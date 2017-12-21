12月20日，央行开展800亿元逆回购操作，对冲当日700亿元逆回购到期后，公开市场操作（OMO）实现净投放100亿元，为连续第八个交易日净投放。

市场人士指出，12月中旬以来，为对冲税期、金融机构缴存法定存款准备金、逆回购和MLF到期等因素的影响，央行加大资金投放力度，公开市场操作出现持续净投放的格局，但本周以来净投放量较前几日有所缩水，这一方面表明央行维稳流动性的态度仍较明确，另一方面也表明资金面实际表现较为均衡，整体好于市场此前预期。随着下旬财政支出带来大量的流动性，公开市场操作的压力将进一步减小，资金面平稳跨年应是大概率事件。

OMO连续八日净投放

周三（12月20日）早间，央行公告称，以利率招标方式开展了800亿元逆回购操作。其中，400亿元7天期、300亿元14天期、100亿元28天期逆回购中标利率分别为2.5%、2.65%和2.8%，均与上次持平。当日同时有700亿元逆回购到期，由此单日净投放100亿元，为连续第八日净投放。

整体来看，近期公开市场操作延续了12月中旬以来持续净投放的格局，但近几日净投放量较前几日明显缩水。Wind数据显示，进入12月中旬，央行公开市场操作便重回净投放，上周一（11日）央行开展800亿元逆回购操作，单日净投放200亿元；随后的周二至周五（12日-15日），又分别实现净投放400亿元、600亿元、980亿元、1500亿元，净投放量呈明显增加之势，且上周四央行还向市场投放了2880亿元的MLF，提供中长期流动性逾千亿元。

进入本周，周一（18日）央行放量开展3000亿元逆回购操作，对冲当日400亿元逆回购到期及1870亿元MLF顺延到期后，仍实现净投放730亿元；随后的周二（19日）、周三（20日），央行公开市场操作净投放量相应缩减至200亿元、100亿元。

大概率平稳跨年

12月中旬以来公开市场操作持续净投放，表明央行维稳流动性的态度依然明确。

央行在公告中也曾明确表示，近期开展逆回购和MLF主要是“为对冲税期高峰、金融机构缴存法定存款准备金、政府债券发行缴款、央行MLF和逆回购到期等因素的影响，满足金融机构合理的季节性流动性需求，维护银行体系流动性基本稳定。”

OMO净投放量趋于减少，则体现近期流动性状态仍较均衡，总体明显好于市场此前预期。周三（12月20日），银行间资金面较前日更为宽松，货币市场利率多数下跌，尤其是跨年资金利率有所回落。具体来看，银存间质押式回购1天期品种报2.6963%，跌2.84个基点；7天期持平于上一交易日报2.9024%；14天期报4.0738%，涨3.73个基点；1个月期报4.5000%，跌34.39个基点。

市场人士指出，月初至今，市场资金面总体不改紧平衡特征，预计年底前也不会出现持续异常紧张的情况，尤其后续年底财政支出将带来大量的增量流动性。目前市场预计12月财政库款投放将超过1万亿元，这些资金主要在12月下旬成规模释放，可快速补充商业银行超储，改善流动性状况。

湘财证券在研报中指出，对于资金面，目前市场普遍认为此次年底资金面稳定性明显强于往年；尽管跨年资金供需矛盾仍待缓解，资金利率相对较高；但截至目前仅非银机构、中小银行面临的压力相对较大，而央行近期公开市场操作等支持力度尚可，平安跨年应无太大问题。

（责编： 陈冰旭）