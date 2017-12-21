原标题：国民技术跌停 刘益谦“踩雷”亏逾3800万

按三季报披露持股情况，刘益谦持股市值昨蒸发3876万；国民技术称，失联事件将减少今年综合收益5亿

■ “国民技术5亿‘失踪’ 合伙人清空境内公司股权”追踪

12月20日，上市公司国民技术复牌跌停，数据显示，16亿元资金封死跌停板，接盘者极少，成交量方面，当日仅成交840万元，其中约400万成交发生在开盘10分钟内。

据业内分析，此前发生的5亿投资款被卷走事件或为公司股价下跌的元凶。

“定增大王”刘益谦踩雷国民技术，按国民技术三季报披露的刘益谦持股情况，以国民技术停牌前15.66元/股的价格计算的话，刘益谦持股市值一日蒸发3876.5万元。

从涨停到跌停，谁被埋了？

超10亿资金被“闷杀”，一线游资“厦门厦禾路”被埋。

11月28日晚间，国民技术突发公告，称负责公司5亿元投资基金的前海旗隆、北京旗隆的相关人员失去联系，公司股票于11月29日开市起停牌。

而在停牌前的11月28日，国民技术股价封涨停。

此次国民技术的黑天鹅掩埋了不少游资、大户。其中就包括曾经主导妖股“特力A”9连板的华泰证券厦门厦禾路营业部。

从数据来看，11月28日，A股芯片概念题材大涨5.62%，芯片板块掀起涨停潮，国民技术同样受益于该题材，28日尾盘封涨停，成交额10.41亿元、成交量68.58万手，当日买入均价15.19元。

龙虎榜数据显示，五家营业部贡献了11月28日8%的买入额，买入金额合计达8361.33万元，其中长江证券江门东华二路营业部买入额最多，为2661.77万。一线游资，华泰证券厦门厦禾路当天买入1542.54万元，位列第二。国联成都锦城大道、申万宏源济南文化西路、广发吴江仲英营业部分别买入1423.18万元、1415.66万元、1318.18万元。

知名游资国金上海芳甸路出逃，龙虎榜数据显示，该主力当天卖出763.23万。

刘益谦持股市值一日或蒸发3876.5万

据统计，此前刘益谦在长江证券上曾浮亏近40亿元。

资料显示，2013年11月15日，刘益谦以每股17.95元的价格接手国民技术1114.20万股，占总股本4.0963%股权。2015年一季度，刘益谦的持股数增加至1234.57万股，持股比例提高到4.54%，位列第一大股东，此后随着2015年推出每10股派1元再转增10股的分配方案，刘益谦的持股变成了2469.13万股。国民技术三季报披露，刘益谦持股未变。

假设刘益谦第四季度持股未变，以国民技术停牌前15.66元/股的价格计算的话，刘益谦的持股市值为3.87亿元。在12月20日暴跌后，刘益谦持股市值一日蒸发3876.5万元。

2015年4月，刘益谦通过旗下新理益集团斥资百亿，受让青岛海尔持有的14.72%的长江证券股权，共涉及无限售流通股6.98亿股（占股份总数12.62%），折合每股14.33元。2016年底长江证券进行分红，每10股派3.5元，新理益集团持有长江证券成本为每股13.98元。

2017年三季报显示，新理益集团持有长江证券7.03亿股，截至12月20日收盘，长江证券每股8.16元。据此估算，刘益谦在长江证券上浮亏近40亿元。

业绩陷首亏，无法完成股权激励业绩条件

5亿投资款“失踪”，可能导致上市公司计提资产减值损失，致2017年度业绩亏损。

2015年3月，国民技术公告称，拟授予公司激励对象合计1060万股限制性股票。

据股权激励方案，国民技术本次拟授予的激励对象总人数为82人，包括董事、高级管理人员及其他核心管理、技术、业务骨干人员。本计划拟授予的限制性股票数量为1060万股，约占总股本的3.90%，授予价格是本次公告前20个交易日公司股票交易均价的50%，即16.04元每股。

当时公司设定的解锁业绩条件颇高，要求2015年至2017年净利润分别达到3000万元、7500万元和1.8亿元。而公司2014年预计盈利仅为1015万元。

按照2015年的股权激励方案，2017年净利润需达到1.8亿元，三季报数据显示，国民技术前三季度营业收入为5.39亿元，扣非净利润为3965.79万元。考虑到5亿投资款“消失”带来的损失，公司面临亏损，股权激励设置的2017年业绩门槛恐无法达到。

