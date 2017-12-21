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我国将着力解决网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息等突出问题

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作者： 张辛欣发布时间： 2017-12-21 11:29:48来源： 新华网

２０日闭幕的中央经济工作会议要求，着力解决网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息等突出问题。工信部表示，将保持电话用户实名登记、重点业务规范、网络改号整治、技术防范拦截等要求不松、压力不减。同时，工信部将加强与相关部门、行业协会等合作，保障信息安全。

随着互联网加速渗透到生产生活的方方面面，构建完善的信息安全保障体系迫在眉睫。近年来，以电信网络诈骗犯罪为代表的信息安全事件持续多发，手段日益复杂，严重影响人民群众安全感。

３６０手机卫士发布《２０１７年第三季度中国手机安全状况报告》显示，２０１７年第三季度，３６０手机卫士共为全国手机用户拦截各类钓鱼网站攻击７．９亿次，标记各类骚扰电话号码数量约５０３８．７万个。

工信部副部长陈肇雄说，着力解决网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息等突出问题，不仅关乎个人切身利益，更事关产业健康发展和社会安全。工信部将保持电话用户实名登记、重点业务规范、网络改号整治、技术防范拦截等要求不松、压力不减。同时，将从技术、产业等多方面共同推进构建信息安全保障体系。

核心技术是“牛鼻子”。陈肇雄说，要支持企业、高校、科研机构等突破核心关键技术，特别加强对人工智能、大数据等新技术应用领域安全技术研究。同时，引导通信、金融、交通等重要行业加大关键基础设施信息安全投入，构建安全产业生态。此外，工信部与北京市将共同打造国家网络安全产业园区。

 

（责编： 陈冰旭）
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