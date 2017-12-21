12月20日，国债期货市场呈现窄幅震荡，主力合约小幅收高。市场人士指出，近期利率滞涨特征明显，高位之下继续上行风险有限，如果能得到资金面配合，甚至可能出现一定的下行，但还关注央行公开市场操作及资金面实际走向。

延续震荡格局

连续两日下跌之后，20日，国债期货市场出现小幅反弹。从主力合约走势上看，20日，10年期国债期货主力合约T1803早间延续之前的弱势格局，持续低位震荡，午后跌幅逐渐收窄，尾盘翻红小涨，收报92.875元，涨0.025元或0.03%。5年期国债期货主力合约TF1803收报96.425元，小涨0.025元或0.03%。

11月中旬以来，国债期货结束单边下跌后转向震荡格局，运行底部略有所抬升。以十年期国债主力合约为例，T1803合约最新收盘价仍比11月低点反弹了1.1%左右。

现券市场上，11月下旬以来，10年期国债收益率从接近4%的位置回落到3.90%一线，近期持续运行在4%下方；10年期国开债收益率从4.94%左右回落至4.83%一线，回落了近10BP。

最近市场资金面较为平稳，短期货币市场利率虽呈现季节性上行，但绝对水平仍不高，流动性紧张程度有限，市场对年末流动性风险担忧情绪缓解。

等待资金面配合

市场人士表示，近期利率滞涨特征比较明显，对利空开始表现出一定的抗跌性。

以近几日期货行情为例，国债期货出现一定的调整，但幅度很有限，总体仍维持近期震荡格局，对诸如美联储升息、美国政府调整财税政策、人民银行上调公开市场利率等反映比较平淡。

分析认为，市场抗跌性来源于前期利率大幅调整构筑的缓冲空间。今年前11个月，债券市场持续调整，10年期国债期货从年初97.50元一线，一路跌至最低91.83元，单边下跌持续时间长，幅度大，期价屡创上市以来新低。今年以来，宏观经济稳中向好，下行风险降低，但也未见大幅度的上行；资金面算不上宽松，但得益于央行“削峰填谷”，也未见持续异常的紧张，四季度以来货币市场利率波动放缓。某种程度上，债券市场调整已经超出基本面和资金面变化能够解释的范畴，主要体现了金融体系去杠杆的影响。由于利率上行较多，绝对水平已不低，甚至出现了超跌，抵御边际扰动的能力有所增强。

分析人士认为，今后一段时间，债市收益率继续上行风险有限，如果能得到资金面配合，收益率可能出现一定的下行。年底财政投放在即，资金面平稳跨年问题不大，跨年后，若能明显转暖，配合同业存单利率下行，债市有望迎来一定的机会。但也应看到，央行公开市场操作在动态调整，随着财政投放增多，央行很可能重拾净回笼，引导流动性向中性适度回归，未来资金面实际走向仍需观察，应该不会持续偏离紧平衡的状态，因此，当前可适度参与博反弹的行情，但也不能过度乐观，留足安全边际，同业存单利率见顶在即，仍是较好投资品。

（责编： 陈冰旭）