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中央定调明年楼市：加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度

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作者： 王优玲发布时间： 2017-12-21 11:30:18来源： 新华网

20日闭幕的中央经济工作会议把“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”列为推动高质量发展的一项重点工作，指出要完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

清华大学房地产研究所所长刘洪玉说，重塑和完善我国的住房制度，完善房地产调控的长效机制，是实现全体人民“住有所居”和房地产市场长期平稳健康发展的根本举措。

会议提出，要发展住房租赁市场特别是长期租赁，保护租赁利益相关方合法权益，支持专业化、机构化住房租赁企业发展。

“发展住房租赁市场是住房制度改革的目标之一”。刘洪玉说，从过去的“购租并举”到现在的“租购并举”，体现了住房租赁市场在实现“住有所居”方面将发挥更为重要的作用。

会议还强调，要保持房地产市场调控政策连续性和稳定性，分清中央和地方事权，实行差别化调控。

“我国房地产调控政策显现了较好的调控效果，当前市场出现了很多积极的变化，但保持调控政策的连续性和稳定性对于促进市场平稳健康发展、防范风险依然具有至关重要的作用。”刘洪玉说。

刘洪玉认为，调控政策效果全部显现需要时间周期，不能根据市场的苗头和迹象频繁调整，否则容易导致过度调控，不利于形成良性的市场预期。此外，实行差别化调控才能使调控更加精准化和精细化，中央制定的调控政策才会更加具有地方适用性。

 

（责编： 陈冰旭）
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