本周二获得1.48亿元资金净流入的基础上，昨日受市场普跌打击，刚刚有所好转的资金情绪再度紧张起来，数据显示，昨日全天共有169.18亿元资金净流出两市，主要板块也无一例外地呈现净撤离态势。谨慎心态全面爆发，刺激市场资金流向重新回到净流出老路上。然而疲态之下，资金面也不乏亮点，以贵州茅台、洋河股份等为代表的白酒股逆市吸金，成为主力做多最为坚决的对象。

主力全面净流出

3300点反攻紧要关头，昨日大盘流露明显恐高情绪，上午触及3300.21点后，午后指数节节回撤，整数点位得而复失，最终报收3287.61点，跌幅为0.27%。成交方面，昨日沪深两市分别实现1679.62亿元和1945.59亿元成交额，环比大致持平。

整体看，调整启动以来，随着指数回落至阶段底部，市场悲观情绪也在一步步获得出清，但心态由冷转暖尚需要更多的积极因素来驱动，在跨年不确定因素相对较多时点，场外增量资金入场参与交易意愿受到抑制，由此导致近期两市成交始终在低位徘徊。对存量资金而言，这种不确定性也带来操作上的短线思维，导致资金面上出现“一日游”迹象。Wind数据显示，昨日受大盘运行重新向下影响，沪深两市净流出金额达到169.18亿元，而前一日则实现1.48亿元净流入。仅仅时隔1个交易日，市场资金流向便上演乾坤大逆转戏码。

从盘面看，上证50指数昨日一枝独秀，全天上涨0.23%，一定程度上激发了资金抱团取暖预期，导致部分避险资金“出小入大”，从而对中小创品种形成虹吸效应，加速了中小板和创业板资金失血。据Wind数据统计，昨日从创业板净流出的主力规模达到31.79亿元，从中小板净流出的主力规模也从前一日14.72亿元激增至昨日52.09亿元，增幅为253%。

相比之下，沪深300板块是昨日唯一在尾盘阶段出现资金净流入的板块，具体金额为2.88亿元，这更印证了上述资金抱团蓝筹股逻辑。不过全天而言，昨日从该板块净流出的资金仍达到32.62亿元。

白酒股逆市揽金

昨日午后起，绝大多数行业板块回吐涨幅，令红盘板块数量逐步萎缩，至收盘时仍维持上涨的申万一级行业仅有4个，下跌板块则有24个。

具体来看，食品饮料、商业贸易、农林牧渔、休闲服务指数分别上涨2.20%、0.65%、0.38%和0.23%；交通运输、银行、公用事业板块跌幅相对较小，分别为0.05%、0.08%、0.25%；同期跌幅超过1%的板块则有10个之多，钢铁、国防军工、有色金属板块下跌最猛，各自跌幅为2.56%、1.55%和1.35%。

昨日行业资金流向与板块涨跌基本维持正反馈关系，涨幅靠前的板块也成为资金停留意愿更强的领域，如食品饮料、建筑装饰、休闲服务、农林牧渔板块分别获得11.71亿元、7507.51万元、6722.43万元和3534.34万元；相反，电子、有色金属、计算机板块则成为资金净流出的重灾区，净流出规模分别为20.99亿元、18.81亿元和17.65亿元。

值得注意的是，昨日仅有的四个获得主力净流入的行业中，食品饮料无疑是吸金能力最为强劲的板块，金额上领先第二位的建筑装饰10.95亿元，表明投资者对板块后市仍存有较强预期。并且纵向来看，近两周以来，每每市场发生波动，食品饮料板块总能拔地而起，扛起主力资金集结的大旗，预计后市大概率仍有表现空间。

从细分行业观察，昨日食品饮料板块中主力净流入靠前的大多为酒类上市公司。除伊利股份排位第一，获得4.43亿元净流入，排位第二至第九位的皆为酒企，分别是贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、水井坊、五粮液、古井贡酒、燕京啤酒和口子窖。其中贵州茅台、洋河股份、泸州老窖净流入金额较大，为4.24亿元、1.48亿元和9657.90万元。

近期，白酒行业提价仍在持续。民生证券认为，本轮提价将在明年一季报有所体现，并且今年一季度行业营收增速不高，低基数叠加提价效应现象，预计明年一季度白酒行业业绩有望保持高速增长。

（责编： 陈冰旭）