延华智能的实控人背后迷雾重重。公司12月19日晚间公告称，潘晖将成为公司实控人。而据中国证券报记者调查，潘晖与“当代系”相关人员名字重合，且潘所持股的一家公司为“当代系”关联公司。不过，潘晖12月20日接受中国证券报采访时否认上述猜测，并表示届时会就交易详情进行披露。当代控股方面称，领导在外出差无法做出回应，公司人力也无法联系潘晖进行问询。

新实控人身份成疑

根据公告，延华智能实控人胡黎明通过协议转让和表决权委托的方式，将其1.35亿股转让给上海雁塔科技有限公司（简称“上海雁塔”），占公司总股本的18.82%，雁塔科技成为公司第一大股东，而潘晖将成为公司实控人。本次股份的转让价格为每股12.49元，转让价款共计8.42亿元。

上海雁塔表示，本次支付的股份转让价款8.42亿元全部来源于自有资金及自筹资金。其中，自有资金5亿元，均来源于上海雁塔成立时股东投入的注册资本。截至报告书签署日，上述5亿元注册资本已经缴纳完毕。

公告显示，上海雁塔成立不足两个月，注册资本5亿元，经营范围包括互联网、新能源、电子科技专业领域内的技术开发、企业管理咨询等。其中，潘晖持股占60%，韩国强与赵洪昇各持20%。值得注意的是，公司通信地址为上海，而联系方式的归属地却显示为福州。

对于潘晖的身份，据延华智能披露，潘晖今年45岁，福州人，全资拥有一家名为福州晋安区信锋五金商行，主要经营五金、水暖、电料、日用杂品。此外，潘晖持有武夷山熙海岸置业发展有限公司45%股份，并担任监事一职；持有鹰潭市华夏四通投资管理有限公司（简称“华夏四通”）6.25%股份，并担任执行董事。

中国证券报记者从天眼查查询到，潘晖参股的华夏四通与厦门当代控股集团（简称“当代控股”）有着密切关联。华夏四通是当代控股旗下上市公司厦华电子的第五大股东，并且与“当代系”的王玲玲有合作。根据厦华电子2016年年报，2016年4月18日，公司原董事长王玲玲（当代控股实控人王春芳之妹）与华夏四通签署了《投票权委托协议》，华夏四通将持有的公司2316.22万股可流通股（占公司总股本的4.43%)之投票权委托给王玲玲行使，委托投票权期限截至2016年3月14日启动的重大资产重组实施完成后终止。

天眼查信息显示，潘晖还担任厦门华夏四通投资管理有限公司的法人代表。该公司注册地为厦门市湖里区嘉禾路386号之二2101室D。而当代控股旗下子公司厦门德昌行投资合伙企业（有限合伙）注册地址为厦门市湖里区嘉禾路386号之二311单元。两家公司比邻而居。此“潘晖”与前文所述的“潘晖”是否为同一人记者进行了调查。

今年4月2日，当代控股官网披露一则集团法务小组成立的消息，集团董事会成员、各部门领导、法务部、法务工作小组全员及当代资本、当代东方、国旅联合、厦华电子的法务人员代表共30余人参加了会议。集团法务工作小组组长潘晖担任会议主持。

不过，潘晖12月20日在电话中否认其在当代控股工作过。潘晖告诉中国证券报记者，他与当代控股不存在关联关系，入主延华智能主要是想从事智能制造行业。至于资金筹措等信息，届时会通过公司公告进行披露。

而记者联系当代控股，该公司办公室工作人员称领导在外出差无法做出回应，公司人力也无法联系潘晖进行问询。

对于入主延华智能后的发展规划，上海雁塔表示，将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，优化上市公司业务结构，改善上市公司资产质量，提升上市公司价值。未来12个月内，选择合适的时机谋求继续受让前述表决权所对应的股份。

构建“当代系”版图

上海雁塔通过协议受让加表决权委托，获得延华智能控制权的手法，与当代控股的操盘思路有异曲同工之妙。

当代控股依靠低价“买壳”，逐步囊括了当代东方、国旅联合、厦华电子三家上市公司，并被市场称为“当代系”。

2010年，当代控股以6474.5万元收购*ST大水29.99%股权，成为*ST大水控股股东。在收购完成后，当代控股以上市公司为平台，发展文化地产、旅游地产、物流业务等产业。该公司后更名为当代东方。