国民技术表示，如前海旗隆、北京旗隆相关人员的失联事件进一步明确并且发生减值的客观证据后，可能导致上市公司计提资产减值损失，将对2017年度实现归属于上市公司股东的净利润产生重大不利影响，并致使2017年度业绩亏损。

据财报显示，国民技术2015年和2016年扣非净利润均达到了当初股权激励设定的业绩门槛。

新京报记者注意到，如公司2017年净利润为负，将是公司自2010年上市以来首次出现亏损。 （记者 王全浩）

■ 焦点

5亿投资款“失踪” 警方仍未立案

距离公司报案已经过去了20多天，国民技术5亿元投资款失踪一事仍未取得进展。

根据公司12月19日发布的公告，截至公告披露时，公司已取得公安机关的《受案回执》，但尚未取得公安机关是否予以立案的通知。

国民技术20日晚公告称，就前海旗隆相关人员失联事件，对全资子公司国民投资其他应收款及可供出售金融资产计提坏账准备，将减少2017年公司综合收益5亿元。

国民技术遭遇理财骗局，背后是大手笔买理财，同时公司上市后业绩下滑明显。公开资料显示，国民技术在2010年登陆A股，主营公司信息安全芯片和通讯芯片产品设计，业绩逐年剧烈下滑，至2013年年底，公司业绩已经由上市当年的17701.75万元，下滑至460多万元。

此时，国民技术选择购买理财产品及投资基金。2013年4月17日，公司董事会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，授权公司管理层使用不超过人民币5亿元额度的自有闲置资金购买理财产品。

2014年11月28日，公司使用闲置自有资金2亿元，购买深圳前海旗隆基金管理有限公司以（下称“前海旗隆”）的基金产品的A份额，年基准收益率为6.5%，存续期限为2年。投资理财产品，公司称可以提高公司资金使用效率，获得一定投资效益，提升公司业绩水平。

在和前海旗隆初步合作后，2015年11月9日，国民技术发布公告称，有鉴于与前海旗隆投资合作的基础，前海旗隆下设的专注于产业投资的子公司北京旗隆，与公司的全资子公司、投资控股平台国民投资合作设立深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心（以下简称“深圳国泰”），国民投资拟自筹3亿元投入投资标的。

2016年3月2日，公司披露《关于全资子公司增加对深圳国泰旗兴产业投资基金管理中心投资额的议案》，国民投资对深圳国泰增加投资额2亿元，国民投资累计投入5亿元。

在大手笔投资理财后，公司业绩有所好转。其中，2016年国民投资收到深圳国泰分红5000万元。当年，国民技术旗兴基金投资收益和理财收益合计达9564.34万元，占公司利润总额比达82.16%，公司称投资收益具有可持续投资。

然而今年11月28日晚，国民技术公告，前海旗隆、北京旗隆的相关人员失去联系，公司于2017年11月28日晚间已紧急安排向公安机关报案。

国民技术20日晚间公告，公司拟通过全资子公司现金收购深圳市斯诺实业发展股份有限公司(“斯诺实业”)70%股权，收购款合计13.36亿元。斯诺实业为锂离子电池负极材料供应商。2018年、2019年扣非后净利承诺分别不低于1.8亿元、2.5亿元。 （记者 彭彬）

■ 延展

美的集团下属公司曾遇10亿理财诈骗案

今年6月，有媒体报道美的集团下属公司遭遇理财产品诈骗，涉及金额10亿元。随后美的集团公开声明称，该诈骗事项预计的损失金额有限，主要涉案人员正在或已抓捕归案，公司已收回部分委托理财资金，冻结和查扣了大部分涉案资金或资产，部分涉案人员资产正在进一步追缴中，预计整体损失可控；公司已对现存委托理财产品进行了全面核查，未发现存在类似的问题。

美的集团披露信息显示，美的集团下属合肥美的冰箱公司于2016年3月购买了理财信托产品，规模10亿元，期限为2年，该委托理财经过了美的集团的授权许可，且额度包含在美的集团经过董事会及股东大会整体审议通过的授权额度范围之内。

报道称，将累计10亿元理财资金通过银行放款后，美的发现银行出具的兜底函及资金流向的公司授信资料，均为伪造。（王全浩）

（责编： 陈冰旭）