没有发生根本变化。

外汇局有关负责人也指出，当前主要渠道跨境资金流动总体平稳合理，市场主体结汇意愿同比回升、购汇意愿下降。11月份，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为61.0%，同比增加5.4个百分点；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为62.7%，同比下降9.5个百分点。个人购汇继续平稳回落。11月份，个人购汇同比下降44%，较2017年1-10月月均水平低15%，处于近年来的较低水平。

人民币不存在趋势性贬值压力

业内人士普遍认为，今年人民币对美元恢复升值，既受到美元持续回调的影响，也与我国经济增长企稳回升密不可分。未来决定人民币汇率走势的主要是经济基本面运行状况与主要货币汇率波动两大因素。综合多种因素考虑，当前外汇市场供求基本平衡、跨境资本流动性比较平稳，人民币并不存在趋势性贬值压力。

汇丰高级外汇策略师王菊认为，三年前开始的人民币单边贬值趋势已成过去。监管层在2017年中推动人民币汇率预期的“重新定位”，这一基于中国经济增长改善和货币政策保持稳健的政策举措相当成功。展望2018年，预计上述两大宏观因素仍将存在，因此人民币将继续维持相对于美元的收益率优势。

王菊指出，中国的政策目标是将企业和居民的资本海外配置的真实需求与中国的经常账户顺差及相对稳定的外国证券类组合资金流入相匹配，从而避免在资本项下逐步开放的过程中引发汇率的过度波动，最终影响其他经济改革目标的推进。因此，价值合理、双向波动的人民币汇率对中国经济改革的需求和经济发展的现状来说是最优的选择，并有助于管理层应对去杠杆和保增长等各项复杂的任务。预计1美元兑人民币的“公允价值”大约在6.60左右，而美元兑人民币汇率在2018年将围绕这一公允价值呈现双向波动趋势，波幅预期将大于今年四季度。

在王菊看来，灵活且双向波动的汇率有利于预防企业的从众行为，防止汇率风险的错配。此外，中国将加快建设有深度的并且更加联通的在岸和离岸外汇市场，允许更多的市场参与者以及更多的跨境外汇交易和各种外汇衍生产品交易。这些基础设施的改进也将有助于汇率灵活性的发展。

（责编： 陈冰旭）