原标题：辉山独董仅剩1名 少于上市最低要求

同时被爆出遭恒生银行起诉追账；辉山乳业上月已进入临时清盘，旗下两家子公司启动破产重整程序

12月19日晚间，辉山乳业（06863.HK）公告称，独立非执行董事朱健宏及张毅林因个人原因辞职，2017年12月15日起生效。两人辞职后，辉山乳业仅剩一名独立非执行董事，已不足联交所证券上市规则的人数要求。

同一天，恒生银行向香港高等法院提交诉状，寻求辉山乳业支付2960万美元尚未偿还的本金和24.3万美元的拖欠利息。

两名独董辞职，上任不足半年

去年底，美国做空机构浑水爆出辉山乳业财务造假等问题，今年年3月24日，辉山乳业股价出现断崖式下跌，不得不临时停牌，最终跌幅达85%，股价从3.01港元/股下跌至0.42港元/股，市值蒸发322亿港元。

此后，辉山乳业董事会成员相继离职。3月30日，辉山乳业非执行董事李家祥辞去相关职务。3月31日，辉山乳业又宣布4名独立非执行董事辞任。4月5日，辉山乳业宣布，执行董事徐广义辞去执行董事职务。4月18日晚间，辉山乳业再次公告称，苏永海及郭学研已辞任公司执行董事。

在这一次之后，公司余下董事为杨凯及葛坤，而其中的葛坤一直处于失联状态。5月26日，辉山乳业称，葛坤失联已经超过两个月，杨凯认为葛坤不再适合担任公司董事，即时生效。

此时，辉山乳业只剩下了一名董事杨凯，董事会已经不能代表公司行事。6月22日，杨凯找到朱健宏、张毅林、锺卫民三人担任辉山乳业的独立非执行董事，公司董事会恢复法定最低人数要求，继续代表公司行事。

任职时间不足半年，朱健宏及张毅林的辞职再次让辉山乳业的董事会成员低于最低要求，辉山乳业将继续停牌。

一位港股券商对新京报记者表示，对于港股上市公司，如果独立非执行董事人员不能满足人数要求，一般只要快速补充即可。如果很久空缺可能会要求公司停牌，而辉山乳业已经停牌。

负债267亿元，多数为银行贷款

据媒体报道，恒生银行12月19日向香港高等法院提交诉状，寻求辉山乳业支付2960万美元尚未偿还的本金和24.3万美元的拖欠利息。

对此，昨日恒生银行回复新京报称，“对于媒体报道，不予置评”。记者致电辉山乳业，对方工作人员称，公司不接受任何访问。

辉山乳业到底借了多少钱？

据辉山乳业6月5日发布的财务数据称，截至3月31日，集团未经审核的总资产约为262.2亿元，计息贷款及或有负债共计267.3亿元，而经银行确认，其账目上现金及现金等价物出现24.33亿元差额。

6月5日的公告还披露了辉山乳业银行贷款规模，辉山乳业称，267.3亿元的总债项中，包括银行贷款187.1亿元、非银行贷款42.5亿元，而其他负债为38亿元。

早前报道显示，辉山乳业涉及70多家债权人，包括23家银行，涉120亿元左右（另有口径200亿元）。其中，中行授信40亿元、浙商银行30亿元、工行21.1亿元、民生银行18亿元、九台农商行近15亿元等。

11月16日，辉山乳业再发公告称，其在中国境内的附属公司截至3月31日的综合净负债有可能达105亿元。

为何辉山乳业会陷入债务泥沼？

国内某乳业营销专家认为，辉山目前所面临的财务危机，与杨凯作为主要决策者的“指挥棒”关系很大。乳企可以选择的扩张方式很多，或通过营销策略、或通过资产收购，自建产业基地是“资金负担最重的一种”。而辉山则通过借钱来解决负担。

公司临时清盘，两家子公司破产重整

两名独立董事辞职前，辉山乳业的实控人杨凯已经进入法院的“老赖”名单。12月7日，杨凯因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”，而被辽宁盘山县法院列为失信被执行人名单。

在债务压力下，辉山乳业已经在走清盘程序，旗下两家重要子公司也被债务人申请破产。

11月16日，辉山乳业公告称，截至2017年3月31日，辉山乳业的中国附属公司的综合净负债可能达到105亿元，鉴于此公司的开曼法律顾问拟备相关文件，以使公司进入临时清盘。

据了解，所谓“清盘”即公司的生产运作停止，所有资产短期内出售，偿还未付的债项，之后按法律程序，宣布公司解散的一连串过程。

11月17日，恒生银行向开曼群岛大法院申请对辉山乳业委任共同临时清盘人。12月6日，开曼群岛大法院颁发命令，香港的德勤—关黄陈方会计师行的黎嘉恩及杨磊明，连同德勤开曼群岛的Stuart Sybersma获委任为公司的共同临时清盘人。

在计划临时清盘的同时，11月28日，辉山乳业被告知，旗下两家子公司辉山乳业（中国）有限公司、辽宁辉山乳业集团（沈阳）有限公司破产重整的申请已被债权人提交至辽宁省沈阳市中级法院。

辉山乳业当时称，正在向其中国法律顾问寻求法律意见，并将采取可供其选择的步骤以保全资产。

还不到一周的时间，辽宁省沈阳市中级人民法院在12月4日作出裁定，受理上述破产申请，启动针对辉山乳业（中国）、辽宁辉山乳业的破产重整程序。

辉山乳业暴跌大事记

2016年12月

美国做空机构浑水接连发布研究报告，称辉山乳业财务造假，价值为零。

2017年3月23日

辽宁省政府有关部门组织辉山乳业相关债权人，要求辉山乳业让出部分股权以获得足够资金，争取两周以后恢复付息能力，四周以后解决资金流动性问题。

3月24日

辉山乳业股价暴跌超85%，一小时内市值蒸发322亿港元。

3月27日

辉山乳业董事会主席杨凯约见8家债权人进行谈话，称辉山乳业生产产量和质量正常，正在按计划进行内部重组。

3月28日

辉山乳业发布公告，承认一致行动人葛坤失联，但否认此前传言所称单据造假和控股股东杨凯挪用集团30亿元人民币，用于投资房地产。

5月8日

香港交易所指令停止辉山乳业股份买卖。

11月16日

辉山乳业公司进入临时清盘，将尽可能考虑所有可供选择的方案，以保全集团资产。

12月4日

沈阳市中级法院裁定，启动针对辉山乳业旗下两家重要子公司的破产重整程序。

（责编： 陈冰旭）