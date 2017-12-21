临近年底，在保壳和避免“戴帽”压力下，ST慧球、*ST沈机、宝馨科技等多家公司1元甩卖亏损资产。12月19日晚间，银鸽投资公告称，因公司1元转让子公司四川银鸽事项，引发上交所对其交易动机的问询。上市公司年末突击甩卖资产的行为受到了监管层的重点关注，不少公司在发布公告后就收到了交易所的“闪电”问询。

1元甩卖资产频现

根据银鸽投资此前公告，公司拟将亏损子公司四川银鸽73.81%股权转让给银鸽集团，转让价格为1元。12月16日，银鸽投资再次公告称，控股股东为解决同业竞争问题，拟将四川银鸽的日常经营管理以36万元/年的价格委托给银鸽投资行使。也就是说，银鸽投资将摇身一变，成为前控股子公司的“职业经理人”。

银鸽投资2016年归属母公司股东的净利润为-3.99亿元，今年前三季度盈利仅有1624.96万元，而四川银鸽1-8月亏损1.08亿元，若2017年公司净利润仍亏损，则公司在下一年有披星戴帽的风险。在向控股股东出售资产又委托管理后，银鸽投资表示，上市公司对四川银鸽受托管理期间的盈亏不承担责任，受托管理的四川银鸽不纳入银鸽投资合并报表范围。

临近年底，ST慧球、*ST沈机、宝馨科技等多家公司1元甩卖亏损资产。虽然资产1元甩卖，但是不少公司却表示将因此获利上千万元甚至数亿元。

12月6日晚间，ST慧球公告称，其拟作价1元，向沈阳华凌房地产有限公司出售全资孙公司辽原物业100%股权。ST慧球方面称，由于辽原物业受人工成本增加、物业费收取困难等多重因素的影响，近年来持续亏损，并且已经资不抵债。交易完成后，预计在ST慧球合并报表层面产生处置收益约1200万元。

10月28日，*ST沈机公告称，拟以1元的价格将子公司中捷机床有限公司100%股权、沈阳机床进出口有限责任公司100%股权等公司的全部资产、负债出售给控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司。公司表示，通过本次交易，公司预计在处置年末合并报表层面确认处置损益合计为9.14亿元。

业内人士认为，出现1元甩卖资产，背后的原因是2017年临近尾声，保壳和避免“戴帽”成为A股上市公司不得不面对的问题。而在今年强监管的背景下，壳价值贬值，ST公司通过卖壳重组的“翻身”的路径更加艰难。此外，上市公司甩卖的资产大部分都是亏损资产，资产出售后意味着其亏损额不再并表，可以极大改善上市公司业绩情况。

监管层严查突击利润调节

上市公司年末突击甩卖资产的行为受到了监管层的严查，不少公司在发布公告后就收到了交易所的“闪电”问询。问询的焦点集中在是否有通过资产处置“保壳”的动机，出售资产定价的公允性等。

中国证监会新闻发言人常德鹏今年11月表示，将强化对上市公司年末突击进行利润调节行为的监管力度，交易所将聚焦上市公司年末突击进行利润调节行为。同时，证监局将视情况开展现场检查。

12月19日，上交所向银鸽投资发出的问询函，就要求公司补充披露本次交易对公司今年经营业绩的具体影响，并结合说明本次交易是否存在通过剥离亏损资产影响当年利润，从而规避公司连续亏损股票被实施退市风险警示的交易动机。

12月6日晚间，因1元出售辽原物业100%股权事项，ST慧球遭上交所闪电问询。问询函要求公司补充披露是否存在通过资产处置收益避免连续亏损的交易动机，并说明转让的必要性及商业合理性。此外本次交易价格为1元，要求进一步说明本次交易价格的协商依据及定价公允性。

除了ST慧球以外，年末已有多家*ST公司接连收到了交易所问询函，要求说明转让标的资产经营情况、持续盈利能力、交易目的、资金来源等。

其中*ST昌鱼以逾1亿的价格出售旗下一家持续亏损的企业，被上交所三度问询后再发监管函，要求说明在持续亏损前提下，选择收益法评估大鹏畜禽的依据及合理性，评估中每年盈利预测数及确定依据，并要求本次交易的评估机构同致信德、接盘方霍尔果斯融达等方面分别就相关事项作补充说明。

（责编： 陈冰旭）