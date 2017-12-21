美银美林最新公布的12月全球基金经理调查报告显示，货币政策风险依然是他们最为担忧的因素。此外，不少基金经理认为当前全球股市估值过高，薪资增长过快等因素可能会影响企业盈利进而影响到股价。

投资者扎堆做多比特币

美银美林调查结果显示，受访基金经理最担心的风险中，美联储和欧洲央行的货币政策前景高居榜首，有超过23%的受访者认为其是目前金融市场潜在的最大风险。该因素从今年10月起连续被认为是最大风险，今年以来则已经第四次登上该排名的榜首。排名第二位的风险则是全球债市崩盘，有超过15%的受访基金经理认为其为首要风险，比例与11月调查时类似。

结果还显示，有32%的受访者认为做多比特币是当月“最拥挤”交易，超过了9月时比特币首次登上这一榜单时的比例26%，也赶超了10月和11月的该榜单榜首做多纳指。最拥挤榜单排名第二位的是做多科技股FAANG（脸谱、亚马逊、苹果、奈飞和谷歌母公司Alphabet）以及BAT（百度、阿里巴巴和腾讯），赞同该项的受访基金经理比例达到29%。

担忧股市估值过高

美银美林调查还指出，对于2018年全球股市，有45%的受访者认为股市估值过高，但多数受访者均认同高于趋势线的经济增长和疲软的通胀将并存，这种状态得以继续支持明年的全球股市上涨。有三分之二的受访投资者预计，美国税改将在2018年推高美国债市收益率和股市估值，形成对比的是仅有3%受访者认为税改会导致更低的美国债券收益率和美股下跌。

受访者认为，全球股市走牛的最大阻碍是不断抬升的薪资水平，有32%的受访者担心薪资增加会减损企业盈利能力。另有21%认为利率上行有损企业盈利。此外，贸易保护主义抬头的风险也引发业内关注。

然而，受访者对明年股市估值何时触顶存在分歧。有25%的基金经理认为会在明年第一季度触顶，另有30%的受访者认为会在明年第二季度触顶，还有28%的受访者认为其将在明年下半年触顶后回落。美银美林分析师表示，总体来看，明年上半年触顶的概率比较大，达到55%。这可能也是华尔街基金经理们在12月降低了对科技板块配仓的原因之一，这些基金经理在当月对科技板块的配置比例降至24%，创下最近三年半以来的最低比例。

调查还显示，基金经理持有的现金余额比例逐月上涨，在12月涨至4.7%，超过了十年均值的4.5%和11月前值的4.4%。美银美林分析师在报告中表示，这一定程度上代表投资者做好了准备在明年增加风险头寸，风险偏好较高，也符合12月避开必需消费品、电信和公用事业等防御性板块的配置趋势。

（责编： 陈冰旭）