2013年11月，“当代系”旗下的厦门鑫汇、北京德昌行和王玲玲以2.69亿元协议受让华映吴江持有的厦华电子14.07%股权。同时，华映光电将所持公司8.02%股份的投票权委托厦门鑫汇行使。至此，“当代系”控制了公司22.09%股份的表决权。

2014年，当代控股再次出手入主*ST联合（现为“国旅联合”），以2.91亿元收购*ST联合17%股权，成为第一大股东，并确立了“户外体育+文化娱乐”的战略定位。

目前“当代系”主要扎根地产、金融以及文化产业。公开资料显示，当代控股由厦门当代置业集团发展而来，公司坚持金融投资与产业运作并重，形成大文化、大金融、大数据、大物流四大业务板块。

业绩不佳谋划转型

“当代系”入主后，厦华电子业绩开启了“过山车”模式，2014年至今年前三季度，净利润分别为-23069.20万元、1399.03万元、-510.21万元、-547.09万元。

2015年1月17日，厦华电子计划收购上海火瀑云计算机终端科技有限公司100%股权。因火瀑云未在约定期限内完成“网络文化经营许可证”的备案，厦华电子放弃了收购；在此期间，厦华电子与杭州爱财网络科技有限公司的重组意向宣告失败。同年9月，厦华电子拟收购北京苹果信息咨询有限公司26.5%股权，次年3月告吹。

2016年3月，厦华电子拟以发行股份及支付现金购买数联铭品100%的股权，希望借此从事大数据解决方案业务，实现主营业务的转型。今年1月13日，厦华电子宣布，因受到市场环境变化和标的公司商业模式转型等因素影响终止此次重组。

厦华电子多次重组并长期停牌，引起了监管层关注。今年7月31日晚间，上交所公告，决定对厦华电子及原董事长王玲玲予以公开谴责。

上交所指出，厦华电子首先以筹划重大资产重组为由停牌长达9个月，虽经变更重组标的仍以失败告终。此后，公司在重组终止并承诺6个月内不再筹划重组期间，以筹划非公开发行为由继续停牌。披露非公开发行预案并复牌后，又先后2次以拟调整非公开发行方案为由停牌，期间非公开发行方案先后经历多次反复。直至6个月重组承诺期满，公司决定终止筹划非公开发行事项，同时再次以筹划重大资产重组为由继续停牌长达2个月。公司办理重大资产重组和非公发行停牌事项尽职调查不充分，论证不审慎，导致公司股票长期停牌，对公司股票正常交易秩序造成不利影响，情节严重。

而国旅联合与厦华电子的境遇不尽相同，2014年至2016年，净利润分别为-16589.63万元、1273.18万元、-16310.36万元，今年前三季度为4649.81万元。

2015年，国旅联合将发展战略调整为户外文体娱乐。国旅联合在年报中表示，近年来，随着温泉酒店等旅游资源不断增加，市场竞争趋于激烈，公司温泉酒店业务存在经营性亏损。

为此，国旅联合先后投资了北京猫眼视觉科技有限公司和厦门风和水航海文化发展有限公司等企业，推进户外文体娱乐发展战略；控股并购了北京新线中视文化传播有限公司，以获得广告传媒经营团队和相应的媒体与客户资源等。但上述投资并未有效解决公司的业绩困境。

今年9月，国旅联合公告拟转让汤山温泉。该资产的收入占公司2016年主营业务收入近六成。同时，国旅联合通过收购度势体育强化转型，将业务范围将延伸至体育营销服务、体育专业咨询服务及体育版权贸易服务等领域。

2010年-2014年，当代东方的业绩表现不佳，净利润分别为576.24万元、-2397.01万元、315.13万元、226.39万元、-55.62万元。

2014年，当代东方开始谋划转型，提出未来3-5年将公司打造成影视文化全产业链的跨国企业。2015年，当代东方通过非公开发行收购盟将威，落实“内容+渠道+衍生”战略。公司业绩迅猛提速，2015年-2016年，净利润分别达到11074.87万元、17747.05万元，今年1-9月为2877.04万元。

（责编： 陈冰旭）