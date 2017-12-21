持续低迷的债市环境使得相关机构对明年债市的看法莫衷一是，东方证券资产管理有限公司（简称“东方红资管”）董事总经理、私募固定收益投资部总经理兼固定收益研究部总经理李武日前在接受中国证券报记者采访时表示，中国经济具有一定的韧性，加上监管环境趋严，目前看债市的趋势性机会还不明晰，但是经过一年多的债市调整，债券收益率大幅上升，配置价值明显提高。

获取稳定票息

李武认为，2018年的信用债市场可能分化更明显，需做好信用研究工作，回归债券投资本源，获取稳定票息收益。他说：“未来相当长一段时间，金融去杠杆将逐步深入，在此背景下，投资者对风险溢价补偿要求会更高，债券市场过去几年‘粗犷’的投资方式，将会发生改变，债券研究与投资必然走向精耕细作，要求机构要更加专业、勤勉尽责。”

李武表示，中国经济有一定的韧性，未来相当长一段时间，经济还将经历进一步去杠杆的过程。这个过程中，国家更重经济质量，对经济略微下降有更大的宽容度，货币政策预计也将继续维持中性。当前虽难以预测债市是否会受到资管新规影响之后见底，但是配置价值大幅上升。

未来在金融去杠杆的环境下，投资者对风险溢价的要求更高，金融资产价格会出现分化。就像2017年的股市一样，债市也会出现重新定价，带来分化。对于机构而言择券的可能性也大为提升。

李武指出，在投资策略上，东方红固定收益团队既重视自上而下的投资策略，也关注诸如高收益信用债券这样自下而上的投资机会。

在信用债投资研究方面，重点是信用研究，实际上是研究行业和公司基本面的变化，积极进行风险的甄别与管控，发现投资机会。信用研究的价值在于获取稳定票息，并通过研究行业的发展趋势来获取其利差变化带来的资本利得。债券的本质是还本付息，最基本的内容是本息的偿付，获取组合票息收益是债券投资主要的收益来源。

“就一个中长期的组合来说，获取组合的票息获取是我们主要考虑的方向”，李武表示，通过杠杆和久期的运用获取交易的资本利得是辅助。随着信用债收益率上行，票息优势越来越明显。但获取组合票息，前提是要做好信用研究，不要触碰违约底线，防范信用风险。

管理好久期和杠杆水平

具体到信用债个券投资，李武表示，要立足行业和公司基本面研究，挑选基本面好、久期相对短、相对高票息的组合。

李武指出，信用债今年以来的跌幅很大，收益率大幅上行，分化很厉害。在金融去杠杆的背景下，投资者对风险溢价的要求会更高，信用债的利差或进一步扩张，收益率有望进一步上升。这时候就需要研究行业、公司的基本面，如果违约风险不大，公司和行业基本面稳定，投资这些信用债，实际上更为有利。

同时，在利率的趋势性下行还没有显现，信用债收益率大幅上行背景下，应该管理好债券组合的久期和杠杆水平，更多的研究信用基本面，配置一些基本面好、短久期、高票息组合，这是基础。同时控制住仓位和杠杆，减少利率风险冲击。如果未来趋势性机会来临，可以拉长久期甚至适度加杠杆。

而行业方面，明年银行表外融资大概率紧缩，可能产生冲击比较大的是地产行业和地方平台的非标融资领域。这两个行业也是目前发债的主力，要在行业板块收益率大幅上行过程中，去配置这些经过研究认定的标的，性价比非常高。

东方红资管固定收益研究部信用研究总监陈觉平认为，目前的可转债市场投资价值趋于显现。转债价值的提升体现在两方面：一是转股溢价率大幅下降；二是纯债收益率的大幅上升。整个转债市场由于大幅扩容与市场流动性偏紧，前期转股溢价率过高的情况明显改善。当前纯债收益的大幅上升，可转债价格的下行空间变小，转股溢价率下降，使得上行空间变大，明年可转债市场面临投资机会。今年以来，随着定增受限，可转债市场扩容，大量的上市公司通过可转债进行融资，其中不乏优质标的，也提供了个券alpha价值的挖掘机会，明年预计扩容趋势会持续。

（责编： 陈冰旭）