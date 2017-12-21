近日，鸡苗、毛鸡、父母代鸡苗和鸡肉价格纷纷上涨，鸡苗价格近一个月以来的涨幅超过一倍。分析人士指出，临近元旦，生产加工企业开始备货，但毛鸡供给偏紧导致毛鸡价格上涨。毛鸡价格强势上行的同时，鸡苗整体供应不足，养殖户对鸡苗需求量大增，引发鸡苗价格快速上涨。预计明年开始父母鸡苗价格或大幅上涨。

禽链价格上涨

卓创资讯数据统计显示，11月父母代鸡苗价格在20元/套左右，12月父母代鸡苗价格在25元/套左右，区内涨幅达25%；鸡苗价格11月20日至今由1.77元/羽上行至4.01元/羽，区内涨幅达126.55%；毛鸡价格也整体上行，11月20日至今毛鸡收购价格由3.43元/斤上涨至4.00-4.10元/斤，区内涨幅近20.00%。

同时，下游鸡肉产品受毛鸡价格大幅走高影响，价格亦大幅上调，肉鸡综合售价由11月下旬的8500元/吨，上涨至12月中旬的9900元/吨，区内涨幅16.47%。卓创资讯分析师刘晓莹指出，鸡肉价格上行的主要原因是上游毛鸡价格的上行带动，毛鸡价格走高导致产品加工成本增加，食品厂为减少亏损，上调产品报价。

刘晓莹分析表示，目前毛鸡供应量有限，食品厂产品新入库量不大，食品厂库存处于中间水平。从毛鸡供应端来看，由于前期孵化场亏损严重，多大量淘汰父母代，造成11月鸡苗供应紧张，加之近期疫病频繁，毛鸡饲养难度较大，短期内毛鸡供应量难以较大增幅；从需求端来看，食品厂库存处于中等水平，对毛鸡的需求平稳。因此预计短期毛鸡价格或高位盘整，整体涨幅空间或不大。

对于鸡苗价格的快速上涨，刘晓莹认为，近期毛鸡价格强势上行的同时，鸡苗整体供应不足，养殖户对鸡苗需求量大增，导致孵化场大幅上调鸡苗价格。此外，随着鸡苗价格上涨向上传导，预计明年1月父母代鸡苗价格在35元/套左右，届时父母代鸡苗价格涨幅或达到40%。

祖代鸡缺口显现

统计显示，截至12月10日，在产祖代种鸡存栏量较年初下滑9.8%，同比下降4.5%；后备祖代种鸡存栏量较年初下滑18.56%，同比下降4.5%。在产祖代种鸡存栏量、后备祖代种鸡存栏量均已降至2013年以来同期最低水平。

父母代鸡方面，据卓创资讯数据统计显示，在产父母代鸡数量也呈下行趋势，近期在产父母代种鸡量下滑500至600万套，跌幅在20%至25%。华创证券指出，截至12月10日，父母代鸡苗销量连续四周低于90万套，父母代鸡苗销量已处于2013年以来同期最低水平，预计元旦前后父母代种鸡销量将明显减少，禽链价格有望走强。

申万宏源指出，中上游产能缩减已传导至父母代，且仍将持续。预计在产祖代种鸡存栏量将持续下行至明年二季度末；在产父母代种鸡存栏量预计将维持较低的水平，并在明年三季度末再下一个台阶。

从祖代鸡引种数量上来看,由于国外主流引种国禽流感和国内封关政策的影响,祖代鸡引种在2015年、2016年已经连续两年不足70万套。根据目前的引种趋势,中泰证券预计2017年全年祖代引种（含更新量）在50至60万套之间，预计2018年全年引种在50至60万套之间,对应100万套的均衡引种量短缺40%-50%。另一方面，强制换羽造成的产能期延长已经接近尾声，2015年开始的引种短缺将在2017年底至2018年初真正影响到父母代存栏水平的下降,行业整体景气度将处于2至3年的恢复期。

（责编： 陈冰旭